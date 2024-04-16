Станьте архитектором собственной кухни и создайте пространство, которое полностью отражает Ваш стиль с холодильниками и морозильной камерой LG Objet Collection. Данная линейка богата на различные модели, предлагая широкий выбор: многодверный холодильник LG Objet InstaView™, холодильник с нижней морозильной камерой, холодильная камера, морозильная камера. LG Objet Collection позволит Вам наслаждаться персональным стилем и легко подбирать различные цвета и отделки, соответствующие потребностям. Холодильники и морозильная камера LG Objet Collection являются настоящим произведением искусства, где дизайн сочетается с функциональностью.