Все модели пылесосов LG делают вашу уборку проще и удобнее. Мы уверены, что вы обязательно найдете пылесос себе по душе. А наши инновационные технологии обеспечат высокую надежность. Функция паровой очистки Steam™ обеспечивает глубокое проникновение пара в ткань. Результат - качественное удаление пятен, запахов и аллергенов при бережной обработке вещей без складок и заломов.