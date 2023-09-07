Почувствуйте все преимущества Клуба LG

1 Приветственный купон на скидку 5%. Присоединившись к нашему Клубу, Вы получите купон на скидку 5% в интернет-магазине LG, действительный на протяжении 180 дней. Один ваучер для каждой новой учетной записи участника, зарегистрировавшегося на сайте LG.com/kz. Ваучер действителен только для товаров, которые продаются в интернет-магазине на сайте LG.com/kz. Чтобы воспользоваться предложением, код ваучера необходимо применить к корзине. Некоторые коды купонов могут быть недействительны для определенных категорий товаров или товаров, которые уже продаются со скидкой: приветственный купон будет применен ко всем товарам, кроме аксессуаров.

2 Скидка для участников Клуба LG. Участники Клуба получают скидку 2% на сайте LG.com, которая распространяется на все заказы в интернет-магазине LG, кроме аксессуаров. Это предложение актуально, пока действует политика Клуба LG.

3 Бесплатная доставка для всех заказов на сайте LG.com, кроме приобретенных аксессуаров.

Бесплатная доставка. Товары могут доставляться только по адресам в Казахстане, которые осуществляет сторонний агент по доставке, сотрудничающий с компанией LG. Чтобы узнать больше, щелкните Условия продажи в Казахстане, которые распространяются на покупки на нашем веб-сайте.

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4 Бесплатная установка. Мы предлагаем услуги по установке в 24 крупных городах Казахстана. Они доступны только для всех OLED-телевизоров, UHD-телевизоров с экранами диагональю свыше 55 дюймов, а также телевизоров из коллекции Objet collection с экранами диагональю 42 и 48 дюймов.

Что касается стиральных машин и всей встраиваемой техники, мы предлагаем услуги по базовой установке, используя соединители из комплектов поставки товаров.

Кроме того, мы бесплатно предлагаем услуги по настенному монтажу для всех OLED-телевизоров, UHD-телевизоров с экранами диагональю свыше 55 дюймов, включая электромонтажные работы за исключением самого аксессуара для настенного монтажа.

Клиент должен приобрести необходимый аксессуар (крепление) для настенного монтажа телевизора.

Ниже приведены модели и правила подачи запроса на бесплатную установку.

5 Бесплатный возврат. Услуги по возврату доступны только для клиентов, которые сделали покупки на этом веб-сайте и заказали доставку по адресу в Казахстане.

Товары можно вернуть в течение 14 дней с момента доставки.

6 Рассылка новостей доступна только для участников Клуба, которые дали свое согласие на получение материалов, связанных с маркетинговыми рассылками.