Эргономичное рабочее место с правильно настроенным монитором

Независимо от того, работаете вы в офисе или дистанционно из дома, учитесь или играете, многочасовое сидение за неправильно настроенным монитором может со временем сказаться на вашей осанке, зрении и здоровье в целом.

Вот почему так важно выбрать и использовать подходящий монитор, а также расположить его правильно относительно вашего тела. Именно в этом заключается поиск удобного и эффективного – то есть, эргономичного решения. Сегодня мы поговорим о факторах, влияющих на подбор правильной высоты и расположения монитора, и о том, как настройки монитора могут повлиять на концентрацию, комфорт и эффективность вашей работы.

Почему важна настройка монитора?

Приходилось ли вам ловить себя на том, что вы сутулитесь, пытаясь вглядеться в экран? Многие из нас часами сидят за рабочим столом, и по прошествии нескольких лет за таким времяпровождением в разной степени уже страдают от боли в шее, проблем с осанкой или напряжением глаз.

Работая за компьютером с неправильно установленным монитором, нам приходится отклонять голову, чтобы посмотреть то вверх, то вниз экрана. Любая поза, которая заставляет нас наклонять подбородок или горбиться, в конечном итоге может вызвать дискомфорт и усилить усталость.

Проще всего отрегулировать оптимальный обзор с помощью эргономичного монитора, который имеет для этого все возможности, вне независимости от того, какой стул или стол вы используете. Так, 31,5-дюймовый UHD 4K монитор LG UltraFine ™ Ergo 32UN880-B комплектуется уникальной подставкой Ergo, которая обеспечивает расширенную эргономическую регулировку дисплея за счет выдвижения, втягивания, поворота, разворота, высоты и наклона с идеальным положением экрана для более комфортного и устойчивого использования.

Технологически и эргономически продвинутая подставка LG помогает улучшить осанку благодаря высокой степени регулировки, позволяя каждому пользователю создать идеально настроенную рабочую среду.

Игровой 32-дюймовый монитор LG UltraGear™ 32GP850-B комплектуется удобной подставкой с ручной регулировкой в пределах 110 мм по высоте, вперед-назад по углу наклона в пределах от -5° до 15°, при этом дополнительно поддерживается возможность поворота экрана по часовой стрелке на 90° (до портретного режима).

Высота монитора

Установка правильной высоты монитора является очень важным фактором. Эта корректировка поможет снизить риск возникновения болей в шее и спине, способствуя вашей продуктивности. Правильно подобранная высота монитора устраняет нагрузку на шею и плечи, позволяя комфортно смотреть на экран в течение длительного времени без дискомфорта.

Если вы хотите создать удобное и практичное рабочее и игровое пространство, убедитесь, что ваш монитор находится на правильной высоте, которая, скорее всего, связана с компоновкой вашего стола.

В идеале ваши глаза, когда они находятся в состоянии покоя, должны быть направлены в точку на экране, которая находится примерно на 5-10 см ниже верхней части монитора – то есть, на адресную строку браузера.

Также очень важно, чтобы вам не приходилось в процессе работы двигаться, чтобы изменить для обзора той или иной части дисплея. Вместо этого попробуйте подобрать монитор, который обеспечивает гибкость обзора вне зависимости от характеристик вашего стола или стула.

Угол обзора

Если слишком долго игнорировать вопрос угла обзора, вы можете начать испытывать напряжение в шее и плечах, особенно если вы проводите большую часть дня перед монитором. Необходимо также учесть поправку на ваш рост, но в любом случае, идеальным вариантом является размещение экрана на уровне глаз и на тридцать градусов ниже линии вашего зрения. Это происходит потому, что в состоянии покоя наши глаза естественным образом движутся вперед, а затем немного вниз.

Для примерной оценки этого угла нет необходимости доставать из стола угольник или свой школьный транспортир – как было отмечено выше, будет достаточно, чтобы ваши глаза находились примерно на одном уровне с адресной строкой браузера.

Если же вы смотрите, условно говоря, вниз на «Панель инструментов», вам определенно требуется регулировка высоты для комфортного угла обзора. При правильной настройке этого параметра вы сможете снизить напряжение тела.

