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Серия различных экспозиций, на которых использовались разные телевизоры LG TV, демонстрирующие произведения искусства.

Мастера искусства создают все более изысканные шедевры с технологией LG OLED

LG OLED ART сочетает в себе передовые технологии и художественное творчество, преобразуя наше восприятие визуального контента. Стремясь вдохновлять каждого на творчество, LG OLED ART продолжает раздвигать границы визуального выражения.

Выставки

LG OLED - безупречный холст для идей, впечатлений и вдохновения.

Потрясающее качество изображения, цветопередача и контрастность телевизоров LG OLED TV служат идеальным цифровым холстом. Узнайте, как выдающиеся художники по всему миру используют OLED для демонстрации своих блестящих визуальных шедевров.

Реалистичная реализация цвета

Киноинсталляция из пяти экранов «Становление ветра» лондонского художника Джона Акомфраха оживает на телевизорах LG OLED TV. Идеальный черный усиливает глубину и четкость, усиливая визуальное воздействие.

Прозрачные технологии углубляют разнообразие

Братья Су До Хо и Су Ыль Хо чтят память своего отца, легендарного художника Су Се Ок, объединив инновации OLED с искусством. Прозрачные экраны добавляют глубину, создавая уникальные тактильные ощущения.

Бесшовное подключение и дисплей

LG OLED и фонд Whanki Foundation представляют «We Meet Again in New York» — цифровую дань уважения Киму Ванки, в которой технология True Wireless демонстрирует его шедевры в новом свете.

Оживляем цифровые муралы

Знаменитое произведение Шепарда Фейри, посвященное искусству и социальной критике, дебютирует на цифровом холсте LG OLED, где сияющие фрески оживают благодаря технологии Perfect Color.

Технология на службе эстетики

Moooi World от LG OLED сочетает в себе интерьер, стиль жизни и технологии, примером чему служит Objet Collection Posé с потрясающими цветами и контрастностью, обеспечиваемыми технологией самоподсвечивающегося дисплея.

ХУДОЖНИКИ

Инициативы LG OLED ART привлекают внимание мировой аудитории

Послушайте мнения людей, которые в реальной жизни испытали LG OLED ART, и узнайте, что именно делает экраны LG OLED такими привлекательными.

Ду Хо Сю

Еще больше разнообразия

с OLED T

Шепард Фэйри

Реалистичные цифровые муралы

с OLED G

Марсель Вандерс

Совершенная эстетика

с Posé

Сообщество

Глобальные сообщества, объединяющие сферы искусства и технологий

Наша приверженность искусству находит свое отражение в постоянном сотрудничестве с известными галереями, музеями и художественными ярмарками по всему миру. Благодаря этим значимым партнерствам мы совместно создаем уникальные инициативы, которые продвигают наше общее видение поддержки деятелей искусств, обогащения культурного опыта и привлечения глобальной аудитории.

Логотип Guggenheim, MMCA, Contemporary Istanbul и Frieze.

Технология

Потрясающие телевизоры OLED TV для демонстрации произведений искусства

Узнайте, как технологические достижения LG OLED — от выдающегося качества изображения до беспроводных инноваций — делают его идеальным цифровым холстом для художественного самовыражения.

Слово «черное» рельефное на черном фоне.

Идеальный черный для непревзойденной четкости и глубины цвета

Передовая технология отображения LG OLED обеспечивает самоподсвечивающиеся пиксели для идеального черного цвета, ярких цветов и сверхточной контрастности, гарантируя захватывающую четкость и глубину.

LG TV рядом с Zero Connect Box.

Революционная производительность от альфа-процессора ИИ

Телевизоры LG с процессорами Alpha AI обеспечивают наилучшее качество изображения шедевра искусства для наилучших впечатлений от просмотра а на экране Ultra Big.

Произведения искусства, изображенные на прозрачной панели в выставочном зале.

Современная беспроводная передача данных, прозрачный OLED TV

Передовая беспроводная технология LG передает изображение 4K без потерь со сверхнизкой задержкой, устраняя путаницу кабелей и сохраняя идеальное качество изображения для бесперебойных впечатлений от просмотра.

Телевизор LG TV, закрепленный на стене, отображает фон высокого разрешения.

Режим галереи на основе OLED-дисплея для реалистичной демонстрации произведений искусства

Режим галереи LG OLED использует передовые технологии отображения, чтобы представить произведения искусства с реалистичными цветами, глубоким черным цветом и сверхтонкой детализацией для создания потрясающей цифровой выставки.

СЕМЕЙСТВО ТЕЛЕВИЗОРОВ

Лучший цифровой холст для творчества, любимый художниками и любителями искусства

Превратите ваше пространство в сюрреалистичную галерею

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Бесшовно раскрывает красоту произведения искусства

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Яркие идеально черные и цветные изображения предметов искуства

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