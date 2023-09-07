Благодаря светодиодной подсветке компьютерные LED-мониторы обладают набором усовершенствованных характеристик. Уровень динамической контрастности изображения мониторов LED намного выше, чем у обычных ЖК-мониторов, что делает их идеальными для просмотра фильмов и другого мультимедийного контента. LED-подсветка позволяет также добиться сверхбыстрых показателей отклика монитора, что особенно важно для игр. Сверхбыстрый отклик светодиодных мониторов позволяет устранить задержку при воспроизведении изображений, что дает возможность оперативно отслеживать действия противника и получить больше преимуществ в игре. Мониторы на светодиодах намного более энергоэффективны, так как потребляют до 55 % меньше электроэнергии по сравнению с обычными ЖК мониторами, качество изображения при этом остается неизменно высоким. Наличие светодиодной подсветки позитивно отражается на размерах и дизайне мониторов: толщина корпуса монитора LED в несколько раз меньше, а его вес существенно снижен. Это позволило компании LG разработать для своих моделей новый изысканный дизайн. Такой сверхтонкий монитор LG станет настоящим украшением любого интерьера. LED-мониторы от LG означают улучшенную цветопередачу, динамическую контрастность и принципиально новое качество изображения. Стильный тонкий корпус, наличие потрясающих возможностей, улучшающих качество изображения, таких как разрешение Full HD или технология Super+ Resolution, выделяет эти LED-экраны для ПК среди других ЖК-мониторов. Будьте готовы получать незабываемые впечатления от качества изображения и функциональности.