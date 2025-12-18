About Cookies on This Site

Как выбрать правильный игровой монитор?

Выбор игрового монитора – это не просто изучение характеристик, это выбор нового уровня впечатлений. От молниеносной графики OLED до плавного и захватывающего игрового процесса – правильный монитор способен преобразить каждую игру. В погоне за победами или при погружении в яркие реалистичные миры, UltraGear поможет играть умнее и мощнее. Сфокусируйтесь на главном и раскройте свои сильные стороны.

Монитор UltraGear по центру стильного стола демонстрирует быстро меняющийся геймплей в жанрах FPS, гонки и приключения, а окружающая обстановка динамично меняется, подчеркивая игру в самых разных условиях.

Монитор UltraGear по центру стильного стола демонстрирует быстро меняющийся геймплей в жанрах FPS, гонки и приключения, а окружающая обстановка динамично меняется, подчеркивая игру в самых разных условиях.

Какой размер экрана и какое соотношение сторон лучше всего подходят моему стилю игры?

Мониторы LG UltraGear поставляются с различными характеристиками размера, соотношения сторон и радиусов изгиба, чтобы соответствовать вашему стилю игры. Это руководство поможет выбрать подходящую модель. Размер экрана и его форма не только должны подходить размеру стола, они влияют на то, как вы видите, реагируете и получаете удовольствие от игры. От точной стрельбы в FPS до исследования открытых миров RPG – правильная настройка улучшает видимость, скорость реакции и погружение во все жанры.

Как разрешение экрана и качество изображения влияют на восприятие игры?

Для погружения в AAA-игры, такие как приключения с открытым миром или кинематографические RPG, OLED-монитор с высоким разрешением и HDR показывает глубокие черные, яркие акценты и мельчайшие детали. Этот реалистичный дисплей делает каждую сцену более просторной, гармоничной и визуально впечатляющей, то есть идеально подходит для исследования огромных миров или насыщенных сюжетных пространств.

Какое значение имеют частота обновления и время отклика в играх?

Для шутеров или гоночных игр выбирайте монитор с высокой частотой обновления (например, 480 Гц) и быстрым временем отклика (например, 0,03 мс). Он делает движение четким и снижает размытие, помогая не пропустить ни одного действия в динамичных сценах.

Как UltraGear справляется с рабочими и игровыми задачами?

LG Switch позволяет переключаться между оптимизированными режимами для игр, многозадачности или создания контента. С webOS вы можете просматривать сайты или стримить контент прямо с монитора – без необходимости в ПК. Высокое значение плотности пикселей (PPI) и усовершенствованная структура субпикселей сохраняют текст четким для чтения и набора, а поддержка USB-C, HDMI и DisplayPort облегчает подключение рабочих устройств или техники для развлечений.

* Для корректного использования LG Switch необходимо скачать программное обеспечение и руководство с сайта LG.com.

Какой размер экрана и какое соотношение сторон
лучше всего подходят моему стилю игры?

Почему размеры экрана LG UltraGear лучше всего подходят для разных жанров игр?

LG UltraGear предлагает широкий выбор размеров экрана – подберите тот, который идеально соответствует вашему стилю игры. Для полного погружения в AAA-игры, такие как открытые миры, гоночные симуляторы или кинематографические RPG, большие экраны размером от 32″ до 45″ расширяют поле зрения и усиливают ощущение масштаба, помогая погрузиться глубже в происходящее. Для динамичных шутеров или MOBA компактные мониторы размером 24–27″ помогают держать прицел, миникарту и интерфейс (HUD) в зоне обзора, позволяя быстро реагировать при минимальном движении глаз. UltraGear предлагает мониторы всех размеров – выберите идеальный для вашего игрового стиля.

Анимация демонстрирует 27-дюймовый монитор LG UltraGear для FPS и MOBA, на экране футуристический шутер от первого лица с винтовкой и голографическим интерфейсом на фоне киберпанк-города.

Анимация демонстрирует 27-дюймовый монитор LG UltraGear для FPS и MOBA, на экране футуристический шутер от первого лица с винтовкой и голографическим интерфейсом на фоне киберпанк-города.

* FPS: шутер от первого лица; MOBA: многопользовательская сетевая боевая арена

Почему соотношение сторон LG UltraGear идеально для каждого игрового стиля?

Монитор с соотношением сторон 21:9 идеально сочетает эффект погружения с рациональным использованием пространства на столе. В MOBA, RPG и AAA-играх широкий формат позволяет видеть больше локаций и интерфейса одним взглядом, а изогнутые экраны удерживают края в поле зрения. UltraGear предлагает широкий ассортимент мониторов разных размеров с соотношением сторон 21:9, чтобы вы могли подобрать оптимальный для вашей конфигурации. 

Предпочитаете традиционный вид? Исследуйте линейку мониторов UltraGear 16:9, разработанных для высокой точности и быстрого отклика. Выберите соотношение сторон, которое соответствует вашему стилю игры.

На дисплее LG UltraGear показан космический бой с демонстрацией разных соотношений сторон: слева узкий 16:9, справа широкий 21:9 с большим обзором звездолетов и астероидов.

На дисплее LG UltraGear показан космический бой с демонстрацией разных соотношений сторон: слева узкий 16:9, справа широкий 21:9 с большим обзором звездолетов и астероидов.

Почему изогнутый экран LG UltraGear 800R идеален для игр?

Изгиб UltraGear 800R сохраняет одинаковое расстояние до глаз по всей площади дисплея, уменьшая искажения и повышая удобство. Изогнутые мониторы увеличивают поле зрения (FOV), охватывая периферию, что повышает погружение в открытые миры, гоночные и кинематографические игры и облегчает нагрузку на глаза. Плоские мониторы дают точную видимость и чистые контуры: идеально для шутеров и стратегий в реальном времени, где важна точность. UltraGear предлагает несколько вариантов с изогнутым экраном – выберите тот, который максимально погружает в игру.

Вид сверху: сравнение геймера за столом с двумя мониторами. Слева – изогнутый дисплей 800R для полного погружения с более широким полем зрения, справа – плоский монитор для соревновательных игр с четким прямолинейным обзором.

Вид сверху: сравнение геймера за столом с двумя мониторами. Слева – изогнутый дисплей 800R для полного погружения с более широким полем зрения, справа – плоский монитор для соревновательных игр с четким прямолинейным обзором.

* Описания изогнутых мониторов основаны на моделях с кривизной 800R.

Сравнение игровых мониторов LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
gameOpen world / Sim Racing / Soul-likeOpen world / Sim Racing / Soul-likeRPG / Action AdventureFPS / MOBAFPS / MOBA
screen size45-inch45/39/34-inch32-inch27-inch27-inch
aspect ratio21:921:916:916:916:9
curvature800R800R---
resolutionDual-mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440Dual-mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440
panel typeOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
Как разрешение экрана и качество изображения
влияют на восприятие игры?

Почему линейка LG UltraGear включает игровые мониторы с высоким разрешением, такие как 5K2K и 4K?

Более высокое разрешение всегда дает преимущество – оно позволяет видеть больше игрового мира и наслаждаться более четкой, детализированной графикой и более глубоким погружением. LG UltraGear предлагает премиум-мониторы с высоким разрешением вплоть до 5K2K и 4K, что обеспечивает больше экранного пространства и более высокую четкость изображения. Для оптимального результата разрешение следует выбирать с учетом характеристик ПК и игровых сценариев: 1080p подходит для высокочастотного соревновательного гейминга, а 1440p – для сбалансированного сочетания качества и производительности. 4K обеспечивает ультрачеткое изображение, а ультраширокий формат 5K2K расширяет обзор, создавая по-настоящему кинематографичный игровой процесс. Все еще не определились? Мониторы Dual-Mode позволяют легко переключаться между режимами.

Сцена магической битвы двух волшебников, с указанием разрешений: FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 и 5K2K 5120×2160 – иллюстрирует различия в четкости и области обзора экрана.

Сцена магической битвы двух волшебников, с указанием разрешений: FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 и 5K2K 5120×2160 – иллюстрирует различия в четкости и области обзора экрана.

Почему дисплей с высокой плотностью пикселей (PPI) LG UltraGear идеален для игр?

Высока плотность пикселей (PPI) означает высокую детализацию каждого кадра – будь то прицеливание в FPS, исследование открытых миров или работа с документами. Модели LG UltraGear с диагональю 45 дюймов достигают разрешения 5K2K в ультрашироком формате, обеспечивая плотное расположение пикселей на большом экране для яркой графики и четкого интерфейса. Плотное расположение пикселей сохраняет четкость мелких текстур и разборчивость текста, а подсветка на уровне отдельных пикселей OLED и усовершенствованная субпиксельная структура минимизируют размытие и цветовые ореолы. Это обеспечивает четкое изображение, удобство для глаз и эффект полного погружения при просмотре любого контента.

