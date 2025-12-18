Более высокое разрешение всегда дает преимущество – оно позволяет видеть больше игрового мира и наслаждаться более четкой, детализированной графикой и более глубоким погружением. LG UltraGear предлагает премиум-мониторы с высоким разрешением вплоть до 5K2K и 4K, что обеспечивает больше экранного пространства и более высокую четкость изображения. Для оптимального результата разрешение следует выбирать с учетом характеристик ПК и игровых сценариев: 1080p подходит для высокочастотного соревновательного гейминга, а 1440p – для сбалансированного сочетания качества и производительности. 4K обеспечивает ультрачеткое изображение, а ультраширокий формат 5K2K расширяет обзор, создавая по-настоящему кинематографичный игровой процесс. Все еще не определились? Мониторы Dual-Mode позволяют легко переключаться между режимами.