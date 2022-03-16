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Самый трудолюбивый помощник на вашей кухне
Вероятно, самый трудолюбивый прибор в каждом доме – это холодильник, работающий без перерыва 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот только такая большая нагрузка означает, что он также потребляет больше всего энергии, поэтому правильный уход за холодильником приносит пользу как окружающей среде, так и вашему кошельку. Чтобы упростить эту задачу, компания LG разработала серию холодильников InstaView™ Door-in-Door™ с максимально энергоэффективными функциями и одновременно исключительным удобством для их владельцев.
Сохраняйте продукты свежими, открывайте дверцу реже
Сколько раз вы заглядываете в холодильник, ничего не вынимая оттуда? Мы все открываем дверцу холодильника из любопытства или с целью проверить, что нужно пополнить, а это существенно сказывается на потребление энергии. Функция LG Door-in-Door™ уменьшает потери холодного воздуха, предоставляя отдельное пространство для самых востребованных продуктов. Простая конструкция не только позволяет прибору работать гораздо эффективнее, а еще и экономит ваш бюджет, поскольку компрессор – двигатель, который создает холодный воздух, не работает сверхурочно, что является ключевым фактором увеличения срока его службы.1 Наряду с другими инновационными функциями холодильник LG InstaView Door-in-Door™ приобрел преданных поклонников, в результате чего в 2020 году во всем мире было продано более миллиона единиц этой модели.
Удобство на базе ThinQ
Чтобы снизить потребление энергии и сэкономить на счетах, платформа искусственного интеллекта LG ThinQ™ отправляет уведомления на ваш смартфон, если дверь холодильника осталась приоткрытой. Пользователи могут управлять основными функциями из любого точки дома или за его пределами с помощью приложения LG ThinQ или голосового помощника Алиса от Яндекс.3 Вы даже можете активировать режим отпуска для удаленной проверки температуры в холодильнике и морозильной камере, когда находитесь вне дома в течение длительного периода времени.
Разумная жизнь с проактивным решением по обслуживанию клиентов
Проактивное решение по обслуживанию клиентов Proactive Customer Care (PCC) – это интеллектуальная служба поддержки LG на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям управлять работой холодильника с минимальными усилиями. Сервис PCC от LG анализирует паттерны использования продукта, дает советы по техническому обслуживанию и предупреждает о потенциальных проблемах, чтобы ваш прибор работал наилучшим образом. Комплексная Al служба проведет вас через процесс установки, научит пользоваться техникой LG и сообщит, когда запасы заканчиваются или появляются обновления программного обеспечения.4
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1 Сокращение потерь холодного воздуха до 41% по результатам тестирования Intertek моделей SX5534WB, GR-S632GLRC и LFX3194ST/02 с использованием внутреннего метода испытаний LG, измеряющего процентное снижение скорости воздухообмена при открывании дверцы Door-in-Door™ по сравнению с обычной дверью холодильника в течение 10 секунд. Результаты могут отличаться в зависимости от модели и продолжительности открывания двери.
2 Craft Ice™ хранится в воде примерно на 15 % дольше, чем кубический лед, на основании внутренних тестов, сравнивающих среднюю скорость таяния Craft Ice и кубического льда при температуре окружающей среды 25-27 °C и температуре воды 9 °C.
3 Применимо к моделям с поддержкой Wi-Fi при подключенном приборе и приложении LG ThinQ. Совместимость услуг и функций может отличаться в зависимости от региона.
4 Доступность проактивного сервиса по обслживанию клиентов может отличаться в зависимости от модели или региона.