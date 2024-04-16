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Логотип LG AI

Заботливый интеллект для ВАС

Мы в LG задали себе вопрос: для чего должен существовать AI, искусственный интеллект?

 

После долгих размышлений мы нашли ответ.

 

Для нас AI — это больше, чем искусственный интеллект. Это Заботливый интеллект.

 

Когда технологии становятся частью нашей жизни, они должны помогать делать её лучше.

 

Именно поэтому LG AI начинается с вас, чутко распознавая, понимая и заботясь о вашем комфорте.

Узнайте, как жизнь становится лучше с LG AI

Иконка прокрутки вниз

LG AI понимает вашу жизнь и совершенствует впечатления, чтобы каждый момент был наполнен радостью.

Мужчина и женщина сидят на диване и смотрят футбольную трансляцию на телевизоре LG в гостиной. Сцена переходит, и они обнимаются. Камера фокусируется на колонке LG XBOOM рядом с ними.

Создан привносить в вашу жизнь удовольствие

LG AI понимает ваши потребности и предлагает решения, чтобы жизнь протекала легко и гармонично, в вашем собственном ритме.

Мать и сын вместе используют стиральную машину LG AI, поворачивая ручку для активации функции AI Wash. В той же последовательности появляется мужчина, использующий ноутбук LG gram.

Создан для вашей жизни без лишних забот

LG AI заботится о вас, вашем пространстве и планете, чтобы повысить ваше качество жизни.

A man walks into the office holding a dog leash. A man in the driver's seat looks sad as LG AI shows him a family photo. The car display is shown in a close-up as LG AI pulls up a map and revisits a memory.

Создан для вашей жизни в комфорте

LG AI TV logo

Развиваются, чтобы соответствовать вашим запросам

Телевизоры LG AI изучают ваши предпочтения и стиль жизни, чтобы сделать просмотр максимально комфортным и персонализированным.

Над пультом LG Magic Remote отображаются такие функции, как AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

Познакомьтесь с новым поколением LG AI TV

На экране телевизора LG OLED отображается главная страница webOS 25, заполненная приложениями и развлекательным контентом. Рядом с телевизором находится пульт LG AI Magic Remote, кнопка AI подсвечена так, как будто она активирована голосом пользователя. Рядом появляется облачко с текстом: «предложи фильм, который мне понравится».

AI Voice ID

Экран LG OLED TV показывает, как работает AI Search. Открыто небольшое окно чата, где пользователь спрашивает, какие спортивные игры доступны. AI-поиск отвечает через чат и отображает миниатюры доступного контента. Также появляется предложение задать вопрос Microsoft Copilot.

AI Search

Пульт LG AI Magic Remote в использовании. Краткое нажатие кнопки AI активирует AI-ассистента на экране OLED TV, который затем предлагает ключевые слова.

AI Concierge

На экране LG OLED воспроизводится научно-фантастический контент. Слева отображается интерфейс AI-чата. Пользователь пишет в чат, что экран слишком тёмный, и чат-бот предлагает решения по запросу.

AI Chatbot

Женщина поёт в микрофон в наушниках, а улучшение звука с помощью AI-процессора LG α11 подчёркивает её голос.

AI Picture/Sound Wizard

Две связанные сцены с LG AI Magic Remote перед телевизором — сначала показан фрагмент научной фантастики, затем отображается главный экран с персонализированным контентом.

AI Magic Remote

**Функции LG AI используют алгоритмы на основе глубокого обучения для мгновенного улучшения изображения и звука.

***Все телевизоры LG с webOS 24 поддерживают AI-настройку, за исключением моделей без датчиков освещения.

LG AI Audio logo

Звучит абсолютно правильно

LG XBOOM AI анализирует и настраивает звук в зависимости от жанра и пространства. Благодаря умной подсветке, которая создаёт атмосферу и синхронизируется с вашей музыкой, вы получаете уникальное сочетание звука и настроения.

Женщина и мужчина обнимаются в гостиной, рядом с ними включена колонка XBOOM.

Насладитесь новым звуковым опытом с LG XBOOM AI

Акустическая система LG XBOOM с режимами звука на базе ИИ, включая Bass Boost, Voice Enhance и Standard.

AI Sound

Акустическая система LG XBOOM с AI-подсветкой, которая адаптируется под голос, окружение и режим вечеринки.

AI Lighting

Акустическая система LG XBOOM размещена на столе в комнате с красным оттенком, стенами с сетчатым узором и современной мебелью.

AI Calibration

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*Продукт еще не доступен

LG AI appliances logo

Облегчает ваши заботы

LG WashTower AI определяет тип загруженного белья и подбирает оптимальный режим стирки, обеспечивая бережный уход за тканями. Каждая стирка становится проще и эффективнее.

