Стиральные машины

Какие бывают типы стиральных машин LG — фронтальные или вертикальные? LG выпускает стиральные машины как с фронтальной загрузкой, так и с вертикальной загрузкой.

Фронтальные модели — популярны благодаря высокой энергоэффективности, большему объёму барабана и широкому выбору функций, включая технологии LG AI DD™ (автоматическая настройка стирки в зависимости от типа ткани) и TurboWash™ (ускоренная стирка).

Вертикальные модели — компактнее по ширине, удобны для небольших помещений, обеспечивают лёгкий доступ к белью без необходимости наклоняться и оснащаются фирменными функциями LG, такими как паровая стирка и бережная обработка тканей.

Оба типа машин LG отличаются надёжностью, современным дизайном и технологиями для экономии воды и энергии



Как выбрать подходящую модель по размеру и загрузке? При выборе стиральной машины LG по размеру и загрузке важно учитывать пространство, где она будет установлена, и объём стирки в вашей семье.

Размер корпуса:

Для стандартных ванных или кухонь подойдёт полноразмерная фронтальная модель (глубина около 55–60 см).

Для небольших помещений или узких ниш LG предлагает узкие модели (глубина от 36 см), которые экономят место без значительной потери функционала.

При ограниченном пространстве по ширине или невозможности установки фронтальной модели подойдёт вертикальная загрузка (ширина около 40 см).

Объём загрузки барабана:

До 6 кг — для 1–2 человек или небольших стирок.

7–8 кг — оптимально для семьи из 3–4 человек.

9–12 кг — для больших семей, частых стирок или габаритных вещей (пледы, одеяла).

Машины LG оснащены технологией AI DD™, которая автоматически подбирает режим стирки в зависимости от веса и типа тканей, поэтому даже при большом барабане можно стирать малые загрузки с экономией воды и электроэнергии



Что такое AI DD и как работает интеллектуальная стирка? AI DD™ — это фирменная технология LG, которая делает стирку более бережной и эффективной за счёт искусственного интеллекта.

Принцип работы:

Датчики взвешивают бельё и определяют его объём.

Система анализирует тип ткани и степень её жёсткости, используя базу данных с тысячами сценариев стирки.

Машина автоматически подбирает оптимальные движения барабана, время, скорость и интенсивность стирки.

Преимущества AI DD™:

До 18% меньше повреждений тканей по сравнению с обычной стиркой.

Более точная подача воды и моющего средства.

Оптимальное время цикла — экономия энергии и воды.

Возможность сочетать бережный уход с эффективным удалением загрязнений.

Эта технология доступна во многих моделях стиральных машин LG с фронтальной загрузкой, а в комбинации с функциями TurboWash™ и Steam™ она обеспечивает ещё более быструю и гигиеничную стирку.



Как часто нужно чистить барабан и фильтры? Для поддержания эффективности работы и гигиеничности стирки в стиральных машинах LG рекомендуется:

Чистка барабана — примерно 1 раз в месяц или после 20–30 циклов стирки.

Во многих моделях есть автоматическая программа Tub Clean (или «Очистка барабана»), которая удаляет остатки моющих средств, накипь и бактерии с помощью горячей воды и интенсивных движений барабана.

Чистка фильтра насоса — примерно 1 раз в 1–2 месяца (или чаще, если стираете много вещей, которые могут оставлять ворс или мелкие предметы).

Это предотвращает засоры, улучшает слив воды и продлевает срок службы насоса.

Чистка фильтра подачи воды — 1–2 раза в год, чтобы удалить накипь и мелкие частицы из сеточек на входе шлангов.

Регулярная профилактика помогает избежать неприятных запахов, повышает качество стирки и снижает износ деталей машины



Поддерживают ли модели LG паровую обработку? Да, многие стиральные машины LG поддерживают функцию паровой обработки благодаря технологии LG Steam™.

Как это работает:

Пар подаётся в барабан, проникает вглубь волокон ткани, размягчая загрязнения и облегчая их удаление.

Высокая температура пара уничтожает до 99,9% бактерий и аллергенов (подтверждено BAF — British Allergy Foundation).

Пар разглаживает ткань, уменьшая количество складок, что облегчает глажку.

Преимущества паровой обработки LG:

Гигиеническая стирка детской одежды и вещей для людей с чувствительной кожей.

Освежение вещей без полноценной стирки.

Сокращение образования запахов.

Функция LG Steam™ доступна в ряде фронтальных и некоторых вертикальных моделей, а в премиальных линейках она часто сочетается с AI DD™ и TurboWash™ для максимального комфорта и экономии времени



Как работает функция дозагрузки белья? Функция дозагрузки белья в стиральных машинах LG называется Add Item (или «Дозагрузка»).

Как она работает:

Во время стирки, если вы забыли положить вещь, нажмите кнопку Pause/Start.

Машина безопасно остановит барабан и разблокирует дверцу.

Вы сможете добавить забытые вещи — от носков до полотенец.

После закрытия дверцы стирка продолжится с того же места.

Особенности и ограничения:

Дозагрузка доступна на большинстве этапов стирки, кроме слива воды и работы при высокой температуре (для безопасности).

Можно добавлять как одежду, так и небольшие аксессуары, которые забыли при запуске программы.

Преимущества:

Экономия времени — не нужно запускать отдельный цикл для пары вещей.

Удобство при стирке детской одежды или в ситуациях, когда находите забытые вещи уже после старта программы



Почему стиральная машина шумит при отжиме? Шум при отжиме в стиральных машинах LG может появляться по разным причинам — как нормальным, так и требующим внимания.

Нормальные причины шума

Высокие обороты барабана — во время интенсивного отжима звук усиливается, особенно при больших загрузках.

Распределение белья — если вещи в барабане сбились в один ком, барабан вращается с лёгким дисбалансом. Машины LG с технологией 6 Motion Direct Drive пытаются перераспределить бельё, но лёгкий шум всё же возможен.

Возможные проблемы

Неровная установка — если машина стоит неровно, появляется вибрация и гул.

Посторонние предметы — монеты, пуговицы или мелкие вещи, попавшие между барабаном и баком.

Износ амортизаторов — детали, отвечающие за гашение вибраций, могут со временем терять эффективность.

