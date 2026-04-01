55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026

55NU850B6LA
Front view of 55-дюймовый телевизор Smart TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 55NU850B6LA
LG NANO 4K UHD AI NU85, показанный спереди и сбоку, представляет собой 55-дюймовый дисплей с шириной экрана 1228 мм, высота экрана 715 мм, высота с подставкой 776 мм, глубина 70,8 мм, основание подставки 989 на 230 мм.
LG NANO 4K UHD AI NU85 с технологией Nano Detail Enhancer демонстрирует изображение пера, при этом интеллектуальный процессор alpha распознает тонкие текстуры для улучшения контрастности и глубины, обеспечивая более четкое и объемное изображение 4K.
LG NANO 4K UHD AI NU85 демонстрирует работу HDR10 Pro на разделенном изображении пейзажа, сравнивающем SDR и HDR10 Pro, выявляя более яркие светлые участки, глубокие тени и улучшенный контраст в сцене заката на озере для более богатой детализации и четкости.
Процессор alpha 7 AI 4K Gen9 телевизора LG NANO 4K UHD AI NU85 светится в центре желтой печатной платы, подчеркивая более интеллектуальную и мощную обработку ИИ, которая повышает четкость изображения 4K благодаря улучшенному контрасту и глубине.
LG NANO 4K UHD AI NU85 обеспечивает масштабирование 4K Super Upscaling с технологией Dynamic Tone Mapping, показывая крупным планом портрет с цветами, а ИИ улучшает каждый кадр, совершенствуя текстуру кожи, мелкие детали и естественный цвет до разрешения 4K.
Система LG Shield, применяемая в LG QNED evo AI QNED85, показана с логотипом LG Shield в центре, значками безопасности внизу и значком премии CES Innovation Awards 2026 вверху, что символизирует защиту данных и системы.
Значок премии CES Innovation Awards 2026 в категории «Искусственный интеллект» отмечает функцию поиска Multi-AI, с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.
На главном экране LG NANO 4K UHD AI NU85 осуществляется переход в интерфейс LG Channels, демонстрирующий бесплатные телеканалы в прямом эфире, фильмы и эксклюзивный контент. Здесь подчеркивается прямой доступ к сотням вариантов развлечений без оплаты, без подписки и без необходимости использования ресивера.
Телевизор LG NANO 4K UHD AI NU85 показан сзади, вид на металлическую заднюю панель с равномерно расположенными горизонтальными ребрами, которые создают чистый, структурированный вид и подчеркивают дизайн Linear Flow по всей поверхности.
Основные характеристики

  • Nano Detail Enhancer улучшает текстуру и глубину для создания реалистичного изображения 4K
  • Изысканная и прочная отделка Linear Flow
  • Отмеченная наградами платформа webOS на базе Google Gemini и Microsoft Copilot
  • AI Hub для персонализированного использования под защитой LG Shield
  • Доступ к широкому выбору контента с LG Channels


Почему именно LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 с технологией Nano Detail Enhancer демонстрирует изображение пера. Благодаря процессору alpha AI, который распознает текстуры и цветовой объем, улучшаются микродетали и обеспечивается более четкое и насыщенное качество изображения в формате 4K.

Улучшитель деталей Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU85 с дизайном Linear Flow представлен в нескольких ракурсах: задняя панель показана сверху, сцена в гостиной с настенным креплением – слева внизу, а крупный план рифленой металлической задней части – справа внизу.

Дизайн Linear Flow

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS.

Под защитой LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 с отмеченной наградами Multi AI webOS представлен на темном фоне с логотипами Microsoft Copilot и Google Gemini, указывающими на поддержку сервисов ИИ, доступных через интерфейс телевизора.

Multi AI webOS

LG NANO 4K UHD AI NU85 оснащен хабом AI Hub для персонализации, с символом ИИ над пультом дистанционного управления, окруженной надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

AI Hub для персонализации

LG NANO 4K UHD AI NU85 с сервисом LG Channels предлагает бесконечные бесплатные развлечения, включая прямые трансляции телеканалов, фильмы и эксклюзивный контент, обеспечивая прямой доступ к широкому выбору контента для просмотра.

