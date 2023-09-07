Позаботьтесь о своем комфорте. Кондиционеры LG — это идеальные решения для поддержки желаемого микроклимата в помещении. Широкий ассортимент позволяет выбрать кондиционер для дома или офиса в соответствии с вашими требованиями. Кроме того, наши кондиционеры имеют расширенный набор функций для интеграции в систему «умный дом».