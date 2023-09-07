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LG SIGNATURE OLED
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8K ТВ
Ультра большие ТВ
4K UHD ТВ
Smart ТВ
Саундбары

Изображение семьи из четырех человек, сидящей на полу перед уютным коричневым диваном, смотрящей прямо перед собой и смеющейся во время просмотра телевизора. Над изображением белым шрифтом напечатаны слова «Syncs to you, open for all».

Посмотреть видение экрана LG

An image of LG OLED C3 and a Soundbar on the wall of a city apartment with a music concert playing on screen. The "10 Years World's No.1 OLED TV" logo is also in the image.

Саундбар SP11RA

Гармония изображения и звук

Идеально впишется в интерьер и поднимет развлечения на новый уровень. 

Гармония изображения и звук Подробнее

10 лет на вершине

10 лет на вершине

Встречайте самые захватывающие новинки от

всеми любимого бренда LG OLED 

10 лет на вершине Подробнее

An image of LG OLED G3 against a black backdrop showing a bright pink and purple abstract artwork. The display casts a colorful shadow that features the word "evo." The "10 Years World's No.1 OLED TV" emblem is in the top left corner of the image. *Source: Omdia. Unit shipments, 2013-2022. Results are not an endorsement of LG Electronics. Any reliance on these results is at the third-party’s own risk. Visit https://www.omdia.com/ for more details.

Теперь она живет в телевизорах LG

Алиса, включи кино!

Поможет найти и включить кино, подсказать прогноз погоды и подобрать развлекательный контент.

Алиса, включи кино! Подробнее

Colorful particles are scattered in the air.

LG QNED 8K MiniLED

Чистые цвета еще богаче

Quantum Dot в сочетании с NanoCell.

Чистые цвета еще богаче Подробнее

Выбирайте LG OLED evo

Ультрабольшой телевизор закреплен на стене современной гостиной.

LG OLED evo G2

Верх превосходства и элегантного дизайна

Верх превосходства и элегантного дизайна УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
На ультрабольшом экране показано огромное животное.

Новейший процессор

Постоянно развивающийся интеллект

Показаны линии с яркими цветами, а сектор разделен на две части, позволяющие сравнить 70% и 100% цветового объема.

Brightness Booster Max 

Еще более ЯРКИЙ OLED

Изображение процессора с искусственным интеллектом.

Gallery Design

Произведение искусства в Вашем пространстве

Выбирайте LG QNED MiniLED

Ультрабольшой телевизор закреплен на стене современной гостиной.

Ультрабольшой экран

 

Больше,
чем когда-либо

Больше,<br>чем когда-либо УЗНАТЬ БОЛЬШЕ Больше,<br>чем когда-либо КУПИТЬ СЕЙЧАС
На ультрабольшом экране показано огромное животное.

Ультрабольшой экран

Замечайте все детали вашего любимого контента с потрясающ им качеством большого экрана.

Показаны линии с яркими цветами, а сектор разделен на две части, позволяющие сравнить 70% и 100% цветового объема.

Потрясающий цвет

Наслаждайтесь богатыми живыми цветами благодаря технологии Quantum Dot и NanoCell.

Изображение процессора с искусственным интеллектом.

Забота о качестве

Наслаждайтесь высокой производительностью,

адаптированной для ваших предпочтений.

Идеальное сочетание захватывающего звука
и безупречного дизайна

Изображение саундбара SC9S, идеально подходящего для телевизоров LG OLED серии C

Саундбар LG SC9S

Идеальное дополнение
к LG OLED серии С

Наслаждайтесь захватывающим звуком и безупречным дизайном

Идеальное дополнение <br> к LG OLED серии С УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
A image of game playing.

WOW Orchestra 

Саундбар LG обеспечивает идеальный гармоничный звук с телевизором LG

A image of TV playing with LG Soundbar showing the HD Music Streaming

Кинематографичный звук  

Наслаждайтесь звуком как в кинотеатре благодоря технологии Dolby Atmos

A image of LG Soundbsar showing the conectivity

Простое управление благодаря WOW Interface

Управляйте саундбаром через телевизор LG с помощью одного пульта

Что делает наши телевизоры лучше?

На экране телевизора показан пользовательский интерфейс.

Самосветящиеся пиксели LG OLED

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Телевизор с игрой на экране размещен в темном пространстве.

Игровойопыт на новом уровне

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Показан крупный план телевизора, на экране которого демонстрируются бегущие лошади.

Уникальный дизайн телевизоров Lifestyle Screen

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Узнайте больше про Телевизоры и Саундбары LG

LG предлагает множество инновационных и современных телевизоров из нового поколения OLED и LED- с технологиями HDR и Smart TV, чтобы соответствовать Вашим уникальным потребностям, включая: Телевизоры OLED 4K: Предлагают невероятную детализацию с ультравысоким разрешением, в четыре раза выше, чем у Full HD телевизоров. Вы почувствуете себя погруженным в происходящее на экране с OLED 4K телевизором от LG. Smart TV: линейка умных телевизоров LG, позволит Вам сделать абсолютно все. От просмотра фильмов и прослушивания музыки до игр, видео и даже больше. Главная особенность Smart телевизоров LG особенность - все, что Вы хотите, в одном месте. Вы найдете современные технологии, в которых Вы нуждаетесь вместе с надежностью, которую Вы ожидаете. Узнайте больше о нашей коллекции  телевизоров с плоскими экранами, а также наших инновационных беспроводных динамиках и звуковых панелях LG.

Просмотреть все Телевизоры и Саундбары LG

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