LG Channels – бесконечные развлечения бесплатно

Как LG NANO 4K UHD повышает четкость и детализацию?

Технология Nano Detail Enhancer анализирует каждый кадр для улучшения контрастности,
детализации и яркости на наноуровне. Сложные алгоритмы масштабирования повышают
разрешение до уровня 4K. Поэтому LG NANO 4K UHD создан для того, чтобы раскрывать богатство деталей в каждой сцене.

Улучшитель деталей Nano Detail Enhancer

Улучшает контрастность для создания более реалистичной глубины

LG NANO 4K UHD AI NU85 с технологией Nano Detail Enhancer демонстрирует изображение пера, при этом интеллектуальный процессор alpha распознает тонкие текстуры для улучшения контрастности и глубины, обеспечивая более четкое и объемное изображение 4K.

HDR10 Pro

Формат HDR10 Pro обеспечивает более яркие светлые участки и более глубокие тени. Погрузитесь в более яркие сцены с богатой детализацией. 1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 демонстрирует работу HDR10 Pro на разделенном изображении пейзажа, сравнивающем SDR и HDR10 Pro, выявляя более яркие светлые участки, глубокие тени и улучшенный контраст в сцене заката на озере для более богатой детализации и четкости.

Процессор alpha 7 AI 4K Gen9

Благодаря повышенной мощности графического и центрального процессоров, интеллектуальный процессор alpha 7 выполняет наномасштабную оптимизацию изображения, обеспечивая четкость 4K с улучшенным контрастом и трехмерной глубиной.

Процессор alpha 7 AI 4K Gen9 телевизора LG NANO 4K UHD AI NU85 светится в центре желтой печатной платы, подчеркивая более интеллектуальную и мощную обработку ИИ, которая повышает четкость изображения 4K благодаря улучшенному контрасту и глубине.

Почему LG AI TV?

LG AI TV делает каждый день умнее

Откройте для себя 3 главных преимущества AI Hub

Продвинутый поиск Multi AI с использованием Google Gemini и Microsoft Copilot

Simply say what you are searching for, then select the AI model that suits you the best. The system connects to multiple AI models to deliver broader, more relevant results.8)

AI Консьерж предлагает персонализированные рекомендации контента и информацию адаптированные под ваши интересы.

AI Concierge suggests content and updates tailored to your interests. In This Scene provides relevant recommendations and information based on what you’re watching, while Generative AI enables searching and creating images.9)

Телевизор распознает ваш голос и перенаправляет вас на страницу My Page, созданную специально для вас!

Taken to My Page, you can see everything at a glance, from weather, calendar, and widgets to your favorite sports scores.10)

Значок CES Innovation Awards 2026 Honoree показан на темном фоне. Архитектура Multi-AI отмечена в категории «Искусственный интеллект».

Отмеченная наградами Multi AI webOS

Отмеченная наградами webOS теперь защищена LG Shield

Значок «Выбор редакции AVForums» отображается на темном фоне для LG webOS 25, названной лучшей системой Smart TV 2025/2026.

Лучшая система Smart TV уже 8 лет 

Эмблема LG Shield показана на темном фоне с иконками безопасности, подчеркивающими защиту конфиденциальности, безопасности данных и целостности системы в webOS. Также показан значок CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Защита, которой вы можете доверять

7 ключевых технологий LG Shield:

Безопасное хранение и управление данными

Безопасные криптографические алгоритмы

Обеспечение целостности программного обеспечения

Аутентификация пользователей и контроль доступа

Безопасная передача данных

Обнаружение и реагирование на события безопасности

Безопасное управление обновлениями

Защита, которой вы можете доверять Узнайте больше об LG Shield

Программа webOS Re:New Program

Обновляйте свой телевизор бесплатно до 5 лет13)

LG Quad Protection представлена четырьмя значками защиты на желтом фоне. На каждом значке изображены защита от ударов молнии, защита от влажности, защита от скачков напряжения и защита webOS с помощью LG Shield.

