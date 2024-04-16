Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Стирка при поддержке ИИ

Искусственный интеллект в основной технологии стиральных и сушильных машин LG

LG называет ИИ «Дружелюбным интеллектом» (Affectionate Intelligence), подчеркивая свою приверженность созданию чуткого и заботливого ИИ, обеспечивающего исключительно высокий уровень обслуживания клиентов.

Наследие мастерства LG с 1998 года является движущей силой инноваций и воплощено в основных технологиях, в самом сердце бытовой техники LG. Технология Core-Tech, родившаяся из новаторских разработок в ключевых компонентах бытовой техники LG, постоянно развивается путем неустанных исследований. Бытовая техника LG стимулирует развитие технологии, которая повышает качество жизни и делает мир лучше для всех. 

 

Теперь искусственный интеллект интегрирован в основную технологию Core-Tech. Это слияние обеспечивает интеллектуальное управление ключевыми компонентами, повышенную энергоэффективность, а также гарантирует надежную производительность и персонализацию, адаптированную под потребности клиента.

AI DD™

 

AI DD™ сочетает в себе технологию глубинного обучения и 6 Motion Direct Drive, что позволяет анализировать тип ткани и оптимизировать цикл стирки. Эта усовершенствованная система генерирует шесть уникальных движений барабана, обеспечивая персонализированный уход за тканью и повышая эффективность стирки, а также сводя к минимуму повреждения.

*Детектор ИИ активируется при загрузке ниже 3 кг. 

*Детектор ИИ не активируется при выборе режима Steam. 

*Интеллектуальную стирку следует использовать только с идентичными типами ткани [не все ткани определяются] и подходящим типом стирального порошка. 

*Внешний вид продукта может отличаться от представленного на изображении.

Иконка листа, подключенного к источнику питания в розовых и фиолетовых тонах, представляющая энергоэффективность.

Энергоэффективность

Экономьте с классом A-55%/A-40%/A-30%* благодаря инверторной технологии точного управления.

Иконка щита «10-летняя гарантия» в розовых и фиолетовых тонах символизирует долговечность.

Долговечность

Упрощенный дизайн с меньшим количеством** деталей и 10-летней гарантией долговечности.***

Иконка динамика, от которого исходят звуковые волны в розовых и фиолетовых тонах, символизирующая низкий уровень шума и вибрации.

Низкий уровень шума и вибрации

Прямой привод снижает уровень шума, а интегрированные компоненты уменьшают вибрацию.

*индекс энергетической эффективности на 55%/40%/30% ниже по сравнению с минимальным уровнем энергоэффективности класса A согласно определению Регламента ЕС 2019/2014. Класс энергоэффективности A-55% представляет самый высокий рейтинг энергоэффективности в нашей новой интеллектуальной стиральной машине. Доступно на некоторых моделях.

**Упрощенный дизайн по сравнению с приводами, отделенными ремнями и роликами.

***10-летняя гарантия распространяется только на двигатель с прямым приводом.

DUAL Inverter™ на основе ИИ

 

Благодаря искусственному интеллекту можно еще точнее определять вес и уровень влажности, чтобы выполнять сушку в заданное время и при заданной температуре, предлагая 10-летнюю гарантию.*

*10-летняя гарантия на компрессор/привод –– эта гарантия применима только для компрессора/привода, оплата труда осуществляется отдельно. 

Иконка микросхемы с надписью «ИИ» в розовых и фиолетовых тонах, символизирующая технологию интеллектуальной сушки.

AI Dry™

Оптимизируйте сушку, адаптируя ее под тип ткани и объем загрузки, чтобы сэкономить энергию и время.*

Иконка листа, подключенного к источнику питания в розовых и фиолетовых тонах, символизирующая энергоэффективность сушильной машины LG.

Энергоэффективность

Энергоэффективность благодаря DUAL Inverter™ на основе ИИ, инверторного двигателя и оптимального алгоритма программирования.**

Иконка спидометра в розовых и фиолетовых тонах, символизирующая технологию быстрой сушки.

Быстрая сушка

DUAL Inverter™ на основе искусственного интеллекта прессует охлаждающее средство, что минимизирует потерю тепла и ускоряет сушку.***

*Проверено Intertek в июле 2024 г. По сравнению с циклом «Хлопок» интеллектуальный цикл  AI Dry™ продемонстрировал сокращение времени сушки на 32,1 % и уменьшение потребления энергии на 9,1 % при смешанной загрузке мягкого белья массой 3 кг (рубашки из смешанных волокон, блузки, футболки, шифоновые юбки, шорты из полиэстера и т. д.)(RH90X75V3N). В зависимости от типа и толщины предмета одежды, а также среды период времени и потребление энергии могут увеличиться, а результаты могут отличаться.

*Детектор ИИ активируется при загрузке ниже 5 кг. AI Dry™ следует использовать только с идентичными типами ткани [не все ткани определяются].

**индекс энергетической эффективности на 26%/15% ниже по сравнению с минимальным уровнем энергоэффективности класса A+++ согласно определению Регламента ЕС 392/2012. При настройке режима Eco. Класс энергоэффективности A+++-26% представляет самый высокий рейтинг энергоэффективности в нашей новой интеллектуальной сушильной машине. Доступно на некоторых моделях.

***Проверено Intertek в июле 2024 г. Цикл TurboDry при загрузке 5 кг (рубашка из смешанных волокон, футболка из 100% полиэстера, футболка из 100% хлорка) с изначальным уровнем влажности 33 % при температуре 23℃. Требуемое время может отличаться в зависимости от типа одежды и окружающей среды.

***В зависимости от толщины, веса и характеристик одежды загруженное белье может быть не полностью высушено.

Познакомьтесь с AI Core-Tech

Вопросы и ответы

Q.

Какую роль играет технология AI DD™ в стиральных машинах?

A.

Машины LG AI DD™ используют интеллектуальную технологию, чтобы индивидуально анализировать вес и тип ткани вашей одежды. Результат? Автоматическая оптимизация движения барабана помогает защитить ткань, гарантируя большую долговечность вашего гардероба. Благодаря технологии 6-motion на основе искусственного интеллекта стиральная машина обеспечивает эффективную стирку при меньшем количестве* движущихся частей, которые гарантируют большую долговечность одежды и экономят энергию.

 

*Упрощенный дизайн по сравнению с приводами, отделенными ремнями и роликами.

Q.

Как функционирует интеллектуальный цикл стирки?

A.

Как правило, вы должны свериться с памяткой по уходу на предмете одежды и выбрать соответствующий цикл стирки на своей машине. Затем стиральные машины LG с функцией AI DD™* автоматически взвесят ваше белье и определят мягкость, чтобы выбрать оптимальный алгоритм стирки и адаптировать движения барабана соответствующим образом. Если вы установите связь между стиральной и сушильной машинами LG, они вместе смогут подобрать соответствующий цикл на сушильной машине, и вам даже не придется поворачивать регулятор.

 

*Детектор ИИ активируется при загрузке ниже 3 кг. 

*Детектор ИИ не активируется при выборе режима Steam. 

*Интеллектуальную стирку следует использовать только с идентичными типами ткани [не все ткани определяются] и подходящим типом стирального порошка. 

Q.

Что такое интеллектуальный цикл AI Dry™?

A.

Интеллектуальный цикл Dry™* –– это цикл, который сушит одежду до оптимального состояния с учетом ее характеристик. Этот цикл определяет вес, материал и влажность белья, а также автоматически регулирует температуру и время сушки. 

 

*Детектор ИИ активируется при загрузке ниже 5 кг. AI Dry™ следует использовать только с идентичными типами ткани [не все ткани определяются].