Перегрузка барабана — слишком большое количество вещей создаёт дополнительную нагрузку на мотор.

Что делать

Убедиться, что машина установлена по уровню и на устойчивой поверхности.

Не перегружать барабан и равномерно распределять бельё.

Проверять карманы одежды перед стиркой.

При сохранении сильного шума обратиться в официальный сервис LG для диагностики.

Благодаря инверторному Direct Drive мотору большинство моделей LG работают значительно тише обычных машин, поэтому сильный посторонний шум — сигнал к проверке



Как подключить стиралку к смартфону через LG ThinQ? Подключение стиральной машины LG к смартфону через приложение LG ThinQ позволяет управлять стиркой дистанционно, получать уведомления и загружать дополнительные программы.

Пошаговая инструкция

Скачайте приложение LG ThinQ

Доступно в Google Play и App Store.

Включите Wi-Fi на стиральной машине

На панели управления нажмите и удерживайте кнопку с иконкой Wi-Fi (или SmartThinQ) в течение 3–5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнёт мигать.

Запустите LG ThinQ на смартфоне

Создайте или войдите в свой LG-аккаунт.

Нажмите Добавить устройство и выберите категорию “Стиральная машина”.

Следуйте инструкциям в приложении

Выберите вашу модель.

Подключите телефон к домашней сети Wi-Fi (2,4 ГГц).

Введите пароль от сети, когда приложение попросит.

Завершите настройку

Приложение отправит данные сети в стиральную машину.

После подключения индикатор Wi-Fi на панели загорится постоянно.

Возможности LG ThinQ для стиральной машины

Запуск и остановка стирки дистанционно.

Уведомления о завершении цикла.

Загрузка новых программ стирки.

Просмотр истории стирок.

Диагностика неисправностей через Smart Diagnosis™.

Для стабильной работы требуется постоянное подключение машины к домашнему Wi-Fi.



Что делать, если появляется ошибка OE или LE? В стиральных машинах LG ошибки OE и LE означают разные неполадки:

Ошибка OE — проблема со сливом воды

Возможные причины:

Засорён сливной фильтр или шланг.

Забит сифон или канализация.

Перегиб или передавливание сливного шланга.

Что делать:

Выключить машину и вынуть вилку из розетки.

Очистить сливной фильтр (находится внизу за маленькой крышкой).

Проверить сливной шланг на перегибы и засоры.

Если проблема не устранена — обратиться в сервис LG.

Ошибка LE — проблема с работой двигателя (Lock Error)

Возможные причины:

Перегрузка барабана.

Слишком тяжёлые или крупные вещи в одной стирке.

Сбой в работе двигателя или его датчиков.

Что делать:

Выключить машину, вынуть вилку и подождать 10–15 минут.

Разгрузить барабан (убрать лишние или слишком тяжёлые вещи).

Запустить стирку снова.



Какие режимы стирки самые экономичные? В стиральных машинах LG самые экономичные режимы — это программы, которые оптимизируют расход воды, электроэнергии и времени, сохраняя качество стирки.

Экономичные режимы

Быстрая стирка (Quick / Speed 14 / 30 мин.)

Для слегка загрязнённого белья.

Короткое время работы = меньше расхода воды и электричества.

Eco 40–60 (в моделях с европейским стандартом энергоэффективности)

Стирает при умеренных температурах, но эффективно удаляет загрязнения.

Экономит до 30–40% энергии по сравнению с обычной стиркой.

Холодная стирка (Cold Wash)

Без нагрева воды — минимум энергозатрат.

Эффективна при использовании современных моющих средств.

TurboWash™ (в моделях LG с этой функцией)

Сокращает время цикла до 39 минут.

Меньше времени работы нагревателя и мотора = экономия ресурсов



Холодильники

Что такое DoorCooling+ и чем он лучше обычного охлаждения? DoorCooling+ — это фирменная технология LG, обеспечивающая равномерное и быстрое охлаждение внутри холодильника, включая пространство у дверцы. Дополнительная вентиляционная панель в верхней части камеры направляет поток холодного воздуха прямо к полкам на дверце, где температура обычно выше.

Преимущества по сравнению с обычным охлаждением:

Быстрее восстанавливает температуру после открытия двери.

Равномерное распределение холода по всем уровням, включая труднодоступные зоны.

Дольше сохраняет свежесть продуктов, особенно молочных и напитков, которые часто хранятся на дверце.

Благодаря DoorCooling+ продукты остаются свежими дольше, а энергопотребление может быть ниже за счёт более стабильного климата внутри холодильника.



Как работает система Total No Frost? Total No Frost — это технология LG, которая предотвращает образование наледи и инея в холодильнике и морозильной камере. Система использует постоянную циркуляцию холодного воздуха и контроль влажности, благодаря чему на стенках и продуктах не образуется лёд.

Как это работает:

Равномерная подача охлаждённого воздуха через специальные каналы в каждой камере.

Удаление излишней влаги из воздуха, что исключает появление инея.

Поддержание стабильной температуры на всех полках и в отделениях.

Преимущества:

Не нужно тратить время на разморозку.

Продукты не слипаются и сохраняют естественный вид.

Холодильник работает стабильнее и экономичнее.

Если хочешь, я могу сделать тебе серию таких ответов и по другим ключевым технологиям LG, чтобы у тебя был полный FAQ без разрыва в стиле.



Как выбрать холодильник по объему и типу (Side-by-Side, двухкамерный)? При выборе холодильника важно учитывать количество людей в семье, привычки хранения продуктов и свободное место на кухне.

1. Определите подходящий объём:

До 250 л — для 1–2 человек, компактные модели или однокамерные варианты.

250–400 л — для семьи из 3–4 человек, оптимальны двухкамерные холодильники.

400 л и больше — для больших семей или тех, кто делает крупные закупки, подойдут модели Side-by-Side или Door-in-Door.

2. Выберите тип:

Двухкамерный — классическая компоновка с морозильником (сверху или снизу). Универсален, занимает меньше места, подходит для большинства кухонь.

Side-by-Side — двери открываются как у шкафа, большой полезный объём, удобный доступ к полкам. Идеален для просторных кухонь и хранения больших запасов.

