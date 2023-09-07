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Почувствуйте все преимущества Клуба LG

Узнайте об эксклюзивных возможностях Клуба LG: присоединяйтесь к нам уже сейчас!

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Начните свое путешествие вместе с Клубом LG уже сегодня!

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Участникам Клуба LG доступно множество возможностей.

Знакомство с удивительными возможностями на LG.com

Приветственный купон

Вы участник Клуба LG, поэтому воспользуйтесь скидкой 5% на первую покупку. 

Это эксклюзивное предложение действительно в течение 180 дней1

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Скидка для участников Клуба LG

Получите скидку 2% как участник Клуба LG.com на все заказы2

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Бесплатная доставка

Воспользуйтесь бесплатной доставкой всех заказов на сайте LG.com3

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Бесплатная установка

Мы установим технику после покупки! (Пожалуйста, примите во внимание то, что аксессуары приобретаются Вами дополнительно)4

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Бесплатный возврат

Бесплатный возврат для всех заказов на сайте LG.com в течение 14 дней после даты доставки5

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Рассылка новостей

Узнавайте первыми о новинках и акциях из рыссылки новостей!6

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Эксклюзивные мероприятия для участников

Участники нашего клуба получат эксклюзивные возможности, созданные специально для них

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1 Приветственный купон на скидку 5%. Присоединившись к нашему Клубу, Вы получите купон на скидку 5% в интернет-магазине LG, действительный на протяжении 180 дней. Один ваучер для каждой новой учетной записи участника, зарегистрировавшегося на сайте LG.com/kz. Ваучер действителен только для товаров, которые продаются в интернет-магазине на сайте LG.com/kz. Чтобы воспользоваться предложением, код ваучера необходимо применить к корзине. Некоторые коды купонов могут быть недействительны для определенных категорий товаров или товаров, которые уже продаются со скидкой: приветственный купон будет применен ко всем товарам, кроме аксессуаров. 

2 Скидка для участников Клуба LG. Участники Клуба получают скидку 2% на сайте LG.com, которая распространяется на все заказы в интернет-магазине LG, кроме аксессуаров. Это предложение актуально, пока действует политика Клуба LG. 

3 Бесплатная доставка для всех заказов на сайте LG.com, кроме приобретенных аксессуаров.
Бесплатная доставка. Товары могут доставляться только по адресам в Казахстане, которые осуществляет сторонний агент по доставке, сотрудничающий с компанией LG. Чтобы узнать больше, щелкните Условия продажи в Казахстане, которые распространяются на покупки на нашем веб-сайте.
https://searchengine.group/seb/tc-kz.html

4 Бесплатная установка. Мы предлагаем услуги по установке в 24 крупных городах Казахстана. Они доступны только для всех OLED-телевизоров, UHD-телевизоров с экранами диагональю свыше 55 дюймов, а также телевизоров из коллекции Objet collection с экранами диагональю 42 и 48 дюймов.
 Что касается стиральных машин и всей встраиваемой техники, мы предлагаем услуги по базовой установке, используя соединители из комплектов поставки товаров.
Кроме того, мы бесплатно предлагаем услуги по настенному монтажу для всех OLED-телевизоров, UHD-телевизоров с экранами диагональю свыше 55 дюймов, включая электромонтажные работы за исключением самого аксессуара для настенного монтажа.
Клиент должен приобрести необходимый аксессуар (крепление) для настенного монтажа телевизора.
Ниже приведены модели и правила подачи запроса на бесплатную установку. 

5 Бесплатный возврат. Услуги по возврату доступны только для клиентов, которые сделали покупки на этом веб-сайте и заказали доставку по адресу в Казахстане.
 Товары можно вернуть в течение 14 дней с момента доставки.

6 Рассылка новостей доступна только для участников Клуба, которые дали свое согласие на получение материалов, связанных с маркетинговыми рассылками.

Станьте участником Клуба LG!

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