83-дюймовый телевизор Smart TV Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K, 2026 г.

1) * Фактический размер составляет 9,95 мм и может незначительно отличаться в зависимости от условий измерения.

* Плата питания и динамики органично встроены в экран.

2) * Фактическая подгонка может варьироваться в зависимости от условий установки. Возможен небольшой зазор между телевизором и стеной.

* Требования к установке могут отличаться.

4) * Доступность контента может варьироваться и изменяться в зависимости от региона.

* Для доступа к полному контенту и функциям требуется подписка LG Gallery+.

5) * Беспроводной телевизор OLED TV относится к подключению между приставкой Zero Connect Box и экраном.

* Размещение приставки для нулевого подключения в шкафу может привести к интерференции сигнала в зависимости от материала и толщины шкафа.

* Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

* Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

* Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

* Фактическая подгонка может варьироваться в зависимости от условий установки. Возможен небольшой зазор между телевизором и стеной.

* Требования к установке могут отличаться.

6) * Визуально без потерь, основано на сертификационном тесте TÜV Rheinland с использованием ISO/IEC 29170-2, результаты измерений могут варьироваться в зависимости от состояния соединения.

8) * Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона.

* Пиковая яркость выше в 3,9 раза по сравнению с OLED при 3% окне, согласно внутренним показателям.

9) * Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% Color Fidelity; измерено по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

* Дисплей LG OLED проверен компанией UL на обеспечение уровня черного ≤ 0,24 нита при освещенности до 500 люкс на основании измерения отражения кольцевого света по разделу 11.5 стандарта IDMS.

* Дисплей LG OLED проверен компанией UL на обеспечение уровня равномерности цвета > 99% при освещенности до 500 люкс на основе измерений отражения кольцевого света по разделу 11.5 стандарта IDMS.

* Фактический результат может зависеть от освещения и условий в помещении.

10) * Отражающая способность определяется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, независимо протестированное компанией Intertek.

* Отражение дисплея LG OLED составляет менее 0,5% при измерении с использованием метода интегрирующей сферы по стандарту IDMS 11.2.2. Фактические результаты могут варьироваться в зависимости от условий.

11) * Дисплеи телевизоров LG OLED TV прошли проверку UL и сертификацию Platinum за низкий уровень синего света.

12) * По сравнению с ИИ-процессором 2025 года alpha 9 AI Gen8, на основе внутреннего сравнения технических характеристик.

16) * Эта функция работает, если выполнен вход в учетную запись «Google Фото» и у вас есть хотя бы 10 фотографий в приложении.

17) * Режим энергосбережения действует только тогда, когда включены и режим галереи, и функция Always Ready. Если функция Always Ready выключена, режим галереи будет потреблять столько же энергии, сколько при включенном телевизоре.

18) * Датчики яркости могут отличаться в зависимости от модели и страны.

19) * Датчики движения доступны только в моделях W6 и G6.

20) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

21) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

22) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения исходного материала.

* Более быстрая обработка по сравнению с процессором искусственного интеллекта 2025 года alpha 9 AI Gen8 на основе сравнения внутренних спецификаций.

23) * Включается через меню режима звука. Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

24) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

25) * Функция AI Search (Copilot) доступна в моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

26) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут отличаться после выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка Generative AI («Генеративный ИИ») доступна в определенных регионах или моделях.

27) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Поддержка Voice ID может различаться в зависимости от региона и страны и доступна на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных начиная с 2024 г, а также на телевизорах MRGB и FHD начиная с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом; если голос меняется по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать некорректно.

* Предоставляемые виджеты могут отличаться в зависимости от страны и могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления.

* Функция My Page применяется в телевизорах OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

28) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

29) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений, а также функции, приложения и сервисы могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

30) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной ИИ-обработки.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и поддерживаемого языка, даже в одних и тех же моделях.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

31) * Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 165Hz.

* Совместимость NVIDIA G-Sync compatible для видеокарт серий RTX 20, RTX 30, RTX 40 и GTX 16. Более старые графические процессоры не поддерживают совместимость с G-Sync.

32) * Телевизоры LG OLED TV получили сертификат DSC от VESA.

33) * Требуется подписка Предложения сервисов могут варьироваться в зависимости от тарифного плана.

* Доступно только в LG OLED W6, G6, C6, а также MRGB95, MRGB9M.

* Доступность GeForce NOW может зависеть от страны.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

34) * В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

35) * Дисплеи LG OLED получили сертификаты Intertek за время отклика 0,1 мс (Gray to Gray) и Qualified Gaming Performance.

36) * HGiG – это независимая группа компаний-производителей игр и телевизионных дисплеев, проводящая встречи с целью разработки и предоставления общественности рекомендаций по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* ClearMR – это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.

37) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобиться подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

38) * FILMMAKER Ambient MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Поддерживает FILMMAKER Ambient MODE с Dolby Vision.

* FILMMAKER Ambient MODE автоматически запускается на AppleTV+ и в приложении Amazon Prime Video.

* Режим FILMMAKER Ambient MODE работает в моделях, оснащенных датчиком освещенности.

39) * Карточка In This Scene («В этой сцене») доступна в странах, поддерживающих EPG (Электронный телегид).

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

41) * Звуковую панель можно приобрести отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

43) * Эффективность использования ресурсов применима к следующим моделям и действительна до 31 декабря 2026 года: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85

* Посетите https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home, чтобы узнать больше."