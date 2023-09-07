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Вопросы и ответы

Найти ответы на свои вопросы можно в разделе часто задаваемые вопросы.

Оплата заказа
Q.
Какие методы оплаты доступны на сайте?
A.

ТОО "SEARCH ENGINE BUSINESS KAZAKHSTAN (СЁРЧ ЕНЖИН БИЗНЕС КАЗАХСТАН)" является авторизованным продавцом товаров, предлагаемых в интернет-магазине LG. Доступны следующие варианты оплаты заказа:

-Платежная карта: Visa, Mastercard;

-Кредит/ рассрочка от банков: Halyk bank, Eurasian bank, Freedom Finance bank. Рассрочка доступна для заказов не превышающих 2.000.000 тенге (два миллиона тенге). Одобрение происходит на стороне Банка, выбранного покупателем. Рассрочка доступна только на определенные товары, в зависимости от промо-акций действующих в интернет-магазине LG.

-Apple Pay

-Kaspi QR

-Оплата наличными либо картой при получении товара. Данный способ оплаты доступен только в городах: Алматы, Астана и Шымкент. Оплата наличными возможна при заказе на сумму не превышающую 300.000 тенге. Оплата картой при получении возможна при заказе на сумму не превышающую 1.400.000 тенге.
Q.
Как осуществляется оплата банковскими картами?
A.

Оплата банковскими картами осуществляется через платежную систему FreedomPay.

К оплате принимаются карты VISA и MasterCard.                

Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами международных платежных систем Visa и MasterCard на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для чего используются самые современные методы проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. 

Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице FreedomPay.

На странице для ввода данных банковской карты потребуется ввести номер карты, имя владельца карты, срок действия карты, трёхзначный код безопасности (CVV2 для VISA или CVC2 для MasterCard). Все необходимые данные пропечатаны на самой карте.

Трёхзначный код безопасности — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карты.

Далее Вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка для ввода 3DSecure кода, который придет к Вам в сообщение SMS. Если 3DSecure код к Вам не пришел, то следует обратится в банк, выдавший Вам карту.

 

Случаи отказа в совершении платежа:

 

- банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о чем можно узнать, обратившись в Ваш Банк;

- недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии средств на банковской карте Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;

- данные банковской карты введены неверно;

- истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан на лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого действительна карта). Подробнее о сроке действия карты Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;

По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам, связанным с работой сайта, Вы можете обращаться в колл-центр интернет-магазина LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный).

Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
Q.
Как узнать статус заказа при оформлении рассрочки или кредита?
A.

После успешного оформления рассрочки/кредита в интернет-магазине LG статус заказа можно проверить в личном кабинете в разделе «Мои заказы» или на странице «Отследить мой заказ». Для получения статуса заказа нужно будет указать  e-mail и номер Вашего заказа из письма, отправленного на почту указанную в заказе. Обновление информации может занять некоторое время. Обратите внимание на то, что одобрение происходит на стороне Банка, выбранного покупателем.
Доставка заказа
Q.
Сколько стоит доставка заказа?
A

Интернет-магазин LG осуществляет бесплатную доставку заказов по всем городам Республики Казахстан.
Q.
В какие населенные пункты возможна доставка?
A

Доставка заказов из интернет-магазина LG осуществляется по Республике Казахстан. Вы можете ознакомиться со списком основных городов и сроками доставки ниже.

Алматы: 2-3 дня

Шымкент, Каскелен, Талгар, Талдыкорган: 2-4 дня

Астана, Есик, Конаев, Тараз, Караганда, Кызылорда, Жаркент: 3-6 дней

Балхаш, Жезказган, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Темиртау, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск: 6-8 дней

Актобе, Байконур, Экибастуз: 7-9 дней

Актау, Атырау: 9-11 дней

Жанаозен: 12-14 дней
Изменения в адресе заказа
Q.
Что делать если адрес в заказе указан неверно?
A.

Если покупатель указал неверный адрес в заказе, необходимо обратиться в колл-центр интернет-магазина LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный). Смена адреса доставки возможна только один раз. Просим обратить внимание, что в случае смены адреса, сроки доставки могут быть увеличены.
Отмена заказа
Q.
Где можно ознакомиться с условиями покупки и возврата товаров?
A.

ТОО «SEARCