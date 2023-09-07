Условия использования Сервиса LG Electronics

Компания LG Electronics, Inc. («LGE») вместе со своими дочерними компаниями и аффилированными лицами («LG Group», «мы», «наш» или «нас») приветствует вас, конечный пользователь («Пользователь(-и)» или «вы»), в нашем сервисе.

В настоящих условиях использования («Условия использования» или «Правила пользования») излагается информация, необходимая Пользователям для использования различных сервисов, таких как мобильные приложения и сайты, предоставляемых нами в связи с нашими продуктами и смарт-устройствами (включая индивидуальные сервисы, основанные на ваших предпочтениях), которые перечислены здесь (совместно — «Сервис LGE»). Настоящие Условия использования, включают, например, следующие:

• информацию о том, как вы можете пользоваться Сервисом LGE и как мы предоставляем вам Сервис LGE;

• права, обязанности и правила, применимые к вам и компании LGE в связи с использованием вами Сервиса LGE;

• права интеллектуальной собственности в отношении контента и программного обеспечения, доступного в Сервисе LGE; и

• прочие права, которыми вы пользуетесь в связи с использованием Сервиса LGE.

Для пользования Сервисом LGE вам необходимо принять настоящие Правила пользования. Для пользования определенными сервисами от вас также может потребоваться создать учетную запись в качестве участника («Участник(и)») и использовать устройства, изготовленные нами. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящие Правила пользования. Мы также рекомендуем вам внимательно ознакомиться с другими политиками, которые могут применяться к использованию вами Сервиса LGE до того, как вы начнете пользоваться Сервисом LGE, включая Политику конфиденциальности, которую можно найти в Сервисе LGE здесь .

В целом, настоящие Правила пользования распространяются на использование вами Сервиса LGE. Однако в отношении использования вами определенных сервисов в дополнение к настоящим Правилам пользования на вас могут распространяться особые условия предоставления сервисов. Например, при покупке товаров и услуг в Сервисе LGE могут применяться Положения и условия покупки, и вам будут представлены такие условия, которые будет необходимо прочитать и принять, чтобы совершить вашу покупку. В случае любого противоречия или несоответствия между настоящим cоглашением и такими особыми условиями предоставления сервиса, особые условия предоставления сервиса имеют преимущественную силу, но только в отношении этого сервиса. Кроме того, в отношении определенных сервисов могут применяться дополнительные политики, инструкции, руководства и уведомления, и мы рекомендуем вам внимательно их прочитать перед использованием этих сервисов.

1. Поставщик Сервиса LGE

Следующая организация вступает с вами в настоящие Правила пользования для предоставления Сервиса LGE в соответствии с настоящими Правилами пользования:

Перечислены здесь

2. Использование и подписка на Сервис LGE

Стандарт и порядок подписки

Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет может быть отказано в подписке на Сервис LGE.

Вы можете подать заявку на подписку на Сервис LGE после прочтения и выражения согласия с настоящими Правилами пользования, после чего может последовать процесс проверки электронной почты. После успешной проверки и/или принятия нами вашей заявки вам будет предоставлена Учетная запись в Сервисе LGE («Учетная запись»). Мы можем направить вам запрос о подтверждении вашего настоящего имени при вашем первом входе в систему или во время вашего пользования Сервисом LGE.

При подписке в качестве Участника и использовании Учетной записи вам необходимо

• Предоставлять точную и полную информацию при регистрации

• Незамедлительно обновлять любые изменения такой информации

• Убедиться, что не произошла утечка вашего пароля или пароль не передан другим лицам при использовании вами Учетной записи

• Незамедлительно уведомить компанию LGE, если вы подозреваете, что к вашей Учетной записи был осуществлен несанкционированный доступ

Вы несете ответственность за использование своей Учетной записи, включая принятие обоснованно необходимых мер для защиты своей Учетной записи. Вы несете ответственность за любые последствия, возникшие в результате действий, относящихся к вам, включая небрежность при управлении паролем вашей Учетной записи, и компания LGE не несет ответственности за такие последствия.

Мы можем отклонить вашу заявку на создание Учетной записи в любом из следующих случаев:

• вы предоставляете неверную или неполную информацию при регистрации;

• вы подписываетесь на пользование Сервисом LGE в коммерческих или незаконных целях; или

• мы не можем принять вас в качестве Участника по причинам, связанным с вами, например, из-за предшествующего нарушения настоящих Правил пользования.

Кроме того, Пользователи могут загружать определенный бесплатный контент, доступный в Сервисе LGE, без создания Учетной записи, если Пользователь соглашается на аутентификацию (проверку подлинности) своего устройства, чтобы компания LGE могла принять решение, может ли такой Пользователь получить разрешение на загрузку соответствующего контента.

Компания может в любое время и по любой причине приостановить или удалить одну из ваших учетных записей, если вы имеете несколько учетных записей в нашем Сервисе под одним адресом электронной почты. Если наша компания приостановит или удалит одну из ваших учетных записей, мы постараемся уведомить вас не менее чем за 30 дней до приостановки или удаления по электронному адресу, указанному в вашей учетной записи. В вышеупомянутом случае мы можем прекратить предоставление Сервиса с приостановленной или удаленной учетной записью.

3. Права и обязанности Пользователей

Ваши законные права

Настоящие Правила пользования не должны ограничивать или лишать вас ваших законных прав на (1) определенное качество обслуживания и (2) разрешения споров в случае возникновения каких-либо проблем. Например, если вы являетесь потребителем, который приобретает продукцию посредством Сервиса LGE, вы можете пользоваться всеми без исключения правами, предоставленными вам применимыми законами и нормативно-правовыми актами.

Ваши обязанности

При пользовании Сервисом LGE вы должны выполнять следующее:

• соблюдать настоящие Правила пользования и применимое законодательство и нормативно-правовые акты;

• соблюдать права других лиц, включая права на личные данные, неприкосновенность частной жизни и интеллектуальную собственность;

• воздерживаться от поведения, которое нарушает права других лиц, является дискредитирующим или иным образом наносит ущерб интересам любого другого лица, включая компанию LGE; и

• воздерживаться от действий, которые могут привести к злоупотреблению Сервисом LGE, вмешательству в Сервис LGE, приостановлению Сервиса LGE или нанесению ему ущерба.

Компания LGE прикладывает максимальные усилия, чтобы обеспечить защиту и безопасность всех Пользователей и предоставить Пользователям свободный доступ к Сервису LGE. С этой целью, пожалуйста, не используйте Сервис LGE или контент, предоставляемый посредством Сервиса LGE («Контент LGE»), любым из следующих способов:

• попытки выяснения исходного кода или алгоритма работы Сервиса LGE или Контента LGE, например, посредством использования обратного проектирования • программного обеспечения;

• попытки произвольного изменения или деактивации определенных функций Сервиса LGE или Контента LGE;

• создание производных работ на основе Сервиса LGE или Контента LGE;

• участие в таких услугах, как аренда, сублицензирование или хостинг, используя Сервис LGE или Контент LGE;

• нарушение прав интеллектуальной собственности, включая авторские права (копирайт) других лиц, включая компанию LGE, в связи с использованием Сервиса LGE или Контента LGE;

• использование Сервиса LGE или Контента LGE в незаконных целях или незаконными средствами, нарушая настоящие Правила пользования или применимое законодательство и нормативно-правовые акты;

• использование Сервиса LGE или Контента LGE злонамеренно или причиняющим вред способом (например, путем взлома или распространения вредоносных кодов, включая вирусы и любые причиняющие вред данные);

• использование Сервиса LGE или Контента LGE таким образом, который мешает другим Пользователям, наносит ущерб Сервису LGE, перегружает или ухудшает работу Сервиса LGE или повышает его уязвимость к угрозам безопасности; или

• попытки декодировать сигналы, передаваемые между Сервисом LGE и его серверами, или собрать данные или информацию из Сервиса LGE или его системы.

В случае невыполнения вами вышеуказанных обязательств мы можем приостановить ваш доступ к Сервису LGE на определенный период. В таком случае мы обязаны доказать факт несоблюдения вами обязательств; однако мы отменим приостановку доступа, если вы докажете отсутствие умысла или небрежности в отношении такого несоблюдения. Мы вправе аннулировать вашу Учетную запись, если такое несоблюдение, вызвавшее приостановку доступа, не будет устранено в течение определенного разумного периода времени.

Ваша ответственность

В максимальной степени, разрешенной законом, вы соглашаетесь защищать, гарантировать возмещение ущерба, освобождать от ответственности и ограждать наc, наших директоров, должностных лиц, сотрудников, аффилированных лиц и агентов от любых претензий, возникающих в результате нарушения вами настоящих Правил пользования, применимого законодательства и нормативно-правовых актов, использования вами Сервиса LGE или Сторонних сервисов (как определено ниже).

4. Лицензия

Лицензия на использование Сервиса LGE

Компания LGE предоставляет вам лицензию на использование Сервиса LGE, чтобы вы могли свободно использовать Сервис LGE. Однако лицензия предоставляется на ограниченной, не подлежащей передаче, отзывной и неисключительной основе, и вы вправе пользоваться Сервисом LGE и Контентом LGE только в личных и некоммерческих целях. Предоставляемая лицензия включает в себя программное обеспечение и другие данные, необходимые для предоставления Сервиса LGE и Контента LGE, а также соответствующие обновления, модернизированные версии, улучшения, модификации, изменения и дополнения. При принятии настоящих Правил пользования вам предоставляется лицензия на использование Сервиса LGE и Контента LGE только в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах пользования и действующем Лицензионном соглашении с конечным пользователем («Лицензионное соглашение») в отношении Контента LGE, при наличии такового. Вы не приобретете никаких прав на интеллектуальную собственность или иных имущественных прав, связанных с Сервисом LGE и Контентом LGE, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем документе или в применимом Лицензионном соглашении. Кроме того, детали и объем лицензии, включая территорию действия лицензии, могут варьироваться в зависимости от страны, вашего устройства и типа операционной системы, внутренней политики компании LGE и ее деловых партнеров, а также других операционных или технических требований. Вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности перед вами за неспособность к взаимодействию между загружаемым вами Контентом LGE и вашим мобильным устройством, а также за любые убытки, вызванные неправильным вводом вами информации о вашем устройстве.

