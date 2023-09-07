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Полезные советы от LG
Современные технологии LG для ухода за одеждой
LG Objet Collection: дизайн, созданный вами
Стиральная машина с автодозировкой
Узнайте больше про Washtower LG
Все стиральные машины LG продоставляют Вам новейшии технологии и инновации вместе с простотой в использовании и надежностью, которую Вы привыкли ожидать от LG. Вы можете выбрать стиральные машины разных цветов с легкими в использовании панелями управления. Стиральные машины LG предоставят Вам все опции и производительность в которой Вы нуждаетесь. Мотор с прямым приводом: в стиральных машинах LG использовано меньше движущихся деталей, что делает их более прочными и долговечными. Разная вместительность: Независимо от размера который Вы ищите у LG всегда найдется стиральная машина, которая подойдет под Ваш стиль жизни и объем белья. Некоторые инновационные особенности наших стиральных машин включают в себя: Паровая технология: Экономьте электроэнергию, потому что стиральная машина за Вас погладит белье. Вы также экономите время и деньги. Технология TubFresh: Помогает поддержать свежесть Вашей стиральной машины, очищая и высушивая сливную трубу с технологией LG TubFresh. Технология 6 Motion: объединяет до шести различных движений барабана для безупречной стирки. Узнайте, как LG и наши стиральные машины делают жизнь лучше.
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