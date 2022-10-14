Полезные советы по выбору монитора для продуктивной работы из дома и полноценного отдыха

Современные реалии вносят в наш быт множество изменений, полностью меняющих привычный уклад жизнь. Для всех любителей домашнего уюта идея адаптировать учебу, работу и с ними свои увлечения под домашние условия только радует.



Работая из дома, мы проводим значительное время за экраном монитора, и потому должны быть уверены, что все обустроено правильно и без ущерба здоровью. Тщательно выбирая подходящий стол и кресло, не менее важно отнестись к выбору монитора, который обеспечит хорошее качество изображения, уменьшит нагрузку на зрение и сделает приятным ежедневный труд, обучение или развлечения.



Начнем все же со стола и стула



Если вы серьезно относитесь к собственному комфорту на рабочем месте, где вам придется проводить долгие часы, начните обустройство домашнего офиса с разумной инвестиции в эргономичные стул или кресло, а также подходящий стол.



Для стула или кресла критичны такие параметры как удобные подлокотники (лучше с регулировкой по высоте), удобная спинка (в идеале – с ортопедической поясничной поддержкой), а также возможность регулировки высоты сидения для выбора комфортного положения.

Несмотря на все преимущества выбора и заказа товаров онлайн, выбор подходящего стула или кресла, пожалуй, лучше делать в обычном магазине, где можно лично опробовать и оценить его возможности на практике.



Критическим параметром подходящего стола является его высота. Она должна быть такой, чтобы вы могли свободно и без напряжения положить локти на столешницу, и при этом ваша клавиатура находилась бы под углом 90 градусов от рук.



Ширина подходящего стола зависит от того, как именно вы планируете разместить свой монитор – на стандартной комплектной подставке или с помощью опционального крепления на стене. К слову, все современные мониторы LG имеют возможность настенного крепления кронштейном стандарта VESA.



В любом случае, ширина стола должна быть согласована со следующим важным критерием выбора:



Правильное расположение монитора



Неправильное, неудобное положение монитора – прямой путь к дополнительной нагрузке на шею и поясницу с возможностью возникновения болей и потенциальным риском их перерастания в более серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, это также дополнительная нагрузка на зрение, которая может привести к усталости глаз.



Определить правильность расположения монитора несложно. Прежде всего, экран должен находиться прямо перед вами, и при этом вам нет нужды поворачивать голову.

Очень важно, чтобы экран был расположен вдали от яркого света или источников бликов. Так, в солнечную погоду оптимальным будет расположение монитора под прямым углом к окну. В конце концов, для решения этой проблемы можно воспользоваться затемняющими шторами или жалюзи.



Нормой считается расположение экрана монитора от глаз примерно на расстоянии вашей вытянутой руки, или не менее 43 сантиметров. Это правило сохраняется и для тех, кто постоянно пользуетесь диоптрийными очками – возможно, для большего комфорта вам удобнее будет подобрать специальные «компьютерные» очки для работы, но это в любом случае лучше, чем наклоняться вперед при работе с мелкими деталями на экране, щуриться или располагать экран слишком близко.



Экран должен быть расположен примерно на уровне или чуть ниже уровня глаз – когда ваши глаза смотрят на центр экрана или совсем немного сверху вниз. Когда ваш монитор используется со штатной подставкой, постарайтесь отрегулировать ее таким образом, чтобы верхняя часть экрана была примерно на 17 градусов ниже уровня глаз.



Главное – чтобы вы могли смотреть на экран своего монитора без какого-либо напряжения тела, перекоса спины или шеи, а также необходимости принимать неловкие, быстро утомляющие позы.



Одним из наиболее удобных в этом плане можно назвать монитор LG UltraFine™ Ergo 32UN880-B . Его технологичная подставка LG Ergo обладает повышенной гибкостью с полной подвижностью по всем параметрам, что обеспечивает расширенную эргономическую регулировку выдвижения, втягивания, поворота, разворота, высоты и наклона, а также идеальное положение экрана для более комфортного и устойчивого использования.



С учетом того факта, что LG UltraFine™ Ergo 32UN880-B – это огромный 31,5-дюймовый 4K IPS дисплей с поддержкой DCI-P3 и HDR10 для профессионалов в области графики и видео, и для всех тех, кто много времени проводит за столом, эргономическая подставка LG помогает сохранить осанку за счет идеально настроенной рабочей среды.



