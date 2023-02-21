Стиральная машина LG с системой автодозирования – комплексное решение в уходе за одеждой

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Каждый год LG Electronics (LG) представляет инновационные модели техники для дома, которые делают жизнь комфортнее и легче. Будучи одним из лидеров на рынке стиральных машин с прямым приводом, компания LG предлагает своим потребителям умный подход к процессу стирки белья, а кропотливая работа инженеров и дизайнеров компании превратила стиральную машину из обычного предмета бытовой техники в умного помощника, который бережно отстирывает вещи и сохраняет их в лучшем виде.
В 2022 году LG представила на казахстанском рынке стиральную машину с функцией автодозирования моющих средсв – LG TW4V9RD9E . Модель сочетает в себе элегантный дизайн и последние технологические разработки в области стирки, включая технологию AI DD™, систему подачи пара Steam+™ и множество других функций, которые делают уход за вещами удобнее, чем когда-либо.
Система ezDispense – как пользоваться?
Встроенная система ezDispense™ автоматически распознает сколько белья в барабане и дозирует необходимое количество моющего средства для эффективной стирки, одновременно снижая риск образования остатков на одежде после полоскания.
Как использовать систему ezDispense на стиральной машине LG
В стиральной машине расположено три отсека: два для жидких средств, где один можно использовать как для ополаскивателя, так и для порошка, а другой только для ополаскивателя; отделение посередине – для сухого порошка или пятновыводителя для единоразовой загрузки белья. Одного полностью заполненного отсека хватает в среднем до 20 стандартных циклов стирки с наполовину загруженным барабаном, а если вы пользуетесь только жидким порошком, то средства в двух отсеках вам хватит приблизительно до 35 стирок¹. Датчик самостоятельно определяет уровень моющего средства, оставшегося в картридже, и выводит сообщение на дисплей, когда его следует пополнить, сопровождая оповещение звуковым сигналом.
По умолчанию в данной модели настройки определены на дозировку 42 мл моющего средства и 30 мл для ополаскивателя или смягчителя на 4-6 кг белья средней степени загрязнения. Если вы привыкли к использованию другого количества средств, вы можете изменить настройки с функций ручного дозирования.
Подбор оптимального режима стирки
Для тщательной и в тоже время деликатной стирки LG TW4V9RD9E оснащена фирменной технологией LG AI DD™, которая оперирует базой данных из 20 000 комбинаций ткани и предлагает оптимальный алгоритм стирки для каждой из них.
Основываясь на главных характеристиках тканей, загруженных в барабан, таких как объем, плотность и мягкость, стиральная машина посредством прямого привода передает электрические сигналы из барабана напрямую в процессор. Интеллектуальная система анализирует полученную информацию и подбирает оптимальный алгоритм стирки. Это гарантирует отличное качество ухода за одеждой, снижая вероятность ее повреждения и увеличивая срок службы любимых вещей.
Дополнительные и полезные функции
Если же вам необходимо быстро привести одежду в порядок, отличным решением станет функция TurboWash™ 360 – специальный режим, отстирывающий вещи без потери качества всего за 39 минут².
Технологическое решение распыления воды 3D Multi Spray также помогает очистить одежду в 2 раза быстрее, выпуская струи воды одновременно в четырех разных направлениях для лучшего удаления загрязнений, а инверторный насос обеспечивает эффективный контроль подачи жидкости. Все это дает равномерное смачивание белья и превосходный результат за меньшее время.
Паровой цикл Steam в стиральных машинах LG
Функция пара Steam+™ устраняет аллергены и удаляет до 30% складок³, чтобы облегчить процесс глажки. Кроме того, обработка паром не только освежает вещи и удаляет складки, но и устраняет аллергены и бактерии до 99,9%⁴, заботясь о здоровье вашей семьи. Это функция будет особенно полезной для тех, у кого есть маленькие дети.
Наряду с впечатляющим функционалом привлекает внимание и дизайн этой машины. Элегантный внешний вид стиральной машины LG AI DD™ дополнен дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам.
Чтобы выбор режима стирки был максимально удобным, в стиральной машине предусмотрен эргономичный переключатель с металлической отделкой, а также крупные символы на дисплее. Немаловажным преимуществом модели является и то, что ребра барабана выполнены из нержавеющей стали и обладают антибактериальным эффектом.
Для дополнительного удобства пользователя стиральную машину LG AI DD™ можно подключить к системе «умный дом» и управлять ею удаленно через смартфон с помощью приложения ThinQ. Также приложение позволяет загружать специальные циклы стирки и отслеживать самые разные параметры – например, расход воды и электричества.
Опираясь на многолетнюю экспертизу в производстве бытовой техники и потребности современных пользователей, LG предлагает простое и комплексное решение для лучшей жизни. Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта и функции ezDispense, стиральная машина LG AI DD™ обеспечит бережный уход за тканью и легкое управление процессом.
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¹ Объединить два отсека для использования только жидкого порошка возможно на панели управления прибора.
² Испытание проведено компанией Intertek по стандарту IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» с функцией TurboWash (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
³ Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
⁴ Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).