LG Quad Protection

Ваш LG TV создан долговечным благодаря LG Quad Protection

Ваш LG TV защищен целиком, от аппаратного до программного обеспечения. Встроенные конденсаторы защищают от высокого напряжения, включая удары молнии, а полупроводники разработаны с защитой от скачков напряжения. Силиконовый гель и защитные покрытия защищают чипсеты от влажности, а благодаря LG Shield ваши данные остаются в безопасности.

Пульт AI Magic Remote

Достаточно одной AI кнопка для доступа ко всем функциям и управлению. Благодаря колесику прокрутки и мгновенному голосовому управлению каждое действие выполняется без усилий.14)

LG NANO 4K UHD AI NU85 оснащен хабом AI Hub для персонализации, со значком ИИ над пультом дистанционного управления, окруженном надписями: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID с My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard.

На главном экране LG NANO 4K UHD AI NU85 осуществляется переход в интерфейс LG Channels, демонстрирующий бесплатные телеканалы в прямом эфире, фильмы и эксклюзивный контент. Здесь подчеркивается прямой доступ к сотням вариантов развлечений без оплаты, без подписки и без необходимости использования ресивера.

LG Channels

LG Channels объединяет разнообразный контент с различных платформ в одном бесплатном центре, упрощая поиск любимых материалов как никогда прежде. Начните просмотр без скрытых платежей или установки приставки.15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 с функцией интеллектуального подключения отображает интерфейс Home Hub на экране, показывая соединения с LG ThinQ, с панелями для ТВ, устройств и приложений в едином управлении.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Home Hub 

Home Hub объединяет все ваши умные устройства. Бесшовно подключайтесь, управляйте и взаимодействуйте с устройствами умного дома в поддерживаемых экосистемах IoT..16)

Дизайн, созданный для улучшения вашего пространства

Дизайн Linear Flow

Металлическая отделка с современным характером и аккуратный линейный дизайн.24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 с дизайном Linear Flow представлен в нескольких ракурсах: задняя панель показана сверху, сцена в гостиной с настенным креплением – слева внизу, а крупный план рифленой металлической задней части – справа внизу.

Погрузитесь в каждый спортивный матч

Получайте прогнозы игр с помощью ИИ

ИИ анализирует статистику и эффективность вашей команды, чтобы предоставить прогнозы игр. Болейте активнее и поддерживайте свою команду, вооружившись аналитикой ИИ.

Сглаживание движения, адаптирующееся к каждому жанру

AI Genre Selection определяет жанр контента, а TruMotion автоматически регулирует сглаживание движения для более естественного просмотра фильмов, спорта и другого контента.

Настройте оповещения и не пропустите ни одного момента

Ловите каждый момент события. Настройте оповещения и получайте уведомления о расписании игр вашей команды, счете и многом другом.26)

Шагните в мир, настроенный на победу

Побеждайте в игре благодаря максимально плавному геймплею

Получите отличные впечатления от игры благодаря VRR до 60Hz. С первым в истории контроллером, сертифицированным по стандарту BT ULL, в сочетании с высокой частотой обновления каждый игровой момент становится еще круче.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 для оптимального геймплея показывает динамичную сцену игры с вставкой для сравнения, подчеркивающей более плавное движение, при поддержке до 60Hz, VRR, ALLM, HGiG и GeForce NOW.

