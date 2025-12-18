About Cookies on This Site

Элегантная гостиная в пентхаусе. Красивый городской пейзаж за окном. Мужчина сидит на диване и смотрит контент на телевизоре, установленном на стене.

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего стиля жизни?

Каким бы ни был стиль вашей жизни, существуют телевизоры LG TV, созданные специально для вас. Хотите ли вы просматривать качественный контент, такой как кино, игры и спорт, или ищете идеальный дизайнерский элемент, вы всегда сможете подобрать телевизор LG TV, который подходит именно вам.

Как получить наилучшие впечатления от просмотра спортивных событий?

Спорт — это динамика. Вам нужен телевизор, который обеспечивает плавное движение без размытия, с большим экраном, который полностью погружает вас в действие и держит в курсе новостей ваших любимых команд и статистики, чтобы вы никогда ничего не пропустили.

Для полного погружения в действие выберите телевизор LG TV

Наглядное сравнение кадра бейсбольной игры. С одной стороны, обозначенной как обычная, много размытия в движении вокруг бейсбольной биты игрока и бейсбольного мяча. С другой стороны, обозначенной как LG OLED evo, действие передано идеально, без размытия в движении.

Сертификация ClearMR VESA

LG OLED evo — это дисплей с сертификацией VESA Certified ClearMR, который даже в динамичных сценах делает каждое изображение четким, ясным, без размытия пикселей.⁴

Полное погружение в большом масштабе

Телевизоры LG Ultra Big TV предлагают захватывающий просмотр в различных размерах, до 100 дюймов.

Семья собралась вокруг телевизора Ultra Big TV от LG и смотрит захватывающий футбольный матч на огромном экране.

Не пропускайте ни одного спортивного момента — приобретите телевизор LG AI TV

Sports Portal

Настройте персонализированную домашнюю страницу для спорта. Получите доступ к спортивным стриминговым приложениям и клипам с лучшими моментами на YouTube. С прямыми трансляциями игр, таблицами лиг и матчами ваших любимых команд на одном экране.² ⁵

Интерфейс страницы Sports Portal показывает, как пользователь может зарегистрировать свои команды и как контент организован для удобства спортивного болельщика.

Уведомление о спортивном событии

Зарегистрируйте свои любимые команды и получайте уведомления о спортивных событиях, чтобы быть в курсе всего, что происходит, от результатов матчей до видео с лучшими моментами игр.

Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View

Раскройте весь потенциал вашего телевизора с функцией Multi View. Отображайте содержимое ваших устройств через Google Cast и AirPlay. Разделите экран на два отдельных окна для комфортного просмотра и многозадачности.⁶

Человек в гостиной держит телефон. На экране телефона отображается иконка трансляции, указывающая на зеркалирование экрана телефона на телевизор. На телевизоре идет баскетбольный матч, а рядом показывается зеркальное изображение экрана телефона с статистикой игроков.

Найдите для себя лучший телевизор для просмотра спортивных событий

Просто сравните функции бок о бок и выберите самый подходящий телевизор.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
Изображение продукта LG QNED85
QNED85
ДисплейLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
РазмерДо 97 дюймов (97, 83, 77, 65 дюймов)До 83 дюймов (83, 77, 65 дюймов)До 100 дюймов (100, 86, 75, 65 дюймов)
ДвижениеClearMR 10000, TruMotion ClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 9 Gen8ИИ-процессор alpha 8 Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
Операционная система (OS)webOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, уведомления о спортивных событияхwebOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, уведомления о спортивных событияхwebOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, уведомления о спортивных событиях
Узнать большеУзнать больше

¹Функции могут различаться в зависимости от модели и размера экрана. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробными характеристиками на странице конкретного продукта.

 

²Изображения экрана являются имитацией.

 

³Поддержка определенных функций может зависеть от региона и страны.

 

⁴clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие в движении на дисплее. 

  Поддержка этой функции может отличаться в зависимости от модели. ClearMR 10000: сертифицировано для LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 дюймов). 

  ClearMR 9000: сертифицировано для LG OLED M5 (83, 77, 65 дюймов), LG OLED G5 (48 дюймов), LG OLED C5.

 

⁵Доступный контент (включая спортивные каналы) и приложения могут различаться в зависимости от лиги, страны и региона. Для каждого из спортивных приложений и связанных с ним сервисов требуются отдельные подписки.

 

⁶Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы. 

  Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. 

  Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.