Door-in-Door (в моделях Side-by-Side) — дополнительная створка для быстрого доступа к часто используемым продуктам, снижает потери холода.

Совет LG: Перед покупкой измерьте пространство на кухне, учитывая зазор для вентиляции и угол открывания дверей.



Что означает ошибка FF E или CO E? Эти коды ошибок появляются на дисплее холодильников LG и указывают на неполадки в работе системы охлаждения или связи между модулями.

FF E — неисправность вентилятора морозильной камеры (Freezer Fan Error). Это может быть связано с обмерзанием, поломкой двигателя вентилятора или сбоем в подаче питания на него.

CO E — ошибка связи между основным модулем управления и дисплеем (Communication Error). Обычно возникает из-за повреждения кабеля, разъёмов или сбоя в модуле.

Что делать: Отключите холодильник от сети на 5–10 минут, затем включите снова — иногда ошибка сбрасывается.

Проверьте, нет ли посторонних предметов или льда, мешающих работе вентилятора (для FF E).

Если код появляется снова — обратитесь в официальный сервис LG, так как может потребоваться диагностика и замена деталей.

Важно: Продолжать работу с неисправностью может привести к ухудшению охлаждения и порче продуктов.

Если нужно, я могу подготовить тебе целый список кодов ошибок LG с расшифровкой — это будет готовый FAQ-раздел "Ошибки и их значения". Это удобно и для пользователей, и для SEO.



Как подключить холодильник к Wi-Fi и управлять через приложение? Холодильники LG с поддержкой LG ThinQ позволяют управлять настройками и получать уведомления прямо со смартфона.

Пошаговая инструкция:

Скачайте приложение LG ThinQ на смартфон (доступно в App Store и Google Play).

Войдите в свой аккаунт LG или создайте новый.

Включите Wi-Fi на холодильнике — удерживайте кнопку Wi-Fi на панели управления до появления значка подключения.

В приложении выберите Добавить устройство → Бытовая техника → Холодильник.

Следуйте инструкциям на экране: выберите свою сеть Wi-Fi, введите пароль и дождитесь окончания синхронизации.

Что даёт управление через LG ThinQ:

Изменение температуры и режимов работы.

Уведомления о неплотно закрытой двери или ошибках.

Мониторинг энергопотребления.

Доступ к функциям Smart Diagnosis для удалённой диагностики.

Совет LG: Для стабильной работы подключайте холодильник к сети Wi-Fi 2.4 ГГц и обеспечьте устойчивый сигнал в месте установки.



Как работает зона свежести и нулевая камера? Зона свежести и нулевая камера в холодильниках LG созданы для оптимального хранения скоропортящихся продуктов — мяса, рыбы, морепродуктов, свежих овощей и фруктов.

Как это работает:

Температурный режим — около 0 °C, что замедляет рост бактерий и процессы порчи, но не замораживает продукты.

Оптимальная влажность — поддерживается на уровне, подходящем для конкретного типа продуктов:

высокая — для овощей и фруктов, чтобы они не увядали;

низкая — для мяса и рыбы, чтобы избежать лишней влаги.

Изолированная конструкция — отдельный ящик с собственным потоком холодного воздуха, чтобы температура была стабильной и не зависела от других зон холодильника.

Преимущества:

Продукты дольше сохраняют вкус, текстуру и питательные вещества.

Нет необходимости замораживать и потом размораживать, что экономит время и сохраняет качество.

Удобная организация хранения — всё, что нужно использовать в ближайшие дни, находится в одном месте.



Какой уровень шума считается нормальным? Для современных холодильников LG нормальным считается уровень шума от 32 до 41 дБ в зависимости от модели.

Для сравнения:

30 дБ — шёпот на расстоянии 1 метра.

40 дБ — тихий разговор.

Что важно учитывать:

При работе компрессора или системы охлаждения могут быть слышны тихие щелчки, гул или звук движения хладагента — это нормальные рабочие шумы.

В режиме интенсивного охлаждения (например, после загрузки большого количества продуктов) шум может быть чуть выше, но после стабилизации температуры он снижается.

Если появились необычные звуки — скрежет, сильный треск или постоянный громкий гул — стоит обратиться в сервис для диагностики.

Совет LG: Для минимизации шума установите холодильник на ровную поверхность и оставьте зазоры для вентиляции.



Какой уровень шума считается нормальным? Во многих моделях холодильников LG предусмотрена возможность перевесить дверь, чтобы она открывалась в удобную для вас сторону.

Общие шаги:

Отключите холодильник от сети и выньте продукты с дверей.

Снимите верхнюю крышку (если есть) и открутите верхние петли.

Снимите дверь и аккуратно установите её на ровную поверхность.

Переставьте нижние петли и крепёжные элементы на противоположную сторону.

Установите дверь на новые петли и закрепите верхнюю фурнитуру.

Проверьте, чтобы дверь закрывалась плотно, а уплотнитель прилегал по всему периметру.

Важно:

Конструкция и порядок действий могут отличаться в зависимости от модели.

Для сохранения гарантии рекомендуется обратиться в официальный сервис LG — специалисты выполнят перевес быстро и безопасно.

Совет LG: Перед началом работ проверьте инструкцию к вашей модели — в ней есть схема расположения петель и креплений.

Если хочешь, я могу сделать рядом ещё один FAQ-ответ — "Можно ли перевесить дверь холодильника самостоятельно" — он будет полезен для SEO и уменьшит обращения в колл-центр.



Что делать, если холодильник не морозит? Если холодильник LG перестал морозить, сначала проверьте простые причины, которые можно устранить самостоятельно.

1. Проверьте настройки:

Убедитесь, что температура в морозильной камере установлена на нужный уровень (обычно от –18 °C до –20 °C).

Если недавно загружали много тёплых продуктов, устройству нужно время для восстановления холода.

2. Оцените условия установки:

Холодильник должен стоять на расстоянии от стены для нормальной вентиляции.

Избегайте установки рядом с плитой, батареей или под прямыми солнечными лучами.

3. Проверьте дверь:

Убедитесь, что уплотнитель цел и плотно прилегает.

Частое или длительное открывание двери снижает эффективность охлаждения.