Лицензия на Пользовательский контент

В определенных Сервисах LGE вы можете загружать, представлять, хранить, передавать, получать или делиться своими обзорами, публикациями, фотографиями, сообщениями, документами и другим контентом («Пользовательский контент»), авторские права на которые принадлежат вам. Вы владеете авторскими правами на Пользовательский контент, и вы не обязаны предоставлять такой контент Сервису LGE. Мы не даем никаких заверений или гарантий относительно точности или полноты Пользовательского контента.

Загружая или обмениваясь Пользовательским контентом в Сервисе LGE, вы предоставляете компании LGE глобальную (на все страны мира), неисключительную, бесплатную, отзывную, передаваемую и сублицензируемую лицензию на копирование, редактирование, распространение, перевод, оцифровку, публикацию, внедрение, указание, изменение и создание производных работ Пользовательского контента в той мере, в какой это необходимо для работы, продвижения и улучшения Сервиса LGE.

Кроме того, компания LGE может предоставить сублицензию на вышеуказанную лицензию следующим сторонам:

- другим Пользователям для обеспечения того, что Сервис LGE функционирует как изначально задумано (например, для обмена сообщениями с выбранными лицами); или

- сторонним поставщикам услуг, имеющим договорные отношения с компанией LGE, с ограниченной целью разрешить компании LGE предоставлять Сервис LGE в соответствии с настоящими Правилами пользования.

Несмотря на вышесказанное, компания LGE владеет лицензией на Пользовательский контент только в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством и нормативно-правовыми актами, и не имеет никаких прав сверх указанного ограничения.

5. Ограничение пользования Сервисом LGE и удаление Пользовательского контента

Возможные меры в случае возникновения проблем

В любом из следующих случаев мы оставляем за собой право приостановить или прекратить использование вами Сервиса LGE, а также удалить вашу Учетную запись или Пользовательский контент:

• если вы или ваш Пользовательский контент существенно или неоднократно нарушает настоящие Правила пользования, дополнительные условия, которые могут применяться к использованию вами Сервиса LGE, другие политики LGE или применимое законодательство и нормативно-правовые акты;

• если вы явно указываете, что не намерены соблюдать настоящие Правила пользования и дополнительные условия, которые могут применяться к использованию вами Сервиса LGE;

• если это необходимо для соблюдения правовых обязательств или выполнения судебных решений;

• если обоснованно считается, что ваше поведение или ваш Пользовательский контент причиняют ущерб или приводят к ответственности на стороне других лиц, включая иных Пользователей и компанию LGE (например, хакерство, фишинг, преследование, передача спама, вводящее в заблуждение поведение, ложная информация, вторжение в личную информацию других лиц, клевета или несанкционированное отображение содержимого, не принадлежащего Пользователю); или

• если вы нарушаете подробные инструкции компании LGE по размещению контента.

Уведомления

Если это будет сочтено разумно возможным, то до принятия вышеуказанных мер мы уведомим вас о нашем обосновании целесообразности принятия таких мер, чтобы дать вам возможность устранить выявленную проблему. Однако мы вправе принять решение не уведомлять вас, если уведомление может:

• причинить ущерб или привести к ответственности на стороне других Пользователей, третьих лиц или компании LGE;

• нарушить применимое законодательство и нормативно-правовые акты или постановления регулирующего органа;

• помешать расследованию, проводимому регулирующими органами; или

• отрицательно повлиять на работу, целостность или безопасность Сервиса LGE.

Ответственность Пользователей в отношении таких мер, как ограничение использования

Соответствующий Пользователь, а не компания LGE будет нести ответственность за любой ущерб и убытки (в том числе в отношении данных и контента), которые могут возникнуть в результате принятия мер в соответствии с настоящими Правилами пользования, таких как ограничение использования Пользователем Сервиса LGE или прекращение действия Учетных записей. Чтобы избежать потери данных, пожалуйста, создавайте резервные копии или храните в других местах данные и контент, хранящиеся посредством Сервиса LGE, используя, например, онлайн-службы резервного копирования.

6. Изменение, приостановление и прекращение действия Сервиса LGE

Изменение Сервиса LGE

Мы можем время от времени изменять Сервис LGE следующим образом:

• изменять, добавлять или удалять элементы или функции Сервиса LGE, например, для улучшения функций, обеспечения безопасности работы, исправления ошибок и улучшения работы cервиса;

• приостанавливать Сервис LGE или ограничивать использование Сервиса LGE или доступ к Сервису LGE, включая доступ к Учетным записям;

• проверять, отмечать, изменять, отклонять публикацию, блокировать доступ к Контенту LGE или удалять любой Контент LGE без уведомления или ответственности; или

• запрещать доступ к Контенту LGE, блокировать или удаленно изменять любой Контент LGE, ранее загруженный из Сервиса LGE на ваше устройство, если компания LGE считает такие действия необходимыми или целесообразными по своему собственному усмотрению в результате договорных обязательств, изменений в законодательстве, постановлений суда или по другим причинам.

Если компания LGE удаляет Контент LGE, запрещает доступ к нему или иным образом блокирует вам доступ к любому Контенту LGE, вам необходимо связаться с поставщиком соответствующего Контента LGE.

