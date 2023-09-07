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Поднимите свои игровые навыки на новый уровень с серией мониторов LG UltraGear! Модели LG UltraGear предназначены для настоящих ценителей игр. Мониторы оснащены QHD Nano IPS матрицей и широким углом обзора, которые полностью перенесут вас в виртуальную реальность. Качественная поддержка игрового процесса, минимальный Input Lug, отсутствие зависания и разрыва картинки при высокой детализации графики. Мониторы совместимы с высокопроизводительными видеокартами. Оснащены защитой Flicker safe, режимами Reader Mode, Screen Split, регулировкой цветопередачи, быстрым переключением между игровыми режимами монитора Quick Circle. Так же LG UltraGear это идеальная картинка и возможность персональной настройки, различные режимы многозадачности. Вы можете купить модели с динамической синхронизацией и UltraWide мониторы для максимальной реалистичности игр.
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