На экране LG NANO 4K UHD AI NU85 с Bluetooth Ultra Low Latency показан беспроводной игровой контроллер с надписью «Razer Wolverine V3 Bluetooth», что указывает на оптимизированную поддержку контроллеров Bluetooth для игры без задержек.
LG NANO 4K UHD AI NU85 оснащен Игровым порталом LG с макетом игрового хаба, объединяющим избранный контент и карточки игр в едином интерфейсе, который расширяется, предоставляя доступ к GeForce NOW и игровым приложениям webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 с функциями Game Dashboard и Game Optimizer показывает игровые экраны рядом и экранное меню для настройки параметров игрового процесса, таких как частота обновления, задержка и визуальные режимы, в реальном времени.
Первый в мире телевизор с поддержкой контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой

Оцените сверхнизкую задержку и высокопроизводительный облачный гейминг благодаря поддержке контроллеров Bluetooth со сверхнизкой задержкой, сокращающей задержку ввода до менее чем 2,5 мс.29)

Игровой портал LG

Откройте для себя тысячи игр в NVIDIA GeForce Now, приложения webOS и многое другое.30)

Настраивайте параметры игры под свой стиль

Настраивайте игровой процесс, используя игровую панель управления Game Dashboard и Game Optimizer для точной настройки предпочтительных параметров. Регулируйте частоту обновления, задержку и визуальные режимы, с легкостью оптимизируя каждую игровую сессию.

Настоящее кино с сохранением точных деталей

LG NANO 4K UHD AI NU85 показан в студии, где режиссер монтирует фильм за пультом управления, а в левом нижнем углу отображается логотип FILMMAKER MODE.

FILMMAKER MODE

Смотрите фильмы так, как их задумал режиссер

Режим Filmmaker Mode отключает дополнительную обработку и сохраняет цвета, передачу движения и соотношение сторон, выбранные режиссером. Фильмы воспроизводятся с тем же видом и атмосферой, которые были задуманы в студии.31)

LG Саундбар улучшает каждую сцену благодаря более насыщенному объемному звуку

WOW Orchestra

Синхронизируя телевизор и саундбар как единое целое, система расширяет глубину и направленность для более полного ощущения объемного звука.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 с WOW Orchestra показывает на экране дирижера, руководящего оркестром, в то время как многослойные звуковые волны от телевизора и саундбара снизу наполняют комнату, создавая синхронизированное объемное звучание.

Семья с детьми и их бабушкой и дедушкой сидит вместе на диване в светлой гостиной, с пультом, смотря телевизор.

Вспомогательные функции делают просмотр более инклюзивным

LG TV разработаны с учетом доступности и оснащены такими функциями, как фильтр коррекции цвета, руководство на языке жестов и поддержка прямого подключения вспомогательных аудиоустройств.

Отказ от ответственности

 

* Все изображения на этой странице с информацией об изделии приводятся только в качестве иллюстраций. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Технические характеристики и функции зависят от региона, модели и размера.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

* Для доступа к сетевым смарт-сервисам и функциям, включая потоковые приложения, требуется учетная запись LG и принятие соответствующих Условий и положений. Без учетной записи LG доступны только подключения внешних устройств (например, через HDMI) и эфирное/наземное телевидение (только для телевизоров с тюнерами). Создание учетной записи LG бесплатно.

1) * HDR10 Pro – это не формат, а собственная технология LG динамического тонального отображения, применяемая покадрово к HDR10-контенту.

 

6) * Функция AI Picture Pro будет работать с любым контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Изображения масштабируются до качества, близкого к 4K. Результаты могут варьироваться в зависимости от разрешения источника.

 

7) * Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

 

8) * Функция AI Search (Copilot) доступна на моделях OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD, поддерживающих программу обновления webOS Re:New, включая модели, выпущенные с 2022 года.

* Требуется подключение к Интернету, а партнерские сервисы ИИ могут быть изменены или требовать подписки.

* Эта функция может зависеть от региона и модели и недоступна в странах, где не предоставляется поддержка LLM.

 

9) * Некоторые из этих функций могут не поддерживаться в определенных регионах или моделях.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

* Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG (электронный телегид).

* Карточка «Сейчас в эфире» недоступна в приложениях Netflix и других контент-провайдеров, поэтому она не будет отображаться.

* Карточка «Генеративный ИИ» доступна в определенных регионах или моделях.

 

10) * В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NANO 4K UHD, выпущенных с 2024 г, а также на телевизорах MRGB and FHD с 2026 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

* Блокировка может быть снята человеком с похожим голосом, и если голос изменится по состоянию здоровья или другим причинам, распознавание может работать неэффективно.

