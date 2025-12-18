About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Элегантная гостиная в пентхаусе. Красивый городской пейзаж за окном. Мужчина сидит на диване и смотрит контент на телевизоре, установленном на стене.

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего стиля жизни?

Каким бы ни был стиль вашей жизни, существуют телевизоры LG TV, созданные специально для вас. Хотите ли вы просматривать качественный контент, такой как кино, игры и спорт, или ищете идеальный дизайнерский элемент, вы всегда сможете подобрать телевизор LG TV, который подходит именно вам.

Что важно для игрового телевизора?

Задержки и зависания видео — это грустно. Для захватывающих приключений и сражений плавное воспроизведение является ключевым моментом. Высокая частота обновления и технология VRR необходимы для безупречного игрового процесса.

Что такое частота обновления?

Частота обновления — это то, сколько раз ваш дисплей обновляется новым изображением в секунду. Этот показатель измеряется в Hz (герцах) и является индикатором того, насколько плавным может быть воспроизведение на вашем экране. Частота обновления 120Hz означает, что экран обновляется 120 раз в секунду. Чем выше частота обновления, тем плавнее движение, что наиболее заметно при игре в динамичные игры или просмотре высокоскоростного контента.⁴

Наглядное сравнение разницы в частоте обновления на примере гоночной игры. С одной стороны частота обновления ниже, что приводит к большему размытию в движении. С другой стороны частота обновления высокая, и автомобиль отображается полностью в фокусе.

Что такое VRR (переменная частота обновления)?

VRR — это технология, которая синхронизирует частоту обновления игр с вашим дисплеем в реальном времени. Когда частота обновления не синхронизирована, это может вызвать разрывы изображения и зависания видео. Наиболее популярные форматы — Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Для геймеров это функция абсолютно необходима для плавного и захватывающего игрового процесса.⁵

Руки держат геймпад перед телевизором с гоночной игрой на экране. Виден логотип VRR (переменная частота обновления).

Почему телевизоры LG TV отлично подходят для игр?

Телевизоры LG идеально подходят для игр с высокой частотой обновления до 165Hz, гарантируя плавность игрового процесса. Наш Gaming Portal превращает ваш телевизор в игровой хаб, а наши более крупные по размеру экраны обеспечивают более иммерсивные ощущения. Наши телевизоры с беспроводным соединением True Wireless позволяют удобно подключать все ваши устройства к приставке для нулевого подключения без использования кабелей и предлагают чрезвычайно низкую задержку ввода, сертифицированную для Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Высокая частота обновления — до 165Hz

Выведите свою игру на новый уровень за счет совместимости с G-Sync, 165Hz VRR, времени отклика пикселя 0,1 мс, AMD FreeSync Premium и сертификации ClearMR 10000. Даже при игре с беспроводным соединением вы можете играть без задержек и размытостей при частоте 144Hz.² ³ ⁵ ⁶

Гоночная игра, которая выглядит ярко, полностью в фокусе, без отвлекающего размытия в движении. Видны логотип Nvidia G-Sync и логотип 165Hz. На нижней части экрана также видны другие игровые сертификаты, демонстрирующие отличные игровые качества телевизоров LG TV.

Беспроводная игра с чрезвычайно низкой задержкой ввода и частотою до 144Hz в 4K

Насладитесь отличными игровыми характеристиками, беспроводной игрой на телевизоре LG True Wireless, который сертифицирован для Nvidia G-Sync compatible и AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

На экране телевизора LG OLED M5 TV играют в игру, демонстрируя плавный и беспроблемный игровой процесс. Видна приставка для нулевого подключения, которая хорошо вписывается в интерьер комнаты. Также видны логотипы Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Видны сертификации для гейминга.

Удобное беспроводное соединение для гейминга

Ощутите свободу при игре с беспроводным соединением. Наслаждайтесь отсутствием проводов и гибкостью установки, которая придаст стиля вашему пространству.⁹

Игровая комната с установкой для игр с беспроводным соединением. Телевизор LG True Wireless с настенным креплением и игрой в высоком разрешении на экране. Также видны ПК, игровой стул, игрушки и декоративная неоновая подсветка. Изображены логотип Nvidia G-Sync и логотип 144Hz.

Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр

Играйте в тысячи игр прямо на вашем LG TV с доступом к приложениям GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и Boosteroid! Наслаждайтесь разнообразием игровых возможностей — от AAA-проектов с геймпадом до казуальных игр, управляемых пультом.⁷

Главная страница Игрового портала. Курсор движется и нажимает на элементы, чтобы показать названия многих популярных игр и дополнительную функцию выбора игр в зависимости от вашего игрового контроллера, будь то геймпад, или пульт дистанционного управления.

Играйте на больших экранах, наслаждайтесь более захватывающим игровым процессом

Большие экраны означают больше веселья. Изучите наши телевизоры Ultra Big TV и поднимите свой игровой процесс на новый уровень.³

Гостиная с огромным телевизором Ultra Big TV от LG, установленным на стене. На экране — гоночная игра. Из-за размера экрана контент кажется гораздо более захватывающим.

Откройте для себя игровые телевизоры и найдите тот, который подходит именно вам

Просто сравните функции бок о бок и выберите самый подходящий телевизор.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5 (Лучший беспроводной телевизор для гейминга)
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG QNED85
QNED85
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
Полностью беспроводнойПолностью беспроводной ---
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evo LG QNED evoLG OLED evo
РазмерДо 97 дюймов (97, 83, 77, 65 дюймов)До 97 дюймов (97, 83, 77, 65, 55, 48 дюймов)До 100 дюймов (100, 86, 75, 65, 55, 50 дюймов)До 83 дюймов (83, 77, 65, 55, 48, 42 дюймов)
Частоты обновления120Hz120Hz120Hz120Hz
G-Sync Compatible (Nvidia)-
Совместимость с FreeSync (AMD)
VRR (переменная частота обновления)До 144HzДо 165HzДо 144HzДо 144Hz
функции HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
ДвижениеClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
ИгрыGaming Portal, Game Dashboard и OptimizerGaming Portal, Game Dashboard и OptimizerGaming Portal, Game Dashboard и OptimizerGaming Portal, Game Dashboard и Optimizer
Узнать большеУзнать большеУзнать больше

Умные советы по выбору телевизора

Какой размер телевизора подходит для вашего пространства? >

 

Что такое хорошее качество изображения телевизора? >

 

Как ИИ улучшает телевизоры Smart TV? >

 

Изучите все руководства по покупке телевизоров >

¹Функции могут различаться в зависимости от модели и размера экрана. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробными характеристиками на странице конкретного продукта.

 

²Изображения экрана являются имитацией.

 

³Поддержка определенных функций может зависеть от региона и страны.

 

⁴Модели LG OLED G5 с диагональю 83/77/65/55 дюймов поддерживают частоту 165Hz только при подключении игр или ПК, совместимых с этим режимом. При использовании Dolby Vision на входе частота обновления достигает 144Hz. 

 

⁵HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые вместе определяют и затем предоставляют общественности рекомендации по улучшению игрового процесса потребителей в HDR. Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

 

⁶Переменная частота обновления (VRR) в диапазоне от 60Hz до 165Hz является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1. Фактическая производительность может различаться в зависимости от настроек, подключения к сети и условий эксплуатации.

 

⁷Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.  

  Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны. 

  Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

 

⁸clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие в движении на дисплее. 

  Поддержка этой функции может отличаться в зависимости от модели. ClearMR 10000: сертифицировано для LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 дюймов). 

  ClearMR 9000: сертифицировано для LG OLED M5 (83, 77, 65 дюймов), LG OLED G5 (48 дюймов), LG OLED C5.

 

⁹Формат 4K 144Hz распространяется на модели LG OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов. Показатель 144Hz поддерживается только для входных сигналов игр и ПК с частотой 144Hz.

  97-дюймовый LG OLED M5 поддерживает 120Hz. 

  144Hz — это максимальная частота обновления на основе изменяемой частоты обновления (VRR). 

  «Беспроводной телевизор LG OLED TV» подразумевает подключение между приставкой для нулевого подключения и экраном.

  Размещение приставки для нулевого подключения в шкафу может привести к искажению сигнала в зависимости от материала и толщины стенок шкафа. 

  Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора. 

  Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода. 

  Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

  По-настоящему беспроводной на основании подтверждения NVIDIA G-Sync Compatible работы со сниженным количеством зависаний, низкой задержкой ввода и отсутствием мерцания.

 

¹⁰Валидация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync на основе низкой задержки ввода, сниженного количества зависаний и отсутствия мерцания.