Расстояние до экрана

Очень важно обеспечить идеальное расстояние обзора экрана вашего монитора, или в ином случае со временем это может привести к проблемам со зрением. Если экран расположен слишком близко, ваши глаза будут быстро уставать, если слишком далеко – вам придется щуриться, пытаясь прочитать текст, и опять лишний раз напрягать зрение.

В идеальном случае вы должны иметь возможность коснуться экрана полностью вытянутой рукой, однако такой стандарт работает не всегда, особенно когда нужно принимать во внимание ношение очков с диоптриями и разные (особенно крупные) диагонали экрана.

В плане максимального удобства работы с большими диагоналями очень хороши модели с изогнутыми экранами, такие как 34-дюймовая LG UltraGear™ 34GN850-B на новейшей матрице Nano IPS с радиусом изгиба матрицы 1900R. В сочетании с практически безрамочным дизайном и улучшенной подставкой V-wing, основание которой можно отрегулировать для изменения угла наклона и высоты. Этот и подобные изогнутые мониторы отлично подходят для любых времяемких задач – как для работы с большими объемами визуальной информации, так и для современных динамичных игр.

В любом случае, оптимальное расстояние до экрана отличается в зависимости от индивидуальных предпочтений, поэтому для подбора этого расстояния вам следует немного поэкспериментировать. Например, обратить внимание, не наклоняетесь ли вы, сами того не замечая, вперед или назад, или даже пытаетесь вытягивать руки, чтобы дотянуться до клавиатуры.

Если вы сидите за столом, убедитесь, что монитор находится на расстоянии порядка 45-70 см, а мышь и клавиатура расположены примерно на уровне локтей в направлении передней части стола.

В последнее время набирают популярность ультраширокие мониторы с соотношением сторон 21:9. Так, например, 29-дюймовая модель LG UltraWide™ 29WP60G-B с разрешением UltraWide Full HD (2560x1080) предлагает на 33% больше экранного пространства по длине, чем традиционный монитор Full HD (1920x1080), что позволяет удерживать в поле зрения гораздо больше информации без необходимости тратить время на прокрутку экрана.

Блики и мерцание

Как естественный, так и искусственный свет может повлиять на ваше зрение. Блики могут сильно затруднить восприятие изображения на экране и вызвать усталость глаз. При наиболее неудачном освещении возможны даже такие ситуации, когда вам придется ерзать на стуле и отклоняться всем телом, чтобы поменять угол обзора и избежать бликов.

Чтобы помочь вам решить эту проблему, многие современные мониторы LG – например, 34-дюймовая ультраширокая модель LG UltraGear™ 34WP500-B , оснащены специальным антибликовым покрытием для улучшения видимости и читаемости текста.

Кроме того, в этой и ряде других моделей LG также реализована поддержка специального «Режима чтения» с пониженным уровнем синего света и цветовой температурой, подобной цветовой температуре бумаги, что повышает визуальный комфорт и уменьшает утомляемость глаз. В дополнение технология Flicker Safe уменьшает невидимое мерцание на экране и обеспечивает для ваших глаз комфортную рабочую среду.

Настройки

Даже если у вас идеальное расстояние и угол обзора, яркость, разрешение и контрастность монитора также могут иметь большое значение, особенно в экстремальных условиях, будь то при ярком свете или в темноте. Напряжение глаз, усталость и головные боли могут быть обычным явлением при неравномерной яркости, и оптимизация настроек может существенно повлиять на комфорт просмотра.

Поэтому сразу же после приобретения монитора есть смысл затратить время на тщательное изучение его возможностей и функций, а затем установить наиболее комфортный для вас режим эксплуатации.

Говоря о соответствии цветов, отображаемых на экране, исходным цветам, следует отметить, что современные мониторы LG, например, 27-дюймовый LG QHD 27QN600-B и многие другие поставляются с откалиброванными на заводе цветами, чтобы помочь сохранить точный цвет на экране и исходный оттенок цвета.

Итак, создание эргономичного рабочего места с помощью правильного расположения, конфигурации и настроек дает значительные преимущества, а правильно подобранная модель монитора может стать основным фактором, обеспечивающим ваш комфорт, концентрацию внимания и даже повышению результативность на рабочем или игровом месте.