Встроенные стиральная и сушильная машины LG, установленные друг на друга, находятся в современной прачечной с деревянными шкафами и встроенной скамьей.

Откройте для себя новый образ жизни с LG AI Core Tech

Откройте для себя новый образ жизни с LG AI Core Tech Узнать больше
Рука настраивает цикл AI Wash на стиральной машине LG с помощью умного поворотного регулятора.

AI Wash

Пользователь выбирает цикл AI Dry на сушильной машине LG с помощью цифрового регулятора.

AI Dry

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*Этот продукт будет постепенно выпускаться в отдельных странах.

**AI-распознавание активируется при загрузке до 6 кг.

***Режим AI Wash следует использовать только для тканей одного типа [распознаются не все ткани] и с подходящим моющим средством.

****Функция AI Dry доступна только для загрузки до 5 кг с тканями, имеющими одинаковый уровень впитываемости влаги.

LG AI Air Conditioning logo

Созданы для комфортного охлаждения

LG DUALCOOL AI поддерживает идеальный микроклимат и обеспечивает комфортные условия и энергоэффективность, помогая экономить деньги. С LG AI Air вы получаете идеальное охлаждение и максимальное удобство.

Женщина отдыхает в умной гостиной, пока кондиционер LG AI Air автоматически регулирует температуру, поток воздуха и влажность.

Ощутите оптимальный комфорт с LG AI Air

Женщина отдыхает в умной гостиной, пока кондиционер LG AI Air автоматически регулирует температуру, поток воздуха и влажность.

AI Air

Интерфейс смартфона отображает график энергопотребления перед кондиционером LG, подчёркивая функцию AI kW Manager для эффективного контроля энергии.

AI kW Manager

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* Функция AI Air доступна через пульт дистанционного управления и приложение ThinQ.

** AI Air доступен как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева.

*** При использовании AI Air объем воздуха и направление потока регулируются автоматически, а функция отключается при изменении направления потока.

**** При активации AI Air радарный датчик определяет местоположение человека и автоматически настраивает прямой или непрямой воздушный поток.

***** Дальность обнаружения радарного датчика — до 5 м, однако она может варьироваться в зависимости от условий установки и эксплуатации.

****** Эта функция доступна только в моделях, оснащенных радарными датчиками.

LG AI Computing logo

Дают энергию всему, что вы делаете

LG gram AI улучшает вашу работу как в интернете, так и офлайн. Безопасно находите и обрабатывайте файлы офлайн с помощью gram chat на устройстве, а для повышения продуктивности онлайн используйте облачный gram chat, поддерживаемый GPT-4o.

Женщина использует ноутбук LG gram с двойным экраном для видеоконференций и многозадачности в своём домашнем офисе.

Раскройте свои новые возможности без ограничений с LG gram AI

Ноутбук LG gram с встроенным ИИ, отображающим интерфейс умного ассистента на экране.

gram Chat On-Device

Ноутбук LG gram с облачным ИИ, отображающим интерфейс умного ассистента для онлайн-поддержки и повышения продуктивности.

gram Chat Cloud

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* На начальных этапах использования продукта некоторые функции могут работать не совсем гладко. Это связано с особенностями искусственного интеллекта, встроенного в устройство, который требует времени на предварительное обучение, чтобы адаптироваться к пользователю.

* gram Chat On-Device требует индексирования задач для поиска контента на вашем ПК, объединяя слова с данными, что может занять некоторое время для получения желаемых результатов.

ThinQ® помогает создавать комфортную жизнь.

Платформа ThinQ для умных устройств и бытовой техники LG дает вам полный контроль и удобство, помогая упростить жизнь и наслаждаться комфортом дома.

Узнать больше

A person holds a smartphone with the LG ThinQ app open, managing smart home devices while drinking coffee.

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Простой контроль с голосовым ассистентом.

Просто скажите, что вам нужно, и AI-колонка услышит вас, проверит информацию и сообщит результат.

Эффективное обслуживание продукции.

С помощью приложения LG ThinQ вы можете проверять состояние своей техники, загружать новые циклы, отслеживать циклы работы и многое другое.

Больше о Заботливом интеллекте LG

Руководитель LG Electronics держит сертификат аккредитации в области кибербезопасности на фоне графики, символизирующей цифровую защиту.

LG укрепляет своё лидерство в области кибербезопасности благодаря аккредитации KOLAS на проведение тестов кибербезопасности для IoT.

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Посетители рассматривают изогнутый LED-дисплей LG с демонстрацией слогана «Life’s Good 24/7» на технологической выставке.

LG представляет свои новейшие инновации, основанные на «Affectionate Intelligence», на выставке CES 2025.

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Докладчик презентует B2B-решения на базе искусственного интеллекта со сцены на мероприятии LG.

Докладчик презентует B2B-решения на базе искусственного интеллекта со сцены на мероприятии LG.

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