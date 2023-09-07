Узнайте обо всех удивительных характеристиках, доступных в мониторах LG UltraWide™ включая: Формат изображения UltraWide™ 21:9: настолько погрузит Вас в события на экране, что Вы почувствуете, что Вы — часть происходящего. Когда наступает время работы, ультраширокие мониторы UltraWide™ облегчат возможность просматривать несколько документов одновременно - больше не нужно переключаться между ними. Порт ввода/вывода Thunderbolt™: Теперь Вы можете соединить до шести совместимых устройств и перемещать данные между ними на невероятных скоростях. Два канала 10 гигабит в секунду до 20 раз быстрее, чем USB 2.0. Испытайте визуальное наслаждение вместе с 2.4 раза большей визуальной информацией, чем у Full HD монитора. Кроме того, вертикальная высота разрешения 1440p QHD позволяет Вам использовать монитор еще более вертикально, чем 29 дюймовый монитор 21:9.