Приостановление и прекращение действия Сервиса LGE

Компания LGE вправе приостановить или прекратить действие Сервиса LGE полностью или частично в любом из следующих случаев в любой момент времени:

• для работы или улучшения Сервиса LGE или для выполнения обязательств в соответствии с применимым законодательством;

• если деловые партнеры компании LGE, предоставляющие ей элементы Сервиса LGE, принимают решение прекратить предоставление всех или части таких элементов Сервиса LGE; или

• в случае технического обслуживания, осмотра, замены или выхода из строя средств информации и связи (таких как компьютеры, серверы и телекоммуникационные сети), всплеска трафика, прерывания связи и других разумных оснований, затрудняющих продолжение работы Сервиса LGE.

• LGE может приостановить или прекратить предоставление Сервиса LGE полностью или частично в любое время и по любой служебной причине, предварительно направив вам письменное уведомление не менее чем за 30 дней до такого приостановления или прекращения.

Уведомления, компенсация и ответственность в случае изменения, приостановления или прекращения действия

Информация о существенных изменениях, приостановке и прекращении, отрицательно влияющих на пользование Сервисом LGE, будет заранее предоставлена Пользователям по электронной почте, зарегистрированной в Учетной записи, или другими приемлемыми способами, включая публикацию в Сервисе LGE. Однако изменения могут вступить в силу незамедлительно без предварительного уведомления, если предварительное уведомление обоснованно считается нецелесообразным, или при реализации функций, которые выгодны Пользователям или требуются по закону.

Если иное не требуется в соответствии с применимым законодательством или нормативно-правовыми актами, Пользователи не имеют права на какую-либо компенсацию в связи с изменением, приостановкой или прекращением работы всей или части Сервиса LGE.

Права и обязанности Пользователя и компании LGE в соответствии с настоящими Правилами пользования остаются в силе после прекращения действия Сервиса LGE или Учетной записи Пользователя.

7. Ответственность и гарантии компании LGE

Ответственность

В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, компания LGE, ее директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, агенты, подрядчики, принципалы или лицензиары ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за случайные, косвенные, непрямые, особые или штрафные убытки любого рода или за утрату информации или данных, потерю дохода, бизнеса или иные финансовые потери, возникшие в результате или в связи с использованием Сервиса LGE или Контента LGE, будь то в силу договора или деликта (включая небрежность), строгой ответственности за качество продукции или любой другой основы, даже если компания LGE была проинформирована о возможности такого ущерба и даже если какое-либо ограниченное средство правовой защиты считается не достигшим своей основной цели. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, компания LGE ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед вами или любой третьей стороной за любые прямые, непрямые, штрафные, присуждаемые в качестве наказания, случайные, особые или косвенные убытки, возникшие в результате использования любого приложения или программного обеспечения с открытым исходным кодом, даже если компания LGE была проинформирована о возможности таких убытков или потерь.

Для пользования Сервисом LGE и Контентом LGE может потребоваться доступ в Интернет. Обратите внимание, что в зависимости от вашего тарифного плана телекоммуникационных услуг за доступ в Интернет может взиматься дополнительная плата за мобильную связь. Мы не несем ответственность за подключение или скорость вашей Интернет-службы.

Гарантии

Гарантия компании LGE в отношении Сервиса LGE (включая контент, функции Сервиса LGE, надежность, доступность и удовлетворение потребностей Пользователей) и Контента LGE ограничивается (1) вопросами, предусмотренными настоящими Правилами пользования и дополнительными условиями, которые могут применяться к использованию вами Сервиса LGE и Контента LGE, или (2) в той мере, в которой разрешено применимым законодательством и нормативно-правовыми актами. Никаких других гарантий в отношении Сервиса LGE и Контента LGE не предоставляется. В частности, интеллектуальное устройство, подключенное к Сервису LGE и Контенту LGE, может быть отключено от Сервиса LGE или стать непригодным для использования по причине плохого сетевого подключения или обновления Сервиса LGE.

В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, Сервис LGE и Контент LGE предоставляются на условиях «как есть» или «по наличию» и без каких-либо гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, включая, без ограничения, коммерческую пригодность, поддержание хорошего качества, умелое обращение с устройствами, пригодность для конкретной цели, целостность, соответствие требованиям, отсутствие вирусов, спокойную обстановку и отсутствие нарушений в отношении Сервиса LGE и Контента LGE.

Обратите внимание, что в некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение подразумеваемых гарантий, сроков или условий или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения и исключения могут быть ограничены в их применении к вам. Для получения дополнительной информации о ваших законных правах, пожалуйста, обратитесь в ваши местные органы власти, отдел торговых стандартов, консультационное бюро для граждан или аналогичный орган.

8. Сторонний сервис

Мы сотрудничаем с международными деловыми партнерами для предоставления полезного контента посредством Сервиса LGE. Сервис LGE может включать контент (например, информацию, ссылки и рекламу), продукты, услуги, приложения и другие материалы, предоставленные третьим лицом («Сторонний сервис»). Вы можете пользоваться различными преимуществами посредством Стороннего сервиса. Однако мы не контролируем Сторонний сервис и, соответственно, не несем ответственность за любой ущерб или убытки, возникшие в результате вашего использования Стороннего сервиса. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий в отношении Стороннего сервиса, и не несем ответственность за него. Вы соглашаетесь с тем, что используете Сторонний сервис исключительно на свой страх и риск, и мы не несем ответственность перед вами за воздействие, оказанное на вас в результате использования Стороннего сервиса.

