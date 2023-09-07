Поднимите уровень домашних развлечений с телевизорами LG QNED. От инновационного LED-телевизора LG QNED Mini до кинематографического LG QNED 75 дюймов - для каждой комнаты, размера и стиля найдется что-то подходящее. Откройте для себя эту линейку сегодня, чтобы получить лучшие впечатления от просмотра кино с улучшенным качеством изображения и звука.