Стиральная машина LG с системой автодозирования – комплексное решение в уходе за одеждой

Как использовать систему ezDispense на стиральной машине LG

В стиральной машине расположено три отсека: два для жидких средств, где один можно использовать как для ополаскивателя, так и для порошка, а другой только для ополаскивателя; отделение посередине – для сухого порошка или пятновыводителя для единоразовой загрузки белья. Одного полностью заполненного отсека хватает в среднем до 20 стандартных циклов стирки с наполовину загруженным барабаном, а если вы пользуетесь только жидким порошком, то средства в двух отсеках вам хватит приблизительно до 35 стирок¹. Датчик самостоятельно определяет уровень моющего средства, оставшегося в картридже, и выводит сообщение на дисплей, когда его следует пополнить, сопровождая оповещение звуковым сигналом.

По умолчанию в данной модели настройки определены на дозировку 42 мл моющего средства и 30 мл для ополаскивателя или смягчителя на 4-6 кг белья средней степени загрязнения. Если вы привыкли к использованию другого количества средств, вы можете изменить настройки с функций ручного дозирования.

Подбор оптимального режима стирки

Для тщательной и в тоже время деликатной стирки LG TW4V9RD9E оснащена фирменной технологией LG AI DD™, которая оперирует базой данных из 20 000 комбинаций ткани и предлагает оптимальный алгоритм стирки для каждой из них.

Основываясь на главных характеристиках тканей, загруженных в барабан, таких как объем, плотность и мягкость, стиральная машина посредством прямого привода передает электрические сигналы из барабана напрямую в процессор. Интеллектуальная система анализирует полученную информацию и подбирает оптимальный алгоритм стирки. Это гарантирует отличное качество ухода за одеждой, снижая вероятность ее повреждения и увеличивая срок службы любимых вещей.

Дополнительные и полезные функции

Если же вам необходимо быстро привести одежду в порядок, отличным решением станет функция TurboWash™ 360 – специальный режим, отстирывающий вещи без потери качества всего за 39 минут².

Технологическое решение распыления воды 3D Multi Spray также помогает очистить одежду в 2 раза быстрее, выпуская струи воды одновременно в четырех разных направлениях для лучшего удаления загрязнений, а инверторный насос обеспечивает эффективный контроль подачи жидкости. Все это дает равномерное смачивание белья и превосходный результат за меньшее время.