Разделённый экран демонстрирует разницу в четкости текста игры QUEST COMPLETE: слева 70 PPI – размытие, справа 125 PPI – четкий текст.

Разделённый экран демонстрирует разницу в четкости текста игры QUEST COMPLETE: слева 70 PPI – размытие, справа 125 PPI – четкий текст.

* Эта функция основана на характеристиках модели 45GX950A.

Как мониторы LG UltraGear OLED обеспечивают идеальный черный и насыщенные цвета в AAA-играх?

Мониторы LG UltraGear OLED усиливают эффект погружения благодаря затемнению на уровне пикселей, обеспечивая идеальный контраст, глубокие черные тона и точное управление освещением. WOLED использует технологии Primary RGB Tandem (4-е поколение) и MLA+ (3-е поколение) для увеличения яркости, сохраняя при этом глубокие черные тона и точные цвета даже при ярком освещении. WOLED 4-го поколения, оснащенные Primary RGB Tandem, сертифицированы по стандартам идеального черного,100 % точности передачи цветов и воспроизведения, обеспечивая превосходное изображение как в темноте, так и при ярком освещении.

На столе установлен монитор LG UltraGear, на котором показано сравнение обычного дисплея и WOLED 4-го поколения: у версии WOLED изображение лица космического исследователя отличается более глубокими черными и более богатыми цветами, а рядом представлены значки сертификаций по стандартам технологий идеального черного, точности передачи цветов и воспроизведения.

На столе установлен монитор LG UltraGear, на котором показано сравнение обычного дисплея и WOLED 4-го поколения: у версии WOLED изображение лица космического исследователя отличается более глубокими черными и более богатыми цветами, а рядом представлены значки сертификаций по стандартам технологий идеального черного, точности передачи цветов и воспроизведения.

* Эта функция основана на характеристиках модели 27GX700A.

* Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены исключительно для иллюстрации.

** Среди игровых мониторов OLED. Изображения являются смоделированными и предназначены исключительно для иллюстрации.

Почему точность цветопередачи LG UltraGear важна для игр?

Мониторы LG UltraGear OLED обеспечивают высокую точность цветопередачи благодаря охвату DCI-P3 на уровне 95–99 % (станд.) или 99 % sRGB, передавая насыщенные и достоверные цвета в жанрах вроде Soulslike и RPG с открытым миром. Благодаря самосветящимся пикселям OLED и сертификации VESA DisplayHDR™ True Black 400/500 UltraGear передает глубокий контраст и плавные переходы оттенков. Для поиска противников при слабом освещении или просмотра сюжетных сцен UltraGear обеспечивает точное, насыщенное изображение и впечатляющее погружение в игру.

На экране LG UltraGear показано сравнение игровых сцен: слева фэнтезийный воин в лавовой пещере (с поддержкой VESA DisplayHDR True Black 500), справа футуристические солдаты с энергетическими мечами в неоновом городе (с DCI-P3 99.5%).

На экране LG UltraGear показано сравнение игровых сцен: слева фэнтезийный воин в лавовой пещере (с поддержкой VESA DisplayHDR True Black 500), справа футуристические солдаты с энергетическими мечами в неоновом городе (с DCI-P3 99.5%).

* Эта функция основана на характеристиках модели 27GX700A.

Сравнение игровых мониторов LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A27GX700A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A
45GX950A
27GX700A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
resolutionWUHD 5120x2160QHD 2560x1440WQHD 3440x1440UHD 3840x2160QHD 2560x1440
panel typeOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
picture qualityVESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 500VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400
color gamutDCI-P3 98.5%, DeltaE≤2DCI-P3 99.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%
HDR effectYESYESYESYESYES
screen size45-inch27-inch45/39/34-inch32-inch27-inch
Какое значение имеют частота обновления и время отклика
в играх?

Как LG UltraGear оптимизирует производительность в динамичных играх?

Модели UltraGear OLED благодаря технологии OLED достигают частоты обновления 480Hz и времени отклика 0.03ms (GtG), снижая размытие и остаточные изображения, делая движение на экране плавным и четким. А чтобы движение оставалось плавным и непрерывным, UltraGear также поддерживает AMD FreeSync™ Premium Pro, совместимость с NVIDIA G-SYNC® Compatible и стандарт VESA AdaptiveSync™, обеспечивая отсутствие разрывов изображения даже в интенсивных сражениях или при быстрых поворотах камеры. При подъеме по ранговой лестнице или исследовании новых карт вы сохраняете внимание и контроль над игрой.