9. Реклама

Мы предоставляем различные Сервисы LGE бесплатно, и с этой целью некоторые Сервисы LGE могут включать в себя (персонифицированную) рекламу, которая может предоставляться в зависимости от определенных предпочтений Пользователей. Сервис LGE может включать рекламные объявления и маркетинговую информацию, предоставленную нами или третьим лицом, и в отношении таких рекламных объявлений и маркетинговой информации, предоставленной сторонними рекламодателями, мы не можем контролировать ее полезность, точность или полноту. Соответственно, за исключением случаев, когда мы имеем к этому отношение, мы не несем ответственности за какие-либо обязательства, возникающие в результате такой рекламы, информации или сделки между вами и таким рекламодателем, включая любой ущерб, который может возникнуть из-за того, что вы каким-либо образом полагаетесь на такую рекламу.

10. Процедура разрешения споров

За исключением случаев, запрещенных местным законодательством, любой спор, возникающий на основании или в связи с настоящими Правилами пользования, включая любой вопрос, касающийся их существования, действия или прекращения, должен быть передан и окончательно разрешен путем арбитража (i) в соответствии с Регламентом Корейского Коммерческого Арбитражного Совета (правила которого считаются включенными в данный пункт посредством ссылки), (ii) в количестве одного арбитра, (iii) местом проведения арбитража или юридическим местом арбитража должен быть Сеул, Республика Корея, (iv) языком арбитражного разбирательства является английский, и (v) правом, регулирующим настоящее соглашение, является материальное право Республики Корея.

В той мере, в какой это требуется местным законодательством для того, чтобы арбитраж был действительным и имеющим юридическую силу в качестве способа разрешения споров, в том числе в отношении потребителя, ссылка на Регламент Корейского Коммерческого Арбитражного Совета в пункте (i) выше считается ссылкой на регламент наиболее значимого арбитражного органа (“Местный регламент арбитража”) в вашей стране, а ссылка на Сеул, Республика Корея, в пункте (iii) выше считается ссылкой на столицу вашей страны.

Вы можете разрешать споры с нами только на индивидуальной основе, а не в качестве истца или участника в любом предполагаемом разбирательстве по групповому или представительскому иску.

11. Внесение изменений в настоящие Правила пользования

Компания LGE может время от времени вносить изменения в настоящие Правила пользования и дополнительные условия, которые могут применяться в отношении использования вами Сервиса LGE, в той степени, в которой это разрешено применимым законодательством и нормативно-правовыми актами.

Использование Сервиса LGE после вступления в силу измененных Правил пользования будет означать ваше согласие с такими изменениями. Вы можете отозвать свое согласие с настоящими Правилами пользования, прекратив действие своей Учетной записи в любое время, после чего вы не будете подпадать под действие измененных Правил пользования.

12. Общие вопросы

• Вы пользуетесь определенными законными правами, которые не могут быть ограничены настоящими Правилами пользования. Ничто в настоящих Правилах пользования не ограничивает такие законные права.

• Настоящие Правила пользования определяют отношения между вами и компанией LGE. Даже если третья сторона получает выгоду из отношений между вами и компанией LGE, у такой третьей стороны не возникает никаких законных прав.

• В случае любого противоречия между настоящими Правилами пользования и дополнительными условиями, относящимися к конкретным сервисам, которые могут применяться в отношении использования вами Сервиса LGE, дополнительные условия имеют преимущественную силу в отношении соответствующего Сервиса LGE.

• Если какое-либо положение настоящих Правил пользования является или становится недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению, это никоим образом не затрагивает и не влияет на действительность, законность или принудительное исполнение любого из оставшихся положений.

• Настоящие Правила пользования (включая все включенные или указанные в виде ссылки документы) отражают полное соглашение между вами и нами и заменяют собой все предыдущие соглашения, письменные или устные, независимо от условий любых таких предыдущих соглашений. Если мы не сможем обеспечить осуществление какого-либо права или положения настоящих Правил пользования, такой отказ не будет означать отказ от такого права или положения.

• В процессе предоставления вам Сервиса LGE мы можем предоставлять вам различную информацию посредством уведомлений в Сервисе LGE или по почте, электронной почте, SMS, MMS и т.д. Однако, если вы прямо укажете, что не желаете получать такую информацию, вы больше не будете ее получать, и компания LGE не будет нести ответственность за любой ущерб, который может возникнуть у вас из-за такого отказа.

• Любой перевод настоящих Правил пользования выполняется в соответствии с местными требованиями, и в случае расхождения между английской версией и версией на языке, отличным от английского, английская версия настоящих Правил пользования будет иметь преимущественную силу в той степени, в какой это не запрещено местным законодательством в вашей юрисдикции.

• Мы можем переуступать, заключать договор субподряда или иным образом передавать любые или все наши права и обязанности по настоящим Правилам пользования любой компании, фирме или лицу. Мы можем сделать это только в том случае, если это существенно не влияет на ваши права в соответствии с настоящими Правилами пользования. Вы не можете переуступать, заключать договор субподряда или иным образом передавать свои права или обязанности по настоящим Правилам пользования кому-либо еще, если вы сначала не отправите запрос в компанию LGE в письменной форме и стороны не достигнут соглашения.

