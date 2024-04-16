*Сертификация Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium на основе низкой задержки ввода, устранения подёргиваний и отсутствия мерцания.*

* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

* clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.