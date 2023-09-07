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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ
* Продукт может отличаться от представленного изображения.
*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)
* Изображение продукта на изображении и видео используется только в иллюстративных целях и может отличаться от реального продукта.
* Стирать до 20 раз при нормальном уровне дозирования (загрузка 5 кг). Протестировано внутренней лабораторией LG. Хлопок с нормальным уровнем моющего средства.
* Стирайте до 35 вещей при использовании в качестве моющего средства и отделения для моющего средства, и отделения для смягчения белья. Протестировано внутренней лабораторией LG. Результаты могут отличаться в зависимости от среды.
Эффективная стирка за 39 минут
*Испытание проведено компанией Intertek по стандарту IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» с функцией TurboWash (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*1) LG internal lab test based on EN 60456:2016/A11:2020 with F6V7RWP1WE. 2) Energy, Spin and Noise grades are according to EU 2019/2014. 3) The result may depend on the usage environment.
*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.
* Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
-
Большой дисплей
-
Элегантная металлическая ручка
Более элегантный дизайн
* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.
Совместимость с TWINWash ™ Mini
Three interior photos with twinwash and washing machine.
* Изображения продуктов служат только для иллюстрации и могут отличаться от реальных продуктов.
* TWINWash ™ Mini может быть доступен не во всех странах и не во всех местных магазинах.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
10.5
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
7
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
10.5
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Умная диагностика
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Вращение
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Масса (кг)
-
73
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 х 660
-
Вес с упаковкой (кг)
-
77
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
590
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
1100
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
Добавление вещи
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Стирка+сушка
-
●
-
Быстро 14
-
●
-
TurboWash 39
-
●
-
Эко 40-60
-
●
-
Освежить
-
●
-
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