Логотип бытовой техники LG с искусственным интеллектом с градиентным текстом AI

Познакомьтесь с бытовой техникой LG с
AI Core-Tech

Анимированный символ LG AI с переплетенными красными и фиолетовыми градиентными линиями, образующими форму бесконечности в виде сердца на черном фоне
Текст «AI to the Core» с градиентным переходом от красного к фиолетовому на черном фоне

Проверенная временем, разрабатываемая компанией LG с 1998 года технология Core-Tech теперь эволюционирует в технологию AI Core-Tech, сочетающую механическую точность с чувствительностью, ориентированной на человека, и воплощающую концепцию LG «Эмпатичный интеллект».

Линейка бытовой техники LG, включая холодильники, стиральные машины, сушильные машины и кухонную технику, представлена на темной сцене с полом, украшенным узором в виде печатной платы

Линейка бытовой техники LG, включая холодильники, стиральные машины, сушильные машины и кухонную технику, представлена на темной сцене с полом, украшенным узором в виде печатной платы

Наследие, проверенное временем

Десятилетия проектирования, направленные на обеспечение долговечной работы.

Без лишних забот

Разработанная для упрощения задач и облегчения повседневной рутины.

Готова к будущему

Созданная, чтобы развиваться вместе с учетом изменений и адаптироваться к вашему образу жизни.

Техника LG с ИИ: Движущая сила эволюции вашего дома

За каждым простым касанием — технология LG AI Core-Tech: результат десятилетий опыта, воплощенный в технологиях, которые обучаются, подстраиваются и откликаются по всему дому.

Чип LG AI Core-Tech визуализирует интеллектуальную обработку данных сияющими линиями цепей, символизируя, как устройства LG с искусственным интеллектом обучаются, адаптируются и оптимизируют работу по всему дому.

