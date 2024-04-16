*Проверено Intertek в июле 2024 г. По сравнению с циклом «Хлопок» интеллектуальный цикл AI Dry™ продемонстрировал сокращение времени сушки на 32,1 % и уменьшение потребления энергии на 9,1 % при смешанной загрузке мягкого белья массой 3 кг (рубашки из смешанных волокон, блузки, футболки, шифоновые юбки, шорты из полиэстера и т. д.)(RH90X75V3N). В зависимости от типа и толщины предмета одежды, а также среды период времени и потребление энергии могут увеличиться, а результаты могут отличаться.

*Детектор ИИ активируется при загрузке ниже 5 кг. AI Dry™ следует использовать только с идентичными типами ткани [не все ткани определяются].

**индекс энергетической эффективности на 26%/15% ниже по сравнению с минимальным уровнем энергоэффективности класса A+++ согласно определению Регламента ЕС 392/2012. При настройке режима Eco. Класс энергоэффективности A+++-26% представляет самый высокий рейтинг энергоэффективности в нашей новой интеллектуальной сушильной машине. Доступно на некоторых моделях.

***Проверено Intertek в июле 2024 г. Цикл TurboDry при загрузке 5 кг (рубашка из смешанных волокон, футболка из 100% полиэстера, футболка из 100% хлорка) с изначальным уровнем влажности 33 % при температуре 23℃. Требуемое время может отличаться в зависимости от типа одежды и окружающей среды.

***В зависимости от толщины, веса и характеристик одежды загруженное белье может быть не полностью высушено.