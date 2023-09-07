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Что делает наши телевизоры лучше?

На экране телевизора показан пользовательский интерфейс.

Самосветящиеся пиксели LG OLED

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Телевизор с игрой на экране размещен в темном пространстве.

Игровойопыт на новом уровне

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Показан крупный план телевизора, на экране которого демонстрируются бегущие лошади.

Уникальный дизайн телевизоров Lifestyle Screen

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Узнайте больше о телевизорах LG QNED

Поднимите уровень домашних развлечений с телевизорами LG QNED. От инновационного LED-телевизора LG QNED Mini до кинематографического LG QNED 75 дюймов - для каждой комнаты, размера и стиля найдется что-то подходящее. Откройте для себя эту линейку сегодня, чтобы получить лучшие впечатления от просмотра кино с улучшенным качеством изображения и звука.

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