4. Осмотрите панель и индикаторы:

Если горят коды ошибок (например, FF E или CO E), следуйте инструкции по их устранению или обратитесь в сервис.

Когда обращаться в сервис LG:

Морозильная камера остаётся тёплой более 24 часов.

Есть посторонние шумы, запах гари или утечка жидкости.

Холодильник не реагирует на изменение настроек.

Совет LG: Регулярно очищайте вентиляционные отверстия и следите, чтобы в камерах не было перегрузки продуктами — это улучшает циркуляцию воздуха.



Как часто нужно размораживать морозильную камеру? Частота разморозки зависит от типа вашей морозильной камеры:

Система Total No Frost (без инея) — разморозка не требуется, так как холодный воздух циркулирует и удаляет лишнюю влагу, предотвращая образование льда. Достаточно периодически протирать внутренние поверхности для гигиены.

Капельная или статическая система охлаждения — рекомендуется размораживать морозильную камеру примерно 1–2 раза в год или когда слой льда достигает 3–5 мм.

Почему важно размораживать вовремя:

Лёд снижает эффективность охлаждения.

Морозильник начинает потреблять больше электроэнергии.

Продукты могут храниться меньше по времени.

Совет LG: Чтобы ускорить разморозку, отключите морозильную камеру от сети, извлеките продукты и используйте тёплую (но не горячую) воду или мягкую ткань. Не используйте острые предметы для удаления льда — это может повредить поверхность и трубки хладагента.

Если хочешь, я могу сделать отдельный FAQ-ответ "Нужно ли размораживать холодильник с No Frost" — он будет логично продолжать эту тему и полезен для SEO.



Телевизоры LG

Чем отличаются OLED, QNED и NanoCell? Эти технологии применяются в телевизорах LG, но каждая из них имеет свои особенности отображения и подходит для разных задач.

1. OLED (Organic Light Emitting Diode)

Каждый пиксель излучает свет самостоятельно, без подсветки.

Плюсы: идеальный чёрный цвет, бесконечная контрастность, высокая скорость отклика, ультратонкий дизайн.

Лучше всего подходит: для фильмов, игр и просмотра в тёмных помещениях, где важна глубина чёрного и точность цветов.

2. QNED (Quantum NanoCell + Mini LED)

Комбинация технологии NanoCell и квантовых точек с подсветкой Mini LED.

Плюсы: очень яркое изображение, глубокие цвета, высокая детализация в светлых и тёмных сценах, широкий угол обзора.

Лучше всего подходит: для просмотра в ярко освещённых комнатах, спортивных трансляций и контента с HDR.

3. NanoCell

ЖК-дисплей с LED-подсветкой и слоем наночастиц, которые фильтруют лишние цвета для более чистой цветопередачи.

Плюсы: естественные оттенки, стабильное изображение под разными углами, доступная цена.

Лучше всего подходит: для повседневного просмотра ТВ и фильмов, в том числе в больших компаниях.

Кратко:

OLED — максимальная контрастность и глубина цвета.

QNED — яркость, цветовой диапазон и детализация.

NanoCell — сбалансированное качество изображения по доступной цене.



Как выбрать диагональ в зависимости от расстояния до экрана? Оптимальная диагональ зависит от того, на каком расстоянии вы планируете смотреть телевизор. Слишком маленький экран снизит эффект погружения, а слишком большой может вызывать дискомфорт.

Рекомендация LG: расстояние от глаз до экрана должно быть примерно в 1,5–2,5 раза больше диагонали телевизора.

Расстояние до экрана

Рекомендуемая диагональ

1,2–1,5 м

32″–43″

1,6–2,0 м

43″–50″

2,1–2,5 м

50″–55″

2,6–3,0 м

55″–65″

3,1–3,5 м

65″–75″

3,6 м и более

75″ и больше

Советы:

Для 4K и 8K телевизоров можно выбирать диагональ больше — высокая чёткость позволяет сидеть ближе без потери качества.

Учитывайте габариты комнаты и расположение мебели, чтобы экран удобно вписался в интерьер.



Что такое webOS и какие приложения доступны? webOS — это фирменная операционная система LG для телевизоров Smart TV, которая обеспечивает быстрый доступ к контенту, удобное управление и поддержку множества приложений.

Особенности webOS:

Интуитивно понятный интерфейс с горизонтальной панелью запуска.

Быстрое переключение между ТВ-каналами, приложениями и внешними устройствами.

Поддержка голосового управления и поиска.

Возможность персонализации — закрепление любимых приложений и каналов.

Доступные приложения:

В LG Content Store можно скачать и установить:

Стриминг и кино: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV, Okko, Megogo, IVI, Kinopoisk и др.

ТВ и спорт: LG Channels, Setanta Sports, UEFA.tv и другие.

Музыка: Spotify, Deezer, Apple Music.

Игры и развлечения: отдельные приложения и облачные игровые сервисы.

Совет LG: Наличие конкретных приложений зависит от региона, поэтому при покупке уточните список доступных сервисов для вашей страны.



Поддерживает ли телевизор Dolby Vision и Atmos? Многие модели телевизоров LG поддерживают технологии Dolby Vision и Dolby Atmos для максимально качественного просмотра фильмов и сериалов.

Dolby Vision — формат расширенного динамического диапазона (HDR), который обеспечивает более яркие и насыщенные цвета, глубокий чёрный и детализированное изображение даже в самых тёмных или светлых сценах.

Dolby Atmos — технология объёмного 3D-звука, создающая эффект присутствия за счёт передачи звуков сверху, сбоку и сзади.

Как узнать, поддерживает ли ваш телевизор эти технологии:

Проверьте характеристики модели на официальном сайте LG.

Откройте меню настроек телевизора — в разделе изображения и звука будет указан поддерживаемый формат.

При воспроизведении контента, совместимого с Dolby Vision или Atmos, на экране может появляться соответствующий значок.

Совет LG: Для полного эффекта Dolby Atmos используйте совместимую аудиосистему или саундбар LG.



Как подключить саундбар LG и использовать WOW Orchestra? WOW Orchestra — это технология LG, которая синхронизирует динамики телевизора и саундбара, создавая более широкий и насыщенный звук. Вместо того чтобы заменять звук ТВ, саундбар работает вместе с ним, усиливая эффект погружения.

