Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

* Изображение продукта на изображении и видео используется только в иллюстративных целях и может отличаться от реального продукта.

* Стирать до 20 раз при нормальном уровне дозирования (загрузка 5 кг). Протестировано внутренней лабораторией LG. Хлопок с нормальным уровнем моющего средства.

* Стирайте до 35 вещей при использовании в качестве моющего средства и отделения для моющего средства, и отделения для смягчения белья. Протестировано внутренней лабораторией LG. Результаты могут отличаться в зависимости от среды.