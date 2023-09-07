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Узнайте больше про Холодильники Objet LG
LG Electronics (LG) объявляет о начале международного запуска коллекции LG Objet Collection, разработанной для удовлетворения растущего потребительского спроса на персонализированную, стильную и функциональную бытовую технику. В коллекции представлен широкий выбор высококачественных материалов, неподвластных времени, включая нержавеющую сталь и стекло. Отделка из нержавеющей стали представлена в трех цветовых вариантах: зеленый, серебристый и матовый черный для создания шикарного современного вида. Стеклянная отделка представлена в четырех элегантных оттенках: мятный, розовый, бежевый и серебристый, которые позволяют легко сочетать бытовую технику с любым кухонным дизайном1. Благодаря надежной системе охлаждения LG LINEARCooling™ холодильник гарантирует исключительную эффективность охлаждения. LINEARCooling помогает поддерживать точную, равномерную внутреннюю температуру с минимальными колебаниями (± 0,5 градуса Цельсия), сохраняя такие продукты, как фрукты и овощи, свежими до 7 дней2,3.
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