Как подключить и активировать WOW Orchestra:

Подключите саундбар к телевизору LG с поддержкой WOW Orchestra через HDMI eARC или по беспроводному соединению Bluetooth/Wi-Fi (в зависимости от модели).

Убедитесь, что на телевизоре установлена последняя версия прошивки webOS.

На телевизоре откройте Настройки → Звук → Выбор динамика и выберите режим WOW Orchestra.

При необходимости настройте баланс и громкость в меню звука для оптимального результата.

Преимущества WOW Orchestra:

Слаженная работа динамиков ТВ и саундбара.

Более глубокие басы и чёткие высокие частоты.

Широкая звуковая сцена, эффект объёмного звучания.

Совет LG: Для лучшего результата используйте оригинальные саундбары LG, так как WOW Orchestra работает только в связке «телевизор LG + саундбар LG» с поддержкой этой технологии.



Как настроить игровой режим и HDMI 2.1? Телевизоры LG с поддержкой HDMI 2.1 и игрового режима позволяют получать максимально плавную картинку, минимальную задержку и использовать функции нового поколения консолей и ПК.

1. Подключите игровое устройство:

Используйте кабель HDMI 2.1.

Подключите его к порту телевизора, помеченному как HDMI 2.1 или 4K@120Hz/eARC.

2. Активируйте игровой режим:

На пульте нажмите Settings (Настройки) → Изображение → Режим изображения → Игра.

Либо включите ALLM (Автоматический игровой режим) — телевизор сам перейдёт в игровой режим при подключении консоли или ПК.

3. Настройте параметры HDMI 2.1:

VRR (Variable Refresh Rate) — адаптивная частота обновления для плавного изображения.

ALLM (Auto Low Latency Mode) — автоматическое снижение задержки.

4K@120Hz — для максимальной чёткости и скорости в динамичных играх.

4. Дополнительные игровые функции LG:

Game Optimizer — панель с быстрыми настройками графики, звука и задержки.

HGiG — оптимизация HDR под игры для точной цветопередачи.

Совет LG: Для игр в 4K 120 Гц используйте качественный сертифицированный кабель HDMI Ultra High Speed и убедитесь, что консоль или ПК поддерживают этот стандарт.



Почему не обновляются приложения? Если приложения на телевизоре LG с webOS не обновляются, причиной может быть как отсутствие интернет-соединения, так и настройки самой системы.

Возможные причины и решения:

Нет подключения к интернету

Проверьте соединение в меню Настройки → Сеть.

При необходимости переподключитесь к Wi-Fi или используйте кабель Ethernet.

Недостаточно свободной памяти

Удалите неиспользуемые приложения через LG Content Store.

Перезагрузите телевизор.

Старая версия webOS или прошивки

Обновите ПО телевизора в Настройки → Общие → О телевизоре → Обновление ПО.

Проблема с LG Content Store

Временно отключите и снова включите телевизор.

Проверьте, установлен ли правильный регион в настройках, так как список и обновления приложений зависят от него.

Сбой сервера или приложения

Иногда обновления задерживаются со стороны разработчиков. Попробуйте позже.

Совет LG: Для автоматического получения обновлений включите функцию Автообновление приложений в настройках LG Content Store.



Как зайти в сервисное меню? Сервисное меню телевизоров LG предназначено для специалистов и используется для диагностики и настройки, недоступных в обычном меню.

Важно:

Изменение параметров без специальных знаний может привести к некорректной работе устройства или потере гарантии. Поэтому для доступа в сервисное меню рекомендуется обращаться в официальный сервис LG.

Общий принцип доступа (для специалистов):

Используется фирменный сервисный пульт LG или комбинация кнопок на пульте Magic Remote/стандартном пульте.

Конкретная комбинация зависит от модели и года выпуска телевизора и не публикуется в открытых источниках, чтобы избежать случайных изменений.

Почему лучше не входить самостоятельно:

Сервисное меню содержит настройки калибровки, работы матрицы, питания и прошивки.

Ошибочные действия могут привести к сбою, невозможности загрузки или повреждению оборудования.

Совет LG: Если требуется диагностика или изменение сервисных параметров — обратитесь в авторизованный центр LG, где специалисты безопасно выполнят настройку.



Что делать при появлении полос на экране? Появление горизонтальных или вертикальных полос на экране телевизора LG может быть связано как с настройками, так и с неисправностью оборудования.

1. Проверьте источник сигнала:

Переключите на другой канал, HDMI-порт или приложение.

Если полосы видны только при просмотре с определённого устройства (приставка, ПК), проблема может быть в нём или в кабеле.

2. Проверьте кабели и соединения:

Используйте исправный HDMI-кабель, предпочтительно сертифицированный High Speed или Ultra High Speed.

Надёжно подключите кабель, при необходимости замените его.

3. Перезагрузите телевизор:

Выключите и отсоедините его от сети на 5–10 минут, затем включите снова.

4. Проверьте настройки изображения:

В меню Настройки → Изображение сбросьте параметры к заводским или попробуйте другой режим.

5. Когда обращаться в сервис:

Полосы появляются на всех источниках и в меню телевизора.

Есть следы механических повреждений или попадания жидкости.

Проблема сохраняется после проверки кабелей и перезагрузки.

Совет LG: Если телевизор на гарантии, не пытайтесь разбирать его самостоятельно — это может усугубить проблему и лишить гарантии.



Как работает функция Smart Diagnosis? Smart Diagnosis — это фирменная технология LG, которая помогает быстро определить причину неисправности техники и передать данные в сервисный центр для точной диагностики.

Как это работает:

Встроенные датчики устройства фиксируют ошибки и состояние работы.

При запуске Smart Diagnosis данные передаются в сервис LG либо через приложение LG ThinQ, либо через звуковой сигнал по телефону.

Система анализирует информацию и предлагает решение — от простых действий пользователя до рекомендации обратиться в сервис.

Как использовать:

Через приложение LG ThinQ

Откройте приложение, выберите устройство и функцию Smart Diagnosis.

Следуйте инструкциям на экране.

По телефону с сервисным центром

Позвоните в поддержку LG.