* Предоставляемые виджеты могут различаться в зависимости от страны и подлежат изменению или прекращению без предварительного уведомления.

* Функция «Моя страница» применяется к телевизорам OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026 года.

 

11) * Необходимо подключение к Интернету.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

* В странах, где обработка естественного языка не поддерживается, голосовой доступ к приложениям и их использование могут быть недоступны.

 

12) * Требуется обновление сети.

 

13) * webOS Re:New – это программа обновления программного обеспечения, доступная только для некоторых моделей. Количество обновлений и продолжительность поддержки Re:New могут различаться в зависимости от продукта, модели или региона.

* График обновлений некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Доступные функции, контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона и могут быть изменены без предупреждения.

 

14) * Обеспечивает быстрый доступ к ИИ-функциям телевизора, но не имеет встроенной обработки ИИ.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

 

15) * Поддержка определенных каналов LG Channels зависит от региона.

 

16) * LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

 

24) * Размер рамки различается в зависимости от серии и размера.

 

26) * Карточка «В этой сцене» доступна в странах, поддерживающих EPG.

* Объем поддержки может зависеть от страны.

* Информация, предоставляемая AI Concierge, носит исключительно справочный характер и может быть неточной. LG не несет ответственности за действия или решения, принятые на основе такой информации.

 

28) * 60Hz – это максимальная частота обновления на основе переменной частоты обновления (VRR), которая работает только с входными сигналами, поддерживающими 60Hz.

* HGiG – это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

 

29) * Bluetooth со сверхнизкой задержкой используется только в некоторых моделях LG TV 2026 года. Функциональность контроллера ULL поддерживается только при подключении к совместимым устройствам.

* В режиме ULL можно подключить только один контроллер (геймпад). Может быть затронута работа других Bluetooth-устройств.

* Для наилучшей производительности рекомендуется подключение через Ethernet или Wi-Fi 5GHz.

* Игровой контроллер продается отдельно.

 

30) * Поддержка облачных игровых сервисов может варьироваться.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

* Геймпад продается отдельно.

 

31) ** FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и видеоприложении Amazon Prime Video.

 

32) * Звуковая панель может быть приобретена отдельно.

* Управление режимом звука может отличаться в зависимости от модели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Характеристики

  • Изображение (Дисплей) - Тип дисплея

    4K UHD

  • Изображение (Дисплей) - Частота обновления

    60Гц

  • Изображение (Обработка) - Процессор

    AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

  • Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Стандартный пульт

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    AI Звук Про (AI Sound Pro) (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • Адаптивная настройка учетных параметров

    Готово (требуется AI Magic Remote)

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Чистый голос Pro

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    3 шт.: поддержка eARC, ALLM

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • USB-вход

    1шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1356 x 805 x 120

  • Вес упаковки

    12.6

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1228 x 715 x 70.8

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1228 x 776 x 230

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    989 x 230

  • Вес телевизора без подставки

    9.5

  • Вес телевизора с подставкой

    9.6

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 200

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (до 60Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Direct

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K UHD

  • Частота обновления

    60Гц

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI HDR-ремастеринг

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    4K Super Upscaling

  • Авто калибровка

    Да

  • Динамическое отображение тонов

    Да

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    HDR10 / HLG

  • Режим изображения

    9 режима

  • Процессор

    AI процессор Альфа 7 4К 9-гопоколения

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Пульт AI Magic Remote

    Готово (требуется AI Magic Remote)

  • AI Изображение/Мастер Звука (AI Picture/Sound Wizard)

    Да

  • AI распознавание голоса (AI Voice ID)

    Готово (требуется AI Magic Remote)

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Home Hub

    Да (LG ThinQ)

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да (с приложением LG ThinQ)

  • LG Каналы

    Да

  • LG Gallery+

    Да (платный сервис, доступность в разных странах может отличаться)

  • LG Shield

    Да

  • Моя страница

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 26

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Работает с Apple AirPlay

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