• Мы не несем ответственности и не отвечаем за задержку в исполнении или какое-либо неисполнение любого из наших обязательств в соответствии с настоящими Правилами пользования, вызванное событиями, которые находятся вне нашего разумного контроля («Форс-мажор»), в частности, (но не ограничиваясь ими) (а) актами, указами, законами, постановлениями или ограничениями любого правительства; (б) недоступностью государственных или частных телекоммуникационных сетей; или (c) забастовками, локаутами или другими коллективными протестами, гражданскими волнениями, бунтами, вторжением, террористическими атаками или угрозами террористических атак, войной (объявленной или нет) или любым стихийным бедствием. Исполнение наших обязательств в соответствии с настоящими Правилами пользования считается приостановленным на период действия Форс-мажора, и срок исполнения наших обязательств будет продлен на срок действия этого периода. Мы приложим все разумные усилия, чтобы прекратить действие Форс-мажора или найти решение, с помощью которого наши обязательства по настоящим Правилам пользования могут быть выполнены, несмотря на Форс-мажор.

• Лицензия или использование Правительством США: Если Сервис LGE используется правительством США или ему предоставлена лицензия на него, применяются следующие условия: Сервис LGE, лицензированный в соответствии с настоящими Правилами пользования, является "коммерческим компьютерным программным обеспечением" в значении, в котором данный термин описан в разделе 48 Свода федеральных нормативных актов США 252.227-7014(a)(1). В случае приобретения гражданским учреждением или от его имени, Правительство США приобретает настоящее коммерческое компьютерное программное обеспечение и/или документацию на коммерческое компьютерное программное обеспечение с соблюдением условий настоящих Правил пользования, как указано в разделе 48 Свода федеральных нормативных актов США 12.212 (Компьютерное программное обеспечение) и в разделе 48 Свода федеральных нормативных актов США 12.211 (Технические данные) Правилах закупки для федеральных нужд (далее - «ФПЗ») и соответствующих последующих редакциях. В случае приобретения каким-либо агентством Министерства обороны (далее - «МО») или от его имени, Правительство США приобретает настоящее коммерческое компьютерное программное обеспечение и/или документацию на коммерческое компьютерное программное обеспечение с соблюдением условий настоящих Правил пользования, как указано в разделе 48 Свода федеральных нормативных актов США 227.7202-3 Приложение ФПЗ МО («ФПЗМО») и соответствующих последующих редакциях.

• Экспортные ограничения: Вы соглашаетесь с тем, что не будете экспортировать или реэкспортировать какой-либо Сервис LGE или сопроводительную документацию (или любые ее копии) в нарушение любого применимого законодательства или нормативно-правовых актов Соединенных Штатов (в максимально применимой степени). Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и нормативно-правовые акты США и международные законы и нормативно-правовые акты в отношении экспорта. Эти законы включают ограничения в отношении пунктов назначения, конечных пользователей и конечного использования. Вы заявляете и гарантируете, что вам не запрещено получать экспортные товары или услуги в соответствии с законодательством США или иными применимыми законами об экспорте.

• В определенных юрисдикциях могут применяться дополнительные условия, как указано в Приложении B.

Настоящие Правила пользования вступают в силу с 03 / 07 / 2023 г.

Приложение: Дополнительные условия к Сервису LGE

A. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАМИ КАЖДОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ЗАГРУЖЕННОГО ВАМИ ИЗ СЕРВИСА LGE (КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ «ПРИЛОЖЕНИЕ»), И ДОПОЛНЯЮТ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Вы признаете, что лицензия, предоставленная по настоящему соглашению, предоставлена вам поставщиком Приложения («Поставщик приложения»), а не компанией LG Electronics, Inc. («LGE»). Если Поставщик приложения предоставляет вместе с Приложением Лицензионное соглашение с конечным пользователем («Лицензионное соглашение»), эти условия дополняют настоящее Лицензионное соглашение на приложение. В отношениях между вами и Поставщиком приложения любые дополнительные или отличающиеся условия в таком Лицензионном соглашении имеют преимущественную силу по сравнению с условиями настоящего Лицензионного соглашения на приложение.

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компания LGE является сторонним бенефициаром настоящего Лицензионного соглашения на приложение и любого Лицензионного соглашения, если таковое предусмотрено. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компания LGE будет иметь право (и будет считаться принявшей это право) принудительно применить такую лицензию против вас в качестве стороннего бенефициара по этим соглашениям.