Когда специалист попросит, поднесите микрофон телефона к панели устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку Smart Diagnosis — устройство издаст специальный сигнал.

Преимущества:

Быстрая диагностика без вызова мастера.

Точная информация о проблеме.

Экономия времени и средств на ремонт.

Совет LG: Используйте Smart Diagnosis при первых признаках неисправности — это поможет быстрее устранить проблему и избежать серьёзных поломок.



Пылесосы LG

Чем отличаются модели с компрессором от обычных циклонных? В линейке пылесосов LG встречаются два основных типа — с компрессорной технологией и обычные циклонные. Оба типа используют циклон для отделения пыли от воздуха, но работают по-разному.

1. Циклонные пылесосы (обычные)

Воздух с пылью закручивается в колбе, частицы отделяются центробежной силой.

Пыль собирается в контейнер, который нужно опорожнять вручную.

Простой и надёжный механизм, но при частом использовании контейнер может быстро заполняться.

2. Пылесосы с компрессором (Kompressor™)

Имеют встроенный механизм, который прессует пыль и мусор в плотный брикет внутри контейнера.

За счёт прессования пыль занимает до 3 раза меньше места.

Контейнер нужно очищать реже, пыль меньше пылит при выбросе.

Преимущества компрессорных моделей:

Более редкая очистка контейнера.

Чище и гигиеничнее процесс опорожнения.

Удобно для аллергиков, так как меньше контакта с пылью.

Совет LG: Если вы часто убираете большие площади или у вас есть домашние животные, модель с Kompressor™ будет удобнее и потребует меньше обслуживания.



Подходит ли пылесос LG для влажной уборки? Возможность влажной уборки зависит от конкретной модели пылесоса LG.

Большинство классических и циклонных пылесосов LG — предназначены только для сухой уборки и не рассчитаны на контакт с водой. Использование их для влажной уборки может повредить мотор и лишить гарантии.

Модели с функцией влажной уборки (например, отдельные версии LG CordZero™ с насадкой для протирки пола) оснащены специальным резервуаром для воды и тканевым модулем. Они позволяют одновременно пылесосить и протирать твёрдые покрытия.

Как проверить, поддерживает ли ваша модель влажную уборку:

Посмотрите инструкцию или характеристики на официальном сайте LG.

Найдите обозначение насадки для влажной уборки в комплекте.

Обратите внимание на наличие резервуара для воды.

Совет LG: Для эффективной и безопасной влажной уборки используйте только те модели, в которых эта функция предусмотрена производителем, и заливайте чистую воду без моющих средств, если иное не указано в инструкции.



Какой уровень шума у популярных моделей? Уровень шума у пылесосов LG зависит от типа и модели.

Сетевые и циклонные модели обычно работают в диапазоне 77–78 дБ — это заметно, но комфортно для кратковременной уборки.

Беспроводные пылесосы LG CordZero™ немного громче — примерно 84 дБ в максимальном режиме. Это сопоставимо со звуком интенсивного уличного движения.

Роботы-пылесосы LG самые тихие: около 60 дБ в стандартном режиме и примерно 62 дБ в турбо, что похоже на работу холодильника или шум дождя.

Совет LG: Если для вас критичен минимальный шум, выбирайте роботы-пылесосы или проводные модели с пониженным уровнем шума и средней мощностью всасывания.



Как выбрать мощность всасывания? Мощность всасывания определяет, насколько эффективно пылесос убирает пыль, крошки и мусор с разных поверхностей.

Для твёрдых полов (плитка, ламинат, паркет) достаточно мощности около 150–200 Вт — этого хватит для удаления пыли и мелкого мусора.

Для ковров с коротким ворсом лучше выбрать модель с мощностью от 200–250 Вт.

Для ковров с длинным или густым ворсом, уборки шерсти животных оптимальна мощность 250 Вт и выше.

Что важно знать:

Не путайте мощность всасывания с потребляемой мощностью — вторая показывает, сколько энергии использует пылесос, а не его эффективность.

У беспроводных моделей мощность часто указывается в Air Watts (AW), и она может быть меньше, чем у сетевых, но при правильной конструкции насадок эффективность уборки остаётся высокой.

Слишком высокая мощность для деликатных покрытий может быть лишней и даже повредить их.

Совет LG: При выборе ориентируйтесь не только на цифры, но и на тип насадок, качество фильтрации и удобство очистки контейнера — всё это влияет на комфорт уборки.



Какие насадки входят в комплект? Набор насадок зависит от модели пылесоса LG, но чаще всего в комплект входят:

Основная насадка — для повседневной уборки полов и ковров. В некоторых моделях есть турбощётка с вращающимся валиком для лучшего сбора волос и шерсти.

Щелевая насадка — для уборки в узких и труднодоступных местах: между мебелью, в углах, за батареями.

Щётка для мебели/пылевая щётка — мягкая насадка для бережной очистки мебели, техники, подоконников.

Мини-турбощётка (в некоторых моделях) — для мягкой мебели, лестниц, салона автомобиля, эффективна против шерсти домашних животных.

Насадка для влажной уборки (только у моделей с соответствующей функцией) — с тканевым модулем и резервуаром для воды.

Совет LG: Перед покупкой уточните комплектацию именно вашей модели — у LG есть версии с расширенным набором насадок, которые могут заменить целый набор уборочного инвентаря.



Как работает система фильтрации HEPA? HEPA (High Efficiency Particulate Air) — это высокоэффективный фильтр тонкой очистки, который задерживает до 99,97% частиц размером от 0,3 мкм. Он улавливает пыль, аллергены, пыльцу, споры плесени и микрочастицы шерсти животных.

Принцип работы:

Воздух, проходящий через пылесос, очищается в несколько этапов: сначала крупный мусор отделяется в контейнере с помощью циклона, затем более мелкие частицы задерживаются промежуточными фильтрами.

На последнем этапе HEPA-фильтр улавливает самые мелкие частицы, предотвращая их выброс обратно в воздух.

Преимущества HEPA-фильтрации:

Чистый воздух в помещении после уборки.

Снижение концентрации аллергенов.

Подходит для людей с аллергией и астмой.