На разделенном экране демонстрируются возможности LG UltraGear: слева космическая сцена на изогнутом мониторе с 60Hz и 480Hz и 0.03ms отклика, справа гоночная игра с активированным и деактивированным Adaptive Sync, с логотипами NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium Pro.

На разделенном экране демонстрируются возможности LG UltraGear: слева космическая сцена на изогнутом мониторе с 60Hz и 480Hz и 0.03ms отклика, справа гоночная игра с активированным и деактивированным Adaptive Sync, с логотипами NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium Pro.

* Параметр времени отклика 0.03ms (GtG) применяется к моделям LG UltraGear OLED

* Приведенные изображения являются смоделированными и предназначены исключительно для иллюстрации.

Как функция Dual-Mode у LG UltraGear помогает переключаться между разными частотами обновления?

Некоторые модели UltraGear оснащены Dual Mode, что упрощает смену частоты обновления: 45GX950A предлагает 165Hz при 5K2K и 330Hz при WFHD. Переключение режимов происходит мгновенно через клавишу быстрого доступа или в меню, без замены кабелей и перезагрузки. Это как два монитора в одном – под любую игру, которую вы выберете.

LG UltraGear иллюстрирует возможности Dual-Mode: фэнтезийная сцена слева с 165Hz WUHD и гоночная машина справа с 330Hz WFHD, демонстрируя вариативность частот обновления и разрешений.

LG UltraGear иллюстрирует возможности Dual-Mode: фэнтезийная сцена слева с 165Hz WUHD и гоночная машина справа с 330Hz WFHD, демонстрируя вариативность частот обновления и разрешений.

* Эта функция основана на характеристиках модели 45GX950A.

Почему в LG UltraGear используется современная технология DP для максимальной игровой производительности?

Для плавного изображения и максимальной производительности мониторы UltraGear оснащаются новейшей технологией DisplayPort 2.1, которая обеспечивает значительно большую пропускную способность по сравнению с HDMI, поддерживая более высокие несжатые разрешения и сверхвысокие частоты обновления – идеальный выбор для топовых видеокарт и ПК-гейминга. DisplayPort 2.1 обеспечивает до 80 Гбит/с пропускной способности, что вдвое выше, чем у HDMI 2.1 (до 48 Гбит/с) и значительно выше HDMI 2.0 (18 Гбит/с). Это позволяет достигать более высокой частоты кадров при 4K и выше, обеспечивая меньшую задержку и более стабильную работу в требовательных играх. HDMI 2.0 поддерживает 4K при 60Hz, тогда как HDMI 2.1 обеспечивает 4K при 120Hz для консолей следующего поколения.

Крупный план задней панели разъемов на стойке монитора LG UltraGear с акцентом на подключение DisplayPort 2.1 и сравнительной диаграммой, показывающей скорости пропускной способности. DP 2.1 при 80 Гбит/с, HDMI 2.1 при 48 Гбит/с и HDMI 2.0 при 18 Гбит/с.

Крупный план задней панели разъемов на стойке монитора LG UltraGear с акцентом на подключение DisplayPort 2.1 и сравнительной диаграммой, показывающей скорости пропускной способности. DP 2.1 при 80 Гбит/с, HDMI 2.1 при 48 Гбит/с и HDMI 2.0 при 18 Гбит/с.

Сравнение игровых мониторов LG UltraGear

Table Caption
Features32GX870A27GX790A27GX700A45GX950A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
45GX950A
refresh rateDual-mode - UHD 240Hz - FHD 480Hz480Hz240HzDual-mode - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz
adaptive sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync- NVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync
response time0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)
interface- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W) - USB 3.0 2dn - DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)
screen size32-inch27-inch27-inch45-inch
resolutionUHD 3840x2160 FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440WUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080
panel typeOLEDOLEDOLEDOLED
Как UltraGear справляется с рабочими и игровыми задачами?

Каким образом LG Switch повышает удобство многозадачности для работы и развлечений?

LG Switch улучшает многозадачность, объединяя такие функции, как «Персональный мастер изображения», «Разделение экрана» и «Видеозвонок». Тонкая настройка дисплея для разных задач, настраиваемое разделение экрана и быстрый вход в видеозвонки позволяют работать и играть параллельно. Она обеспечивает плавное взаимодействие, удобное для работы и развлечений.

