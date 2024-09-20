Как выбрать пылесос для аллергиков: важные функции и характеристики

Поддержание чистоты, сдерживание распространения пыли и мусора в помещении имеет решающее значение для комфорта. Особенно это касается людей, страдающих аллергией на пыль или другие раздражители. При уборке в квартирах, где живут люди, склонные к аллергическим реакциям, важно учитывать общую эффективность, а также обращать особое внимание на сбор шерсти домашних животных и пыли. Хотя это не единственные критерии для выбора подходящего пылесоса, они являются наиболее важными для определения того, будет ли девайс эффективно уменьшать распространение аллергенов. Беспроводной пылесос LG CordZero™ разработан с учетом потребностей людей, страдающих аллергией, предлагая расширенные функции, которые обеспечивают тщательную уборку и минимизируют количество аллергенов в вашем доме.

Мощная фильтрация для более чистого воздуха

Антиаллергенные пылесосы LG CordZero™ оснащены 5-ступенчатой системой фильтрации Axial Turbo Cyclone™, которая улавливает 99,97% частиц пыли и аллергенов, включая мелкую пыль, шерсть домашних животных и пыльцу. Система фильтрации микрочастиц проводит чистку воздуха, а также снижает риск аллергических реакций, вызванных распространенными бытовыми аллергенами. Кроме того, моющиеся фильтры увеличивают срок службы пылесоса и поддерживают его производительность, обеспечивая постоянно чистый и здоровый дом.

Высокая мощность всасывания для глубокой очистки

Аллергены могут легко скапливаться в коврах, обивке мебели и в труднодоступных местах. С LG CordZero™ можно забыть об этой проблеме: благодаря мотору Smart Inverter Motor™, пылесос обеспечивает высокую мощность всасывания, эффективно удаляя пыль и аллергены со всех поверхностей, будь то ковры с длинным ворсом или деликатные шторы. Пылесос универсален для выполнения различных задач по уборке и гарантирует полное устранение аллергенов, давая возможность насладиться здоровой атмосферой в доме.

Длительное время работы от аккумулятора для генеральной уборки

Давно мечтали о пылесосе, который работает быстро, эффективно и при этом удобен в эксплуатации и не требует переключать шнур из розетки в розетку в каждой комнате? С пылесосом LG все это возможно. Два аккумулятора LG CordZero™ обеспечивает до 120 минут уборки в беспроводном режиме, что позволяет убрать всю квартиру за один раз. Благодаря возможности длительной уборки вы можете быть уверены в полноценной очистке пространства от аллергенов и пыли.

Эффективный помощник при уборке

На что стоит обращать внимание при выборе пылесоса, так это простота использования, и LG CordZero™ не разочаровывает в этом. Управление этой моделью одним касанием упрощает уборку, а переключение между режимами мощности и эргономичный дизайн снижают физическую нагрузку во время длительных сеансов уборки.

Технология Kompressor™ позволяет спрессовать всю пыль, грязь и шерсть животных в пылесборнике: мусор уменьшается в объеме, что позволяет увеличить объем собранных аллергенов в 2.4 раза.

Кроме того, пылесос LG CordZero™ может провести дома одновременно влажную и сухую уборку. Чистка происходит за счет насадки Power Drive Mop™ и вращающихся накладок, предназначенных для мытья полов и работающих в тандеме с электрическим насосом для подачи воды.

Удобное и компактное хранение

Еще одно достоинство антиаллергенного пылесоса LG CordZero™ - компактность хранения и подзарядки. После уборки вы можете выбрать один из трех вариантов размещения зарядной базы: на стене, на полу в вертикальном или горизонтальном положении, и оставить пылесос в любом удобном месте на подзарядке. А если пыль собралась в фильтр пылесоса – достаточно просто промыть его под проточной водой.

Для тех, кто борется с проблемой аллергии, пылесос может стать настоящей находкой в ее решении. Беспроводной пылесос LG CordZero™ - это больше, чем просто инструмент для уборки. Выбирая его, вы получаете важный компонент здоровой домашней среды. Его функции делают исключительную и эффективную работу в снижении аллергенов в воздухе и на поверхностях.

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