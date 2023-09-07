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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

TW4V9RD9E

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

Бережная и невероятно быстрая стирка

* Продукт может отличаться от представленного изображения.

Умная забота о ваших вещах<br>3
Исскуственный интеллект AI DD™

Умная забота о ваших вещах

Технология AI DD™ (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)

Detergent is pouring into the washing machine's detergent container.
ezDispense™

Точная, но гибкая дозировка

ezDispense ™ автоматически высвобождает необходимое количество моющего средства, и вы можете использовать отделения для смягчителя и моющего средства вместе для загрузки до 35 моющих средств.

* Изображение продукта на изображении и видео используется только в иллюстративных целях и может отличаться от реального продукта.
* Стирать до 20 раз при нормальном уровне дозирования (загрузка 5 кг). Протестировано внутренней лабораторией LG. Хлопок с нормальным уровнем моющего средства.
* Стирайте до 35 вещей при использовании в качестве моющего средства и отделения для моющего средства, и отделения для смягчения белья. Протестировано внутренней лабораторией LG. Результаты могут отличаться в зависимости от среды.

TurboWash™360˚

Эффективная стирка за 39 минут

Благодаря TurboWash™360˚ ваше белье будет идеально чистым всего за 39 минут, с минимальным повреждением ткани. Распыление 3D быстрее достигает каждого уголка барабана, благодаря чему время замачивания сокращается, а белье насыщается водой более равномерно.

*Испытание проведено компанией Intertek по стандарту IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» с функцией TurboWash (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.

There are 3 A's on the stage in front of the world map background.
Triple A

Experience Triple A benefits of LG Washing Machine

Marked "Triple A" for energy efficiency, spinning performance, and noise level.
A

Energy Efficiency

Grade
A

Spin Performance

Grade
A

Noise

Grade

*1) LG internal lab test based on EN 60456:2016/A11:2020 with F6V7RWP1WE. 2) Energy, Spin and Noise grades are according to EU 2019/2014. 3) The result may depend on the usage environment.

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Стирка с паром Steam

Удаление складок, удаление аллергенов

Технология Steam ™ удаляет до 99.9% аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания, при этом удаляя до 30% складок на одежде.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

На 30% меньше складок

Складки на одежде образованные во время стирки , устраняются с помощью пара Steam .

Удаление аллергенов на 99,9%

При помощи функции пара Steam

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

УВЕЛИЧЕННАЯ ЗАГРУЗКА

Увеличенная вместимость при том же объеме

Теперь барабан машины более вместительный при том же размере.

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.
  • Дверца из закаленного стекла
  • Нержавеющие лифтеры барабана (анти-бактериальны на 99%)

* Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

  • Большой дисплей
  • Элегантная металлическая ручка
Дизайн

Более элегантный дизайн

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием.

* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Совместимость с TWINWash ™ Mini

Плюс TWINWash ™ Mini в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы соответствовать вашему стилю жизни и потребностям дизайна интерьера. Сэкономьте время и деньги в напряженной жизни.

Three interior photos with twinwash and washing machine.

* Изображения продуктов служат только для иллюстрации и могут отличаться от реальных продуктов.
* TWINWash ™ Mini может быть доступен не во всех странах и не во всех местных магазинах.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
Стирка 10,5 кг Сушка 7 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 565 x 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

7

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Простой уход за складками

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Масса (кг)

73

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 х 660

Вес с упаковкой (кг)

77

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

590

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1100

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Хлопок

Деликатная

Очистка барабана

Смешанная

Шерсть

Стирка+сушка

Быстро 14

TurboWash 39

Эко 40-60

Освежить

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TW4V9RD9E

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, Стирка и Сушка, TurboWash39, ThinQ

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