Найдите посудомоечную машину своей мечты! Бесшумные, эффективные и надежные посудомоечные машины LG гарантируют тщательное мытье посуды. Благодаря технологии True Steam, образуется водяной пар, который проникает в самые труднодоступные места и способствует более качественной мойке. Наличие четырёх лопастей в разбрызгивателе вместо двух, эта технология QuadWash™️ позволяет мыть посуду со всех сторон и на любом уровне высоты. Достаточно места для трудноразмещаемых предметов благодаря системе корзин EasyRack™️, которая позволяет загружать посуду разных размеров. Инверторный мотор с прямым приводом DirectDrive™️ влияет на циркуляцию воды и мощность ее распыления для эффективного мытья посуды с первого раза.