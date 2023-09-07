Оживите свои любимые фильмы и передачи с помощью телевизоров LG NanoCell. Наши лучшие LED 4K телевизоры, выбирайте из 55-, 65- и 43-дюймовых моделей, и все они обеспечат невероятное качество изображения в вашей гостиной. Наша технология NanoCell обеспечивает чисто потрясающие цвета в разрешении 4K. Откройте для себя прямо сейчас и будьте готовы увидеть каждый слой освещения в фильмах, плавность действий в спорте и даже мельчайшие детали в играх.