Стиральные машины с сушкой

Компания LG предлагает богатый выбор стиральных машин с режимом сушки белья. Такие мышины облегчают и ускоряют процесс сушки, однако требует больших затрат электроэнергии, а высыхание происходит менее равномерно, чем при обычной сушке на открытом воздухе. По окончанию цикла машины с режимом сушки белья оставляют вещи исключительно сухими и чистыми. Так же это отличный выбор для тех, у кого ограничено место для сушки белья. Также в нашем ассортименте – узкие и стандартные модели. Со стандартными стиральными машинами LG вам гарантирован отличный результат стирки в любой ситуации.