Совет LG: Регулярно очищайте или заменяйте HEPA-фильтр в соответствии с инструкцией вашей модели. Моющиеся фильтры нужно полностью высушить перед установкой, чтобы избежать неприятного запаха и плесени.



Как чистить контейнер для пыли? Регулярная очистка контейнера обеспечивает стабильную мощность всасывания и продлевает срок службы пылесоса LG.

Пошаговая инструкция:

Выключите пылесос и отсоедините его от сети или снимите аккумулятор (для беспроводных моделей).

Снимите контейнер — откройте фиксатор или нажмите кнопку, в зависимости от модели.

Опорожните содержимое в мусорный пакет. Для моделей с технологией Kompressor™ дополнительно опустите рычаг прессования, чтобы компактно сбросить пыль.

Промойте контейнер тёплой водой без моющих средств (если в инструкции указано, что он моющийся).

Полностью высушите контейнер перед установкой обратно — это предотвратит появление запаха и плесени.

Советы LG:

Очищайте контейнер после каждой уборки или когда он заполнен на 2/3.

Не используйте острые предметы для удаления грязи, чтобы не повредить пластик.

Регулярно проверяйте и очищайте фильтры, установленные внутри контейнера.



Поддерживают ли модели LG вертикальное хранение? Да, многие беспроводные пылесосы LG, включая серию CordZero™, поддерживают вертикальное хранение, но способ зависит от конкретной модели.

Модели с док-станцией — могут храниться вертикально в комплектной стойке или на зарядной базе. Некоторые станции совмещают хранение с зарядкой и местом для насадок.

Модели со складывающейся трубкой — занимают меньше места при хранении в шкафу или у стены.

Модели без стойки — не предназначены для устойчивого вертикального хранения в свободном положении, их нужно фиксировать в стеновом креплении или устанавливать в док-станцию.

Совет LG: Перед покупкой уточните комплектацию — в некоторых версиях вертикальная стойка идёт в комплекте, в других продаётся отдельно. Это позволит организовать хранение так, чтобы пылесос был всегда под рукой и готов к работе.



Как долго работает аккумулятор в беспроводных моделях? Время работы зависит от модели пылесоса LG, режима мощности и состояния аккумулятора.

В стандартном режиме — до 40–60 минут от одного заряда (у некоторых моделей с двумя аккумуляторами — до 80–120 минут без подзарядки).

В режиме повышенной мощности — примерно 20–30 минут.

В турбо-режиме — около 6–10 минут, так как мотор работает на максимальной производительности.

Факторы, влияющие на время работы:

Выбранный режим мощности.

Тип насадки (турбощётки расходуют заряд быстрее).

Возраст и состояние аккумулятора.

Температура окружающей среды.

Совет LG: Для беспроводных моделей CordZero™ можно докупить запасной аккумулятор и увеличить общее время уборки в 2 раза. Заряжайте батарею при комнатной температуре и не храните её полностью разряженной, чтобы продлить срок службы.



Есть ли у LG роботы-пылесосы и как они ориентируются? Да, LG выпускает роботы-пылесосы серии HOM-BOT. Они предназначены для автоматической уборки твёрдых полов и ковров с низким ворсом, а также для поддержания чистоты между генеральными уборками.

Как они ориентируются:

Камеры и датчики — роботы оснащены фронтальной камерой и верхней камерой (Dual Eye), которые сканируют потолок и пространство перед собой, создавая карту помещения.

Гироскопы и инфракрасные сенсоры — помогают определять расстояние до препятствий и избегать столкновений.

Датчики перепада высоты — защищают от падения с лестницы.

Запоминание маршрута — после первой уборки робот сохраняет карту, что позволяет двигаться более эффективно и не проходить одно и то же место дважды.

Преимущества роботов LG HOM-BOT:

Низкий уровень шума (около 60 дБ).

Возможность программирования уборки по времени.

Лёгкое управление через пульт или приложение (в некоторых моделях — через Wi-Fi).

Совет LG: Для максимальной эффективности перед запуском уберите с пола провода и мелкие предметы, чтобы робот смог беспрепятственно двигаться по маршруту.



Кондиционеры LG

Что такое инверторный компрессор и чем он лучше обычного? Инверторный компрессор — это тип компрессора, который может изменять скорость работы в зависимости от условий внутри холодильника, а не включаться и выключаться на полную мощность, как в обычных моделях.

Как он работает:

В обычных компрессорах мотор запускается и работает на максимальной скорости, затем полностью выключается, когда достигается нужная температура.

В инверторных компрессорах скорость работы регулируется плавно — они подстраиваются под нагрузку, поддерживая стабильную температуру без резких колебаний.

Преимущества инверторного компрессора LG:

Энергоэффективность — потребляет меньше электроэнергии за счёт оптимизации работы.

Тихая работа — нет громких щелчков при включении и выключении.

Долговечность — меньше износ деталей благодаря плавной работе.

Лучшее хранение продуктов — температура более стабильна, что помогает дольше сохранять свежесть.

Совет LG: Холодильники LG с инверторным линейным компрессором дополнительно отличаются повышенной надёжностью и имеют расширенную гарантию на компрессор (до 10 лет в зависимости от региона).



Как выбрать мощность кондиционера по площади помещения? Для эффективного охлаждения или обогрева важно подобрать кондиционер с подходящей мощностью (холодопроизводительностью).

Общее правило:

На каждые 10 м² площади при стандартной высоте потолка 2,7 м требуется примерно 1 кВт мощности охлаждения.

Примеры подбора:

Комната до 20 м² — кондиционер на 2,0–2,2 кВт (маркировка 07).

20–30 м² — 2,5–3,5 кВт (маркировка 09–12).

30–40 м² — 3,5–4,5 кВт (маркировка 12–14).

Более 40 м² — от 5,0 кВт и выше (маркировка 18 и больше).

Что ещё учитывать:

Сторона, на которую выходят окна (южная — больше солнечного тепла).

Количество и размер окон.

Наличие теплотехники (компьютеры, плита и др.).

Количество людей, находящихся в помещении.

Совет LG: Лучше выбирать модель с небольшим запасом мощности (10–15%), чем с недостаточной — так кондиционер будет работать тише, экономичнее и дольше.



