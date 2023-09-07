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Особенности холодильников LG
InstaView™
Постучите дважды и увидите, что внутри
DoorCooling+™
Быстрое и равномерное охлаждение
UVnano™
Автоматическая очистка воды УФ-светом
Полезные советы от LG
Искусство хранения продуктов
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Нужен холодильник компактный снаружи, но вместительный внутри? Холодильники LG отличается изящным дизайном, который мгновенно обновит вашу кухню, освободив место для хранения большего количества продуктов и меньшего количества покупок.
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