Футуристичная игровая настольная установка с большим монитором, на котором отображается научно-фантастический персонаж в вооружении. На столе расположены геймпад, колонки, механическая клавиатура и фигурки персонажей. Внизу изображения показаны многочисленные сертификаты UL и Eyesafe, подтверждающие отсутствие мерцания, бликов, сниженный уровень синего света и безопасность для глаз.

Футуристичная игровая настольная установка с большим монитором, на котором отображается научно-фантастический персонаж в вооружении. На столе расположены геймпад, колонки, механическая клавиатура и фигурки персонажей. Внизу изображения показаны многочисленные сертификаты UL и Eyesafe, подтверждающие отсутствие мерцания, бликов, сниженный уровень синего света и безопасность для глаз.

Как LG UltraGear OLED обеспечивает более четкий и легко читаемый текст?

LG UltraGear OLED использует высокую плотность пикселей (PPI) и улучшенную структуру субпикселей, чтобы обеспечивать четкий и разборчивый текст. Будь то чтение документов, написание писем или серфинг в интернете, символы четкие даже при маленьком размере шрифта. Эти технологии изображения улучшают читаемость за счет четких краев и точной цветопередачи, уменьшая визуальный шум. Долгие рабочие или учебные сессии не мешают концентрации, а переключение на игры происходит без потери четкости изображения.

Сравнение игровых сцен показывает четкость текста при 70 PPI и 125 PPI слева, а справа демонстрируется улучшенная структура субпикселей – смена RWBG на RGWB, что повышает резкость и читаемость.

Сравнение игровых сцен показывает четкость текста при 70 PPI и 125 PPI слева, а справа демонстрируется улучшенная структура субпикселей – смена RWBG на RGWB, что повышает резкость и читаемость.

* Эта функция основана на характеристиках модели 45GX950A.

* Изображение приведено в иллюстративных целях и показывает сравнение структур субпикселей RWBG и RGWB, что может влиять на восприятие четкости текста в зависимости от дисплея и содержимого. 

Что делает LG UltraGear удобным для подключения нескольких устройств?

Мониторы UltraGear оснащены множеством портов, таких как USB-C, HDMI и DisplayPort – поэтому вы можете подключать все, от игровой консоли до ноутбука. Они также поддерживают функцию USB-хаба, позволяя подключать периферийные устройства, такие как клавиатура и мышь, прямо к монитору. Это значит, что вам не нужно постоянно подключать и отключать устройства – вы легко переключаетесь между работой и играми, не меняя расположение на столе.

Вид сверху на изогнутый монитор LG UltraGear, подключенный к ноутбуку, игровой клавиатуре, мыши и наушникам, с иконками, показывающими различные варианты подключения, включая USB-C, DisplayPort и HDMI.

Вид сверху на изогнутый монитор LG UltraGear, подключенный к ноутбуку, игровой клавиатуре, мыши и наушникам, с иконками, показывающими различные варианты подключения, включая USB-C, DisplayPort и HDMI.

Как webOS улучшает повседневное использование монитора помимо игр?

Монитор LG UltraGear на базе webOS позволяет смотреть видео, серфить в интернете или использовать приложения для работы без необходимости включать ПК или консоль. Когда вы не играете, можно выполнять быстрые задачи или смотреть видео без шума, нагрева и энергопотребления полноценного компьютера. Он идеально подходит для легких задач между игровыми сессиями или во время рабочих перерывов – экономя время, энергию и усилия.

Изогнутый монитор LG UltraGear отображает умный интерфейс с иконками приложений для стриминга, игр, музыки и работы, а также ряд контента с популярными играми и развлекательными опциями.

Изогнутый монитор LG UltraGear отображает умный интерфейс с иконками приложений для стриминга, игр, музыки и работы, а также ряд контента с популярными играми и развлекательными опциями.

Сравнение игровых мониторов LG UltraGear

Table Caption
Features45GX950A45/39/34GX900A32G810SA45/39/34GX90SA
45GX950A
45/39/34GX900A
32G810SA
45/39/34GX90SA
screen size45-inch45/39/34-inch32-inch45/39/34-inch
resolutionWUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440UHD 3840x2160WQHD 3440x1440
panel typeOLEDOLEDOLEDOLED
interface- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn
webOS--webOS24webOS24