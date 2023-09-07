Для стиральных машин и сушильных машин установка включает:
- Извлечение из упаковки.
- Подключение водозаборного шланга к крану.
- Подключение дренажного шланга к водоотводу (канализации), либо к соответствующему отводу сифона сливной системы ванны или раковины.
- Снятие транспортировочных болтов.
- Подключение кабеля питания стиральной, сушильной машины к электророзетке.
- Услуги по вертикальной сборке стиральных и сушильных машин.
- Выставление стиральной, сушильной машины по уровню.
- Объяснение основных функций, включение, краткое руководство по использованию.
Для телевизоров установка включает:
- Распаковку.
- Сборку (монтаж подставки для установки на тумбу).
- Установку отдельно приобретенных покупателем настенных креплений и монтаж телевизора на настенное крепление.
- Подключение кабеля питания, поставляемого вместе с телевизором, к электророзетке.
- Настройку телеканалов.
- Разъяснение основных функций и возможное подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
- Подсоединение к каким-либо приборам, принадлежащим покупателю (декодер, аудиосистема, приложение Miracast).
Для встраиваемой техники (газовая поверхность, варочная поверхность, микроволновая печь, духовой шкаф, холодильник) установка включает:
- Распаковку.
- Установку товара на подготовленное место.
- Выравнивание товара по уровню.
- Проверку точек подключения.
- Подключение с использованием деталей из комплекта.
- Проверку работы на различных режимах.
- Подключение газового прибора, проверка герметичности соединений.
- Консультацию мастера.
Для вытяжки установка включает:
- Навеску вытяжки по уровню.
- Подключение с использованием деталей из комплекта вытяжки.
- Монтаж вытяжной гофры к готовому вытяжному каналу.
- Монтаж декоративного кожуха.
- Проверку точки электропитания.
- Проверку работы вытяжки.
- Консультацию пользователя.
* Услуги не включают в себя выполнение каких-либо плотницких работ, прокладки труб и всех тех услуг, которые перечислены среди вспомогательных услуг и не включены в основную стоимость аккредитованной установки.
** Услуги по установке и подключению осуществляются в соответствии с действующими нормами. Услуги осуществляются исключительно на уже имеющихся системах (электричество / вода / газ), которые полностью функциональны и соответствуют действующим нормам безопасности.
*** Аксессуары, технически необходимые для установки товара, такие как кронштейны, заглушки, адаптеры, гофры, шланги, переходники, кабеля и удлинители предоставляются покупателем.
**** Услуги по установке товара предоставляются в 24 городах Республики Казахстан. Со списком городов, в которых доступна установка, можно ознакомиться здесь.