1. Предоставление лицензии: Поставщик приложения настоящим предоставляет вам ограниченную, не подлежащую передаче лицензию на использование Приложения на любом мобильном устройстве, произведенном компаний LGE и / или ее аффилированными лицами («Мобильное устройство LGE»), и в порядке, изложенном в Правилах пользования компании LGE. Вы не можете сдавать в аренду, наем, продавать, распространять Приложение или передавать его на условиях сублицензии. Вы не можете осуществлять обратное проектирование, декомпилировать или дизассемблировать Приложение, за исключением случаев и только в той степени, в которой такая деятельность прямо разрешена применимым законодательством. Любая попытка сделать это является нарушением прав Поставщика приложения. В случае нарушения вами данного ограничения, вы можете подвергнуться судебному преследованию и взысканию убытков. Условия лицензии регулируют любые обновления, предоставляемые Поставщиком приложения, которые заменяют и/или дополняют исходное Приложение, если только такое обновление не сопровождается отдельной лицензией, и в этом случае условия такой лицензии будут иметь преимущественную силу. Поставщик приложения оставляет за собой все права в отношении Приложения, которые прямо не предоставлены вам в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением на приложение.

2. Согласие на использование данных: Вы соглашаетесь с тем, что Поставщик приложения может собирать и использовать техническую и иную дополнительную информацию, собранную любым способом, в рамках услуг по поддержке продукта, связанных с Приложением. Поставщик приложения может использовать эту информацию исключительно для улучшения своей продукции или для предоставления вам персонифицированных услуг или технологий. Поставщик приложения может раскрывать эту информацию другим лицам, но не в форме, позволяющей идентифицировать вас лично. Действия Поставщика приложения по обработке персональных данных не входят в объем настоящего Приложения, и компания LGE не несет никакой ответственности за соблюдение Поставщиком приложения применимых законов о защите персональных данных.

3. Прекращение действия: Лицензия действует до тех пор, пока не будет прекращена вами или Поставщиком приложения. Ваши права по данной лицензии будут автоматически прекращены без уведомления от Поставщика приложения, если вы не соблюдаете какие-либо условия данной лицензии. После прекращения действия лицензии вы должны прекратить любое использование Приложения и уничтожить все копии Приложения, полные или частичные, включая любую сопроводительную документацию.

4. Сторонние материалы; Неприемлемый контент: Вы понимаете, признаете и соглашаетесь с тем, что определенные Приложения могут предоставлять доступ к продуктам, сервисам, веб-контенту или другим сторонним материалам и что компания LGE не несет ответственность за такой сторонний контент. Вы соглашаетесь, что компания LGE не несет ответственность за изучение или оценку стороннего контента или точность такого контента. Компания LGE не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении такого стороннего контента, и не берет на себя ответственность за него.

Вы понимаете, признаете и соглашаетесь с тем, что, осуществляя доступ и загружая Приложения из Сервиса LGE, вы можете столкнуться с материалами, которые вы можете посчитать нецензурными, оскорбительными, непристойными или неприемлемыми для вас, и что вы можете не быть предупреждены о таких материалах заранее. Вы соглашаетесь с тем, что загрузка и использование всех Приложений осуществляется исключительно на ваш страх и риск, и компания LGE не несет ответственность перед вами в результате любого воздействия на вас посредством таких Приложений.

5. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ: НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРЯМО ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ РИСК И ЧТО ДОСТУП К ПРИЛОЖЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ НА УСЛОВИЯХ “КАК ЕСТЬ” И “ПО НАЛИЧИЮ” И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА ИЛИ ХАРАКТЕРА. ПОСТАВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСТАВЩИК ПРИЛОЖЕНИЙ ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, УСЛОВИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ЗАКОННОСТИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ТОЧНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ. ПОСТАВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ СТОРОННЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСТАВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА ИЛИ ЗА УТРАТУ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ ДОХОДА, БИЗНЕСА ИЛИ ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ, БУДЬ ТО В СИЛУ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОСНОВЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТАВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ БЫЛ ПРОИНФОРМИРОВАН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА И ДАЖЕ ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ОГРАНИЧЕННОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СЧИТАЕТСЯ НЕ ДОСТИГШИМ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА ПРИЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЗАМЕНОЙ, РЕМОНТОМ ИЛИ ВОЗВРАТОМ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ), НА ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ПРИЛОЖЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОСТАВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО СТОРОННЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТАВЩИК ПРИЛОЖЕНИЯ БЫЛ ПРОИНФОРМИРОВАН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ ПОТЕРЬ.

В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение подразумеваемых гарантий или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения и исключения могут быть ограничены в их применении к вам.

7. Вы соглашаетесь с тем, что не будете экспортировать или реэкспортировать Приложение или сопроводительную документацию (или любые ее копии) в нарушение любого применимого законодательства или нормативно-правовых актов. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые и международные законы и постановления в отношении экспорта. Эти законы включают ограничения в отношении пунктов назначения, конечных пользователей и конечного использования. Вы заявляете и гарантируете, что вам не запрещено получать экспортные товары или услуги в соответствии с применимыми законами об экспорте.

8. Настоящее Лицензионное соглашение на приложение регулируется законами штата Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки и федеральными законами Соединенных Штатов Америки, за исключением положений коллизионного права.

9. Принимая настоящее Лицензионное соглашение на приложение, вы соглашаетесь с тем, что такое соглашение (включая все включенные в него документы или документы, включенные посредством ссылки) отображает полную договоренность между вами и Поставщиком приложения и заменяет собой все предыдущие соглашения, письменные или устные, в отношении Приложения, несмотря на условия любых таких предыдущих соглашений. Если Поставщик приложения не осуществляет истребования исполнения какого-либо права или положения настоящего Лицензионного соглашения на приложение, такое неосуществление не означает отказ от такого права или положения.

