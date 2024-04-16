Мы в LG задали себе вопрос: для чего должен существовать AI, искусственный интеллект?

После долгих размышлений мы нашли ответ.

Для нас AI — это больше, чем искусственный интеллект. Это Заботливый интеллект.

Когда технологии становятся частью нашей жизни, они должны помогать делать её лучше.

Именно поэтому LG AI начинается с вас, чутко распознавая, понимая и заботясь о вашем комфорте.