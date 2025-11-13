We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Познакомьтесь с бытовой техникой LG с
AI Core-Tech
Проверенная временем, разрабатываемая компанией LG с 1998 года технология Core-Tech теперь эволюционирует в технологию AI Core-Tech, сочетающую механическую точность с чувствительностью, ориентированной на человека, и воплощающую концепцию LG «Эмпатичный интеллект».
Техника LG с ИИ: Движущая сила эволюции вашего дома
За каждым простым касанием — технология LG AI Core-Tech: результат десятилетий опыта, воплощенный в технологиях, которые обучаются, подстраиваются и откликаются по всему дому.