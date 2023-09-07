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Objet Collection - WashTower®
Стиральные Mашины
TwinWash™
Стиральные машины с сушкой
Сушильные Mашины
Styler™

На видео показан внешний вид стиральной машины.

Оптимальная
длительность стирки, оптимальный срок службы

Оптимальная <br>длительность стирки, оптимальный срок службы Узнать больше

Стиральные машины

Изображение стиральной машины в прачечной.

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани Узнать больше
На изображении показана функция AIDD™.

AIDD™

Умная забота о ваших вещах

На изображении показана вода, выходящая из стиральной машины в 5 направлениях.

TurboWash360˚™

Эффективная стирка за 39 минут

На изображении показан процесс загрузки моющего средства в стиральную машину.

ezDispense™

Наполняйте один раз, стирайте до 35 раз

Сушильные машины

Изображение установленных рядом друг с другом стиральной машины и сушилки.

Умные сушильные машины для надежных результатов

Умные сушильные машины для надежных результатов Узнать больше
Изображение в перспективе теплового насос с двойным инвертером DUAL Inverter Heat Pump™ внутри сушилки.

Тепловой насос DUAL Inverter Heat Pump™

Новый стандарт эффективной сушки

На изображении показана функция обработки паром.

Режим сушки “Гипоаллергенная”

Устраняет до 99,9% аллергенов и бактерий

На изображении показан конденсатор с самоочисткой.

Автоочистка конденсатора

Наслаждайтесь бесперебойной работой

WashTower® Objet Collection 

Изображение с открытым стайлером, внутри которого находится одежда.

Единство стиля и управления

Единство стиля и управления Узнать больше
На изображении показана фиолетовая блузка и пар

Единый корпус

Стирка + сушка в едином блоке

На изображении показана функция Moving Hanger™

Центральное управление

Легкое управление на идеальной высоте

На изображении показана функция ухода за стрелками на брюках.

Smart Pairing™ 

Синхронный уход за одеждой

Полезные советы от LG

Энергоэффективный уход за одеждой с LG

Технологии LG для ухода за одеждой

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Получите ощущение «мягкости полотенца в гостинице» у себя дома

LG Objet Collection: дизайн, созданный вами

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Правильно ли вы используете моющие средства для стирки?

Стиральная машина с автодозировкой

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Узнайте больше про Уход за одеждой LG

Все стиральные машины LG продоставляют Вам новейшии технологии и инновации вместе с простотой в использовании и надежностью, которую Вы привыкли ожидать от LG. Вы можете выбрать стиральные машины разных цветов с легкими в использовании панелями управления. Стиральные машины LG предоставят Вам все опции и производительность в которой Вы нуждаетесь. Мотор с прямым приводом: в стиральных машинах LG использовано меньше движущихся деталей, что делает их более прочными и долговечными. Разная вместительность: Независимо от размера который Вы ищите у LG всегда найдется стиральная машина, которая подойдет под Ваш стиль жизни и объем белья. Некоторые инновационные особенности наших стиральных машин включают в себя: Паровая технология: Экономьте электроэнергию, потому что стиральная машина за Вас погладит белье. Вы также экономите время и деньги. Технология TubFresh: Помогает поддержать свежесть Вашей стиральной машины, очищая и высушивая сливную трубу с технологией LG TubFresh. Технология 6 Motion: объединяет до шести различных движений барабана для безупречной стирки. Узнайте, как LG и наши стиральные машины делают жизнь лучше.

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