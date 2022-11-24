Современные технологии LG для ухода за вашей одеждой

LG Electronics постоянно совершенствует свою бытовую технику для ухода за одеждой, чтобы она смогла максимально взять на себя рутинные заботы по стирке и сушке белья, избавляя вас от лишних трат времени, электричества, воды и моющих средств.



Новейшие стиральные и сушильные машины LG оснащаются целым рядом технологий для оптимизации процесса стирки, повышения надежности и продления срока их службы. Это настоящие умные помощники с современным строгим дизайном, которые бережно отстирывают вещи и при этом отлично вписываются в домашний интерьер.



Наш сегодняшний краткий ознакомительный экскурс посвящен описанию ключевых технологий LG, на которые стоит ориентироваться при выборе новой стиральной или сушильной машины, либо замене морально устаревшей или попросту сломавшейся.



Искусственный интеллект AI DD™



В наши дни стиральная машина с прогрессивной некогда функцией установки режима стирки по типу ткани является, скорее, анахронизмом, нежели прогрессивным явлением. После ручной установки цикла – например, «Хлопок», «Синтетика» или «Шерсть» – она определяет вес белья и далее стирает по выбранному предопределенному алгоритму, при этом полностью игнорируя такие важные параметры как мягкость, водопоглощаемость и другие важнейшие свойства тканей.



В итоге получается, что для простыни из бязи или рубашки из фланели применяется тот же режим стирки, что и для грубых джинсов. Это приводит к значительному ускорению износа некоторых особо деликатных видов одежды и белья.



В современных стиральных машинах LG, как, например, в популярной модели LG TW4V9RD9E , на помощь приходит технология Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD™) с искусственным интеллектом. Данные стиральные машины оснащены памятью Big Data, в которой заложено до 20 000 различных программ, алгоритмов, свойств и характеристик ткани. Определяя вес и данные о ткани, такие как плотность и мягкость, она анализирует и подбирает оптимальный цикл стирки, обеспечивая на 18% большую защиту тканей1.



Именно так AI DD™ позволяет избежать типичных ошибок ручной установки цикла стирки, выбирая наиболее щадящие режимы работы барабана для достижения идеальной чистоты и уменьшения износа тканей, требующих более бережного обращения.





й партии загруженного белья достигается при равномерном распределении воды и моющих средств по всей площади ткани. Именно для этих целей была разработана технология TurboWash™360˚, которая позволяет получить желаемый результат за короткое время без ущерба для качества.



Технология основана на особой конструкция распылителя 3D, который обеспечивает разбрызгивание струй воды одновременно в четырех направлениях с 360˚ охватом. Инверторный насос, интеллектуально регулирующий режим напора воды – от мощной струи под высоким углом до мягкой струи под низким, - обеспечивает более быстрое перемещение воды и моющего средства.



За счет быстрого заполнения барабана и обработки каждого фрагмента белья технология TurboWash™360˚ обеспечивает экономию расхода воды, энергии и вашего времени. При выборе цикла TurboWash39 стиральная машина LG TW4V9RD9E с помощью струй высокого давления выстирает белье всего за 39 минут2.



Оптимальная дозировка моющих веществ с ezDispense™



Функция автоматического дозирования моющих средств ezDispense™ – это совершенно новый шаг в развитии технологий ухода за одеждой. В стиральной машине LG TW4V9RD9E встроенная автоматическая система ezDispense™ состоит из трех отсеков. Два из них можно использовать для ополаскивателя и жидкого порошка, а отделение посередине для сухого порошка или пятновыводителя.



Система дозирует необходимое количество моющего средства в оптимальный момент цикла стирки, ориентируясь на оценку загрузки барабана. Размер первых двух емкостей рассчитан примерно на 20 стирок, но при условии использования двух отсеков только под жидкие моющие средства их хватит примерно на 35 стирок3. Датчик автоматически определяет уровень моющих средств в картридже и выводит на дисплей сообщение о необходимости его пополнить.



Пользователь может изменить настройки дозирующего механизма, если хочет выбрать другие пропорции средств. Для тех, кто предпочитает полный личный контроль процесса стирки, доступен режим ручного дозирования.



Steam+™: стирка и разглаживание паром



Дополнительную заботу об одежде обеспечивает технология обработки паром Steam+™ для стирки нежных и деликатных тканей в режиме «Одежда малыша + Пар» и «Гипоаллергенный».



С технологией LG Steam+™ можно добиться удаления до 99,9%4 различных аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания. Эта функция также позволяет удалить до 30% складок5 на одежде, чтобы облегчить последующий процесс глажки.





Два в одном: комплексный интеллектуальный уход за одеждой



Жители современных квартир, где ванная комната по совместительству исполняет роль домашней прачечной, смогут по достоинству оценить преимущества интегрированной вертикальной системы LG WashTower® W1S1CVKK2HM , которая возьмет на себя все ваши заботы по стирке и сушке белья.



Занимая минимум места и высвобождая пространство для других полезных аксессуаров, LG WashTower® предоставляет в распоряжение пользователя все перечисленные выше технологии LG по бережной стирке, дополняя их согласованным взаимодействием со встроенной сушильной машиной для дополнительного удобства.



Например, единая центральная панель управления Center Control™, расположенная на комфортной высоте, очень удобна для настройки циклов стирки и сушки. На нее выведены наиболее часто востребованные программы, а дополнительные режимы можно выбрать в мобильном приложении ThinQ™ на смартфоне.



LG Smart Pairing™: единый цикл от начала до конца



После того как искусственный интеллект AI DD™ в системе по уходу за одеждой LG WashTower® определяется с оптимальным циклом стирки, он использует функцию LG Smart Pairing™ для беспроводного обмена данными с сушильной машиной, предлагая индивидуальные варианты сушки с учетом ваших предпочтений в режиме реального времени.



В итоге сушильная машина автоматически настраивается на оптимальный режим работы с предварительным прогревом барабана еще во время стирки для повышения качества и сокращения общего времени цикла. Для определения точной температуры белья и ее автоматической настройки во время сушки, а также для равномерного высыхания служит специальный инфракрасный датчик. Синхронное взаимодействие стиральной и сушильной машин позволяет достаточно точно прогнозировать общее время завершения цикла, которое отображается на панели управления6.



Пользователи, которые уже являются счастливыми обладателями стиральных машин LG с поддержкой функции Smart Pairing™, всегда могут доукомплектовать свою домашнюю прачечную отдельной сушильной машиной – такой как, например, LG DC90V9V9W , которая также поддерживает полноценную синхронизацию процессов стирки и сушки для экономии расхода воды, энергии и вашего времени.