Снижение усталости глаз



Даже с правильной высотой и расстоянием до монитора длительная работа за ярким экраном напрягает ваши глаза. Отличное решение этого вопроса – выбор правильного монитора LG с дополнительными опциями для снижения утомляемости глаз.



Секрет заключается в том, чтобы выбрать монитор с отсутствием мерцания (Flicker safe), такой как, например, 27-дюймовый LG QHD 27QN600-B на QHD IPS матрице с разрешением 2560x1440 пикселей. Технология Flicker safe снижает уровень мерцания на экране практически до нуля для комфортной работы в течение дня, помогая защитить ваши глаза. К слову, поддержка Flicker safe стала практическим стандартом для современных мониторов LG.



Еще одна полезная современная функция – снижение уровня излучения синего цвета в «Режиме чтения» (Reader Mode) для улучшенного визуального комфорта, которая доступна в большинстве новых моделей мониторов LG. Снижение синего света обеспечивает оптимальные условия для чтения даже множества длинных документов.



Что хорошего в изогнутом экране?



Еще больше помочь со снижением усталости глаз поможет изогнутый монитор – например, 34-дюймовый LG UltraGear™ Nano IPS QHD 34GN850-B , который позволяет просматривать весь экран целиком.



Это имеет большое значение для больших экранов, когда крайние части монитора могут находиться за пределами поля зрения, что приводит к усталости глаз. Особенно актуально использование мониторов LG с изогнутым экраном при работе в многозадачном режиме нескольких окон, при разработке виртуальным миров, и, конечно же, в современных динамичных играх.



Широкий или ультраширокий экран?



Тем, кто часто участвует в видеосовещаниях с большим числом участников, работает над созданием фото и видеоконтента, проводит много времени за редактированием документов и таблиц, и в целом обрабатывает многочисленные данные, особенно предпочтительно видеть информацию одновременно в нескольких открытых окнах.



Для такой работы отличным выбором станет ультраширокоформатный монитор из серии LG UltraWide™ – такой как LG UltraWide™ 29WP60G-B . Благодаря соотношению сторон 21:9 и разрешению 2560x1080 пикселей, такой монитор обеспечивает исключительную многозадачность и высокую мультимедийную функциональность в приложениях для дома и офиса, предлагая на 33% больше экранного пространства по длине1.

Этот монитор оптимален для профессионалов в области графики. 29 дюймов предоставляют достаточно места для удобного просмотра до четырех сегментов экрана, каждый из которых может быть настроен индивидуально. Кроме того, один такой монитор может заменить собой два экрана, которые дизайнеры обычно используют для сравнения и сопоставления редактируемых материалов.



Соотношение сторон 21:9 очень близко к размеру экрана в кинотеатре. Кинематографические размеры позволяют отображать фильмы в формате, близком к задуманному кинорежиссером.



Точная передача цветов



Для профессионалов в сфере работы с изображениями и видео стабильные характеристики цветовой гаммы, а также широкий цветовой охват и поддержка расширенного динамичного диапазона являются фактически обязательным требованием на сегодняшний день.



В этом плане мониторы LG, выполненные на современных матрицах IPS, отличаются превосходными возможностями. Многие из них, включая LG 29WP60G-B, обладают охватом цветового спектра sRGB до 99%. Некоторые модели – такие как LG UHD 4K 27UP650-W или LG 32UN880-B , обеспечивают охват до 95%, а изогнутый LG UltraGear™ 34GN850-B – до 98% цветовой гаммы DCI-P3.



Мониторы LG 27UP650-W и LG 34GN850-B предлагает специалистам в области работы с цветом такие возможности как аппаратную цветовую калибровку и поддержку стандарта VESA DisplayHDR™ 4002 с широким диапазоном яркости и контрастности, обеспечивая впечатляющее визуальное погружение в новейшие HDR-игры, фильмы и изображения. Еще одна приятная возможность этих дисплеев – встроенная функция виртуального преобразования стандартного контента (SDR) в видео HDR-качества прямо на экране.



Создано для геймеров



Как только вы закончили с работой или просто смогли высвободить время для отдыха, всегда можно запустить любимую игру. Большинство упомянутых сегодня моделей мониторов отлично справляются с любыми современными играми благодаря современной IPS-матрице, высокому разрешению, малому времени отклика и дополнительным геймерским функциям – таким как технология AMD FreeSync™ для плавного геймплея в высоком разрешении без разрывов и задержек изображения, а также игрового режима с опциями FPS, RTS и Custom для персонализации вашего персонального игрового опыта.