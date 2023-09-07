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В видео показан кондиционер воздуха под разными углами.

Используйте все возможности с LG

Используйте все возможности с LG Узнать больше
Изображение кондиционера

Самый популярный кондиционер

Самый популярный кондиционер Узнать больше
Изображение кондиционера и маркировки «Энергоэффективность класса A».

Минимальное потребле
ние электроэнергии

Минимальное потребле<br>ние электроэнергии Узнать больше
Изображение холодного воздуха, исходящего из кондиционера

Быстрое охлаждение. Моментальный комфорт

Быстрое охлаждение. Моментальный комфорт Узнать больше

Сплит система

На изображении показаны мужчина и женщина, пользующиеся кондиционером

Гид по покупке кондиционеров LG

Гид по покупке кондиционеров LG Узнать больше
Изображение счета на оплату электроэнергии.

Энергосбережение

Экономьте на счетах за электроэнергию и не наноси
те вреда окружающей среде

На изображении показана система Air Care в сборе.

Комплексная система Air Care

Наслаждайтесь прохладным освежающим воздухом

На изображении показан тепловой насос.

Тепловой насос

Обогрев и охлаждение круглый год

Узнайте больше про Все кондиционеры LG

Позаботьтесь о своем комфорте. Кондиционеры LG — это идеальные решения для поддержки желаемого микроклимата в помещении. Широкий ассортимент позволяет выбрать кондиционер для дома или офиса в соответствии с вашими требованиями. Кроме того, наши кондиционеры имеют расширенный набор функций для интеграции в систему «умный дом».

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