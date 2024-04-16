We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Заботливый интеллект для ВАС
Мы в LG задали себе вопрос: для чего должен существовать AI, искусственный интеллект?
После долгих размышлений мы нашли ответ.
Для нас AI — это больше, чем искусственный интеллект. Это Заботливый интеллект.
Когда технологии становятся частью нашей жизни, они должны помогать делать её лучше.
Именно поэтому LG AI начинается с вас, чутко распознавая, понимая и заботясь о вашем комфорте.
Узнайте, как жизнь становится лучше с LG AI
- Жизнь с удовольствием
- Жизнь без лишних забот
- Жизнь в комфорте
- Телевизоры
- Аудио
- Бытовая техника
- Кондиционеры воздуха
- Компьютеры
Развиваются, чтобы соответствовать вашим запросам
Телевизоры LG AI изучают ваши предпочтения и стиль жизни, чтобы сделать просмотр максимально комфортным и персонализированным.
AI Voice ID
AI Search
AI Concierge
AI Chatbot
AI Picture/Sound Wizard
AI Magic Remote
**Функции LG AI используют алгоритмы на основе глубокого обучения для мгновенного улучшения изображения и звука.
***Все телевизоры LG с webOS 24 поддерживают AI-настройку, за исключением моделей без датчиков освещения.
Звучит абсолютно правильно
LG XBOOM AI анализирует и настраивает звук в зависимости от жанра и пространства. Благодаря умной подсветке, которая создаёт атмосферу и синхронизируется с вашей музыкой, вы получаете уникальное сочетание звука и настроения.
AI Sound
AI Lighting
AI Calibration
*Продукт еще не доступен
Облегчает ваши заботы
LG WashTower AI определяет тип загруженного белья и подбирает оптимальный режим стирки, обеспечивая бережный уход за тканями. Каждая стирка становится проще и эффективнее.
AI Wash
AI Dry
*Этот продукт будет постепенно выпускаться в отдельных странах.
**AI-распознавание активируется при загрузке до 6 кг.
***Режим AI Wash следует использовать только для тканей одного типа [распознаются не все ткани] и с подходящим моющим средством.
****Функция AI Dry доступна только для загрузки до 5 кг с тканями, имеющими одинаковый уровень впитываемости влаги.
Созданы для комфортного охлаждения
LG DUALCOOL AI поддерживает идеальный микроклимат и обеспечивает комфортные условия и энергоэффективность, помогая экономить деньги. С LG AI Air вы получаете идеальное охлаждение и максимальное удобство.
AI Air
AI kW Manager
* Функция AI Air доступна через пульт дистанционного управления и приложение ThinQ.
** AI Air доступен как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева.
*** При использовании AI Air объем воздуха и направление потока регулируются автоматически, а функция отключается при изменении направления потока.
**** При активации AI Air радарный датчик определяет местоположение человека и автоматически настраивает прямой или непрямой воздушный поток.
***** Дальность обнаружения радарного датчика — до 5 м, однако она может варьироваться в зависимости от условий установки и эксплуатации.
****** Эта функция доступна только в моделях, оснащенных радарными датчиками.
Дают энергию всему, что вы делаете
LG gram AI улучшает вашу работу как в интернете, так и офлайн. Безопасно находите и обрабатывайте файлы офлайн с помощью gram chat на устройстве, а для повышения продуктивности онлайн используйте облачный gram chat, поддерживаемый GPT-4o.
gram Chat On-Device
gram Chat Cloud
* На начальных этапах использования продукта некоторые функции могут работать не совсем гладко. Это связано с особенностями искусственного интеллекта, встроенного в устройство, который требует времени на предварительное обучение, чтобы адаптироваться к пользователю.
* gram Chat On-Device требует индексирования задач для поиска контента на вашем ПК, объединяя слова с данными, что может занять некоторое время для получения желаемых результатов.
ThinQ® помогает создавать комфортную жизнь.
Платформа ThinQ для умных устройств и бытовой техники LG дает вам полный контроль и удобство, помогая упростить жизнь и наслаждаться комфортом дома.
Просто скажите, что вам нужно, и AI-колонка услышит вас, проверит информацию и сообщит результат.
Эффективное обслуживание продукции.
С помощью приложения LG ThinQ вы можете проверять состояние своей техники, загружать новые циклы, отслеживать циклы работы и многое другое.