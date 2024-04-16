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Мастера искусства создают все более изысканные шедевры с технологией LG OLED
LG OLED ART сочетает в себе передовые технологии и художественное творчество, преобразуя наше восприятие визуального контента. Стремясь вдохновлять каждого на творчество, LG OLED ART продолжает раздвигать границы визуального выражения.
Выставки
LG OLED - безупречный холст для идей, впечатлений и вдохновения.
Потрясающее качество изображения, цветопередача и контрастность телевизоров LG OLED TV служат идеальным цифровым холстом. Узнайте, как выдающиеся художники по всему миру используют OLED для демонстрации своих блестящих визуальных шедевров.
ХУДОЖНИКИ
Инициативы LG OLED ART привлекают внимание мировой аудитории
Послушайте мнения людей, которые в реальной жизни испытали LG OLED ART, и узнайте, что именно делает экраны LG OLED такими привлекательными.
Сообщество
Глобальные сообщества, объединяющие сферы искусства и технологий
Наша приверженность искусству находит свое отражение в постоянном сотрудничестве с известными галереями, музеями и художественными ярмарками по всему миру. Благодаря этим значимым партнерствам мы совместно создаем уникальные инициативы, которые продвигают наше общее видение поддержки деятелей искусств, обогащения культурного опыта и привлечения глобальной аудитории.
Технология
Потрясающие телевизоры OLED TV для демонстрации произведений искусства
Узнайте, как технологические достижения LG OLED — от выдающегося качества изображения до беспроводных инноваций — делают его идеальным цифровым холстом для художественного самовыражения.