Поддерживает ли модель функцию обогрева? Да, многие кондиционеры LG оснащены функцией обогрева и могут использоваться как в холодное, так и в тёплое время года.

Как это работает:

Кондиционер с тепловым насосом реверсирует цикл работы — вместо отвода тепла из помещения он подаёт его внутрь.

Это позволяет эффективно обогревать помещение при температуре на улице до определённого предела (у современных моделей LG — обычно до –15 °C, у некоторых — до –25 °C).

Как проверить, есть ли функция обогрева:

Посмотрите характеристики вашей модели на официальном сайте LG.

Найдите в паспорте устройства или на пульте режим HEAT.

При выборе кондиционера уточните, входит ли он в категорию тепловых насосов.

Совет LG: Кондиционер с обогревом — хорошая альтернатива обогревателю в межсезонье, так как он потребляет меньше электроэнергии при одинаковой отдаче тепла.



Что такое технология Plasmaster Ionizer+? Plasmaster Ionizer+ — это фирменная технология очистки воздуха в кондиционерах LG, которая с помощью ионизации уничтожает бактерии, вирусы и нейтрализует неприятные запахи.

Как это работает:

В кондиционере встроен генератор ионов, который выпускает миллионы положительных и отрицательных ионов в поток воздуха.

Эти ионы взаимодействуют с микроорганизмами и аллергенами, разрушая их структуру.

В результате воздух становится чище и свежее, а запахи устраняются, а не маскируются.

Преимущества Plasmaster Ionizer+:

Уничтожает до 99,9% бактерий и вирусов (по результатам лабораторных тестов LG).

Снижает количество аллергенов и пыли в воздухе.

Подходит для людей, чувствительных к качеству воздуха.

Освежает помещение, убирая запахи от готовки, сигарет или домашних животных.

Совет LG: Чтобы технология работала максимально эффективно, используйте режим ионизации регулярно и следите за чистотой фильтров кондиционера.



Как управлять кондиционером через смартфон? Многие современные кондиционеры LG поддерживают управление через приложение LG ThinQ, что позволяет изменять настройки и контролировать устройство удалённо.

Пошаговая инструкция:

Скачайте LG ThinQ из App Store или Google Play.

Создайте или войдите в свой аккаунт LG.

Включите Wi-Fi на кондиционере — удерживайте кнопку Wi-Fi или Function на пульте, пока не появится индикатор подключения (см. инструкцию вашей модели).

В приложении выберите Добавить устройство → Кондиционер.

Выберите свою сеть Wi-Fi (2,4 ГГц), введите пароль и дождитесь окончания синхронизации.

Что можно делать через LG ThinQ:

Включать и выключать кондиционер.

Менять режимы (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция).

Настраивать температуру и скорость вентилятора.

Запускать таймеры и расписания.

Получать уведомления о состоянии фильтров и ошибках.

Совет LG: Для стабильного соединения убедитесь, что в месте установки кондиционера сильный сигнал Wi-Fi.



Как работает функция самоочистки? Функция самоочистки в кондиционерах LG предназначена для предотвращения образования плесени, неприятных запахов и накопления бактерий на внутреннем блоке.

Принцип работы:

После выключения охлаждения кондиционер продолжает прогонять воздух через теплообменник.

Вентилятор работает несколько минут (или дольше, в зависимости от модели), просушивая внутренние поверхности.

Это удаляет остатки влаги, которые могли бы стать средой для размножения бактерий и плесени.

Преимущества самоочистки:

Чистый и свежий воздух без затхлости.

Снижение риска аллергических реакций.

Продление срока службы кондиционера.

Совет LG: Используйте функцию самоочистки регулярно, особенно в сезоны с высокой влажностью. Также не забывайте периодически чистить фильтры для максимальной эффективности.



Какой уровень шума у внутренних блоков? Уровень шума внутренних блоков кондиционеров LG зависит от модели, режима работы и мощности.

В тихом режиме современные модели LG работают с уровнем шума от 19–21 дБ — это тише, чем шёпот, и практически не слышно в ночное время.

В стандартном режиме охлаждения или обогрева шум обычно составляет 24–35 дБ — сравнимо с тихим разговором или шелестом листвы.

В максимальном режиме (турбо) уровень шума может достигать 40–45 дБ, что соответствует уровню работы настольного вентилятора.

Совет LG: Если для вас критична минимальная громкость, выбирайте модели с расширенным ночным или «тихим» режимом — они поддерживают комфортную температуру, оставаясь почти бесшумными.



Как часто нужно чистить фильтры? Чистка фильтров — важная процедура для поддержания эффективности работы кондиционера LG и качества воздуха в помещении.

Основные воздушные фильтры (сетчатые) рекомендуется чистить каждые 2–4 недели в сезон активного использования. Если в помещении много пыли или есть домашние животные — лучше чаще.

Фильтры тонкой очистки (Plasmaster, антибактериальные, дезодорирующие) обычно обслуживаются реже — раз в 3–6 месяцев или по мере загрязнения.

Моющиеся фильтры после промывки нужно полностью высушить перед установкой, чтобы избежать появления запаха и плесени.

Что будет, если не чистить фильтры:

Снижение эффективности охлаждения или обогрева.

Повышенное энергопотребление.

Риск неприятных запахов и распространения пыли в помещении.

Совет LG: В некоторых моделях LG есть индикатор загрязнения фильтра — он подскажет, когда пора очистить элемент.



Что означает ошибка CH 38? Ошибка CH 38 в кондиционерах LG указывает на утечку хладагента (фреона) или его недостаточное количество в системе. Это приводит к тому, что кондиционер не может эффективно охлаждать или обогревать помещение.

Возможные причины:

Мелкая или крупная утечка фреона из трубопроводов или соединений.

Механическое повреждение теплообменника.

Неправильная заправка хладагентом при установке или ремонте.

Что делать:

Выключите кондиционер и не используйте его до устранения неисправности.

Обратитесь в авторизованный сервис LG для диагностики. Специалист проверит систему на герметичность, устранит утечку и дозаправит фреоном.

После ремонта проведите тест работы в разных режимах, чтобы убедиться, что ошибка не появляется снова.

Важно: Эксплуатация кондиционера с утечкой фреона может привести к перегрузке компрессора и его выходу из строя.

