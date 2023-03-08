Искусство хранения продуктов в холодильнике LG: краткое руководство

За надежную и тихую работу холодильников LG DoorCooling+™ отвечает умный инверторный компрессор Smart Inverter™ с 10-летней гарантией производителя.



Благодаря системе многопоточного охлаждения Multi Air Flow™ поток холодного воздуха из задней стенки вместе с верхним потоком DoorCooling+™ обеспечивает минимальное отличие температуры в разных зонах и на 32%1 более быстрое и равномерное охлаждение в любой части холодильной камеры, включая дверные корзины, которые более всего подвержены температурным перепадам в обычных холодильниках.



В многодверных холодильниках LG Side-by-Side™ – например, в модели LG GC-B257SQZV , предусмотрена еще одна полезная функция для поддержки чистоты в холодильниках и максимального сохранения свежести продуктов – Hygiene Fresh+™, которая устраняет запахи и до 99,999% бактерий2.



Месячный или даже двухмесячный «горизонт» для закупок продуктов более уместен при планировании распределения места в морозильной камере. Особенно это актуально при закупке замороженной рыбы, морепродуктов и других морских деликатесов в соответствующих специализированных магазинах.

Какая температура оптимальна для холодильника?



Вопрос на триллион тенге – при какой температуре должен работать мой холодильник? Если установить слишком высокую температуру, под угрозой окажется сохранность мяса и рыбы. При слишком низкой температуре есть риск переохлаждения фруктов и овощей.



Чтобы сохранить свежесть и питательные качества продуктов, рекомендуется установить температуру в холодильнике на +4°C, в некоторых случаях допустимо установить ее еще ниже.



Стабильность температуры очень важна для создания правильной экосистемы внутри холодильника. Вот почему в многодверных холодильниках LG Side-by-Side™ для уменьшения колебаний температуры помимо DoorCooling+™ используется эксклюзивная технология LinearCooling™. Фактически, благодаря этой технологии и датчикам, установленным внутри камеры, максимальное отклонение температуры не превышают 0,5°C3 в любое время, при этом аромат и свежесть продуктов сохраняются до 7 дней4.



Наиболее комфортные условия для длительного хранения продуктов предусмотрены в холодильниках LG с зоной свежести Fresh Balancer™, обеспечивающей оптимальный уровень влажности для овощей и фруктов. Специальная крышка MoistBalanceCrisper™ с ячеистой поверхностью создает условия для конденсации избыточной влаги и позволяет сохранить овощи и фрукты хрустящими длительное время



Так, в холодильнике с регулируемой зоной Fresh Converter™ можно выбрать определенный режим: для мяса можно понизить температуру вплоть до -2°C, для рыбы выбрать 0°C, а для овощей – оптимальные +3°C.

Как расположить продукты в холодильнике и морозильной камере?



Правильное расположение продуктов в холодильнике важно с точки зрения безопасности их хранения. Например, охлажденное и особенно размороженное мясо и рыбу предпочтительнее хранить на нижней полке – даже если упаковка окажется поврежденной и произойдет утечка, жидкость точно не попадет на другие продукты.



Лучшее место для готовых блюд – это верхняя полка, в то время как дверца холодильника – идеальное место для хранения кетчупа, майонеза, горчицы и других приправ. Молочные продукты можно хранить на средних лотках.



Если распределить продукты по степени их востребованности, можно легко выяснить, что некоторые из них – такие как масло, сыр или мясные деликатесы, мы достаем из холодильника гораздо чаще, чем, например, полуфабрикаты и другие ингредиенты для домашнего приготовления еды. Кроме того, многие из нас достаточно часто открывают холодильник, не доставая из него продуктов – просто для оценки запасов или проверки, не появилось ли чувство голода.