Настоящие Правила пользования вступают в силу c 03 / 07 / 2023 г.

Хозяйствующие субъекты LG

Страна Хозяйствующий субъект LG Юридический адрес Контактная информация Регистрационный номер НДС № Южная Корея LG Electronics Inc. LG Twin tower,

128 Yeoui—daero,

Yeongdeungpo-gu,

Сеул,

Республика Корея (+82) 02-3777-1114

(Корея) 110111-2487050,

зарегистрирована в Корее 107-86-14075 Казахстан LG Electronics

Almaty Kazakhstan

(Казахстан) Республика

Казахстан,

г. Алматы,

Алатауский район,

мкр. Самгау,

ул. Кокорай, д.2/9 www.lg.com/kz/support/email БИН 971040000885

Сервисы

Сервис Хозяйствующий субъект LG Юридический адрес Контактная информация ThinQ LG Electronics Inc. LG Twin tower,

128 Yeoui—daero,

Yeongdeungpo-gu,

Сеул, Республика Корея thinq@lge.com https://www.lg.com/kz LG Electronics Almaty Kazakhstan (Казахстан) Республика Казахстан,

г. Алматы,

Алатауский район,

мкр. Самгау,

ул. Кокорай, д.2/9 www.lg.com/kz/support/email

B. Дополнительные условия к Правилам пользования: Относящиеся к конкретной юрисдикции - Казахстан

Если Вы пользуетесь нашими Сервисами в Казахстане, применяются следующие дополнительные условия. В случае любого противоречия между следующими дополнительными условиями и положениями основного текста настоящих Правил пользования, следующие условия имеют преимущественную силу.

1. Использование и подписка на Сервисы LGE

Доступ к Сервисам LGE предоставляется Вам на бесплатной основе (если иное прямо не предусмотрено какими-либо условиями для специальных сервисов, применимыми к определенным сервисам).

Несмотря на положения Раздела 2, Ваша подписка на Сервисы LGE возможна только при условии, что Вам исполнилось по крайней мере 18 лет. Подписываясь на Сервис LGE, Вы подтверждаете, что достигли совершеннолетия и являетесь право- и дееспособным.

Любая лицензия на пользование Сервисами LGE предоставляется Вам до тех пор, пока ее действие не будет приостановлено или прекращено LGE в соответствии с Правилами пользования.

2. Уведомление, компенсация и ответственность в случае изменения, приостановления или прекращения действия

В дополнение к основным правам на внесение поправок (изменение), прекращение, отмену или приостановление настоящих Правил пользования, Сервисов LGE или лицензии, предоставленных LGE по законодательству, применимому в зависимости от обстоятельств, Правилами пользования предусмотрены дополнительные права LGE по этим вопросам (в том числе прекращение или приостановление доступа к Сервису LGE или использования Вами Сервисов LGE, аннулирование или удаление Учетной записи, изменение Правил пользования и другие подобные права). Любые такие права должны толковаться таким образом, что LGE может осуществлять их в любое время в одностороннем и внесудебном порядке.

3. Лицензия на созданный пользователем контент

Во избежание сомнений, любая лицензия (право) на использование Пользовательского контента, предоставленная(ое) Вами в пользу LGE в соответствии с настоящими Правилами пользования, предоставляется Вами компании LGE бесплатно (без взимания платы) на весь период действия авторских прав во всех странах мира с правом полной или частичной передачи другим лицам. В случае, если применимое законодательство предусматривает, что указанные права предоставляются на платной основе, Вы полностью соглашаетесь с тем, что не воспользуетесь правом на получение встречного удовлетворения (вознаграждения), и это будет считаться справедливым, поскольку Вам предоставляется доступ к Сервисам LGE либо бесплатно, либо (в зависимости от условий, относящихся к конкретным сервисам) по цене, которая полностью удовлетворяет Вас, при условии предоставления компании LGE указанной лицензии на Пользовательский контент, что может рассматриваться как обоюдное встречное удовлетворение, которое относится к Сервисам LGE. В дополнение к правам, указанным в настоящих Правилах пользования, настоящая лицензия (право) включает, помимо прочих прав, право LGE на воспроизведение (прямо или косвенно и в какой бы то ни было любой другой форме), распространение, импорт, публичный показ, публичное исполнение, публичное заявление, трансляцию, передачу по кабельной связи, перевод, изменение, обработку, доведение до всеобщего сведения (включая, помимо прочего, по кабелю), использование без указания автора (анонимно) и другие действия с Пользовательским контентом, не противоречащие применимому законодательству.

4. Изменение настоящих Правил

Несмотря на положения Раздела 11 выше, если Вы пользуетесь Сервисами LGE в Казахстане, о внесении изменений в настоящие Правила пользования и причине таких изменений будет сообщено в Сервисе LGE как минимум за 10 дней до даты вступления в силу таких изменений. Кроме того, о любом существенном изменении, которое может быть неблагоприятным для Пользователей, будет сообщено в соответствующем Сервисе LGE или посредством электронных средств (таких как электронная почта) заранее как минимум за 30 дней.

Настоящие Правила пользования вступают в силу c 03 / 07 / 2023 г.