LG Electronics (LG) объявляет о начале международного запуска коллекции LG Objet Collection, разработанной для удовлетворения растущего потребительского спроса на персонализированную, стильную и функциональную бытовую технику. В коллекции представлен широкий выбор высококачественных материалов, неподвластных времени, включая нержавеющую сталь и стекло. Отделка из нержавеющей стали представлена в трех цветовых вариантах: зеленый, серебристый и матовый черный для создания шикарного современного вида. Стеклянная отделка представлена ​​в четырех элегантных оттенках: мятный, розовый, бежевый и серебристый, которые позволяют легко сочетать бытовую технику с любым кухонным дизайном1. Благодаря надежной системе охлаждения LG LINEARCooling™ холодильник гарантирует исключительную эффективность охлаждения. LINEARCooling помогает поддерживать точную, равномерную внутреннюю температуру с минимальными колебаниями (± 0,5 градуса Цельсия), сохраняя такие продукты, как фрукты и овощи, свежими до 7 дней2,3.