Отныне владельцам современных холодильников с технологией InstaView™ - таких как роскошная модель LG GR-A24FQAKM из дизайнерской серии LG Objet Collection со сменными панелями, совсем необязательно открывать дверцу, чтобы увидеть содержимое отсека для наиболее востребованных продуктов. Достаточно лишь дважды постучать по нему – благодаря технологии InstaView™ окно отсека становится прозрачным и позволяет легко проверить содержимое без открытия дверцы и расхода холодного воздуха основной камеры.



Подумайте над организацией хранения мяса, рыбы, молочных продуктов и даже остатков пищи в прозрачных контейнерах или лотках для еды на вынос. Такой способ хранения одинаково подходит как для холодильной, так и для морозильной камеры. Для замораживания мяса, рыбы, овощей, грибов, ягод, соусов и даже супов также подходят герметичные пакеты – они позволяют значительно сэкономить место, а при размораживании их можно расплющить, чтобы продукты оттаяли быстрее.



В любом случае, при хранении продуктов в контейнерах или пакетах, старайтесь маркировать их. Особенно это актуально для морозилки, поскольку после заморозки некоторые продукты выглядят совсем по-иному. Не поленитесь отметить как название пищи, так и дату начала хранения – этим вы сэкономите свое время и сбережете здоровье. По возможности не ставьте контейнеры друг на друга: когда вам придется вынимать один из них, это будет сложнее.



Правильно организованное хранение различных продуктов позволяет циркулировать холодному воздуху более равномерно, и это способствует сохранению свежести продуктов, а также облегчает вам жизнь при приготовлении пищи.



В холодильниках LG легко хранить продукты благодаря нескольким полкам, высота которых меняется в зависимости от ваших потребностей. В современных моделях холодильников LG имеется усовершенствованная складная полка, которая имеет два этапа сложения и позволяет увеличить высоту хранения для отдельных предметов в два раза. Просто сдвинув полку назад, вы можете создать большее пространство для хранения высокой бутылки или кастрюли.



Интеллект LG ThinQ™ как гарант стабильности



Премиальные технологии холодильников LG для длительного сохранения свежести продуктов отлично дополняет технология LG ThinQ™, позволяющая контролировать работу и управлять основными функциями бытовой техники LG в любом месте на любом расстоянии.



Чтобы до минимума сократить воздействие перепада температур на только что купленные продукты по пути из магазина домой, можно воспользоваться функцией экспресс-охлаждения холодильников LG. Она создает мощный поток холодного воздуха, который мгновенно охлаждает свежезаложенные продукты. С помощью приложения LG ThinQ™ можно активировать эту функцию дистанционно, прямо со смартфона.



Мобильное приложение LG ThinQ™ поможет проверить потребление энергии холодильника, провести дистанционную диагностику Smart Diagnosis™ с помощью смартфона даже во время отпуска. Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы также можете удаленно регулировать настройки температуры5.



При необходимости с помощью LG ThinQ™ можно включить или выключить холодильник, отрегулировать яркость внутреннего освещения в зависимости от времени суток и даже настроить отправку уведомлений при каждом открытии дверцы. LG ThinQ™ также поддерживает управление голосовыми командами с помощью облачного сервиса «Яндекс Алиса»6.





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1 По данным измерений UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) при сравнении времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии DoorCooling+) и GBB72NSDFN (c технологией DoorCooling+). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

2 Бактерии Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, Протокол испытаний ISO 27447. Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий определяется посредством испытаний в лабораторных условиях, в ходе которого подсчитывалось количество бактерий при непосредственном впрыске в фильтр. Результаты могут отличаться в реальных условиях.

3 На основе теста UL с применением внутренней методики LG по измерению колебаний температуры в холодильном отделении в моделях с нижней морозильной камерой GBB72NSDFN (±0,5°C), многодверной GF-L570PL (±0,5°C). Side-by-Side J811NS35 (±0,5°C), с верхней морозильной камерой B607S (±0,5°C), B606S (±1°C).

4 Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.

5 Для приложения LG ThinQ™ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

6 Интеллектуальные возможности LG ThinQ™ и функции голосового помощника зависят от модели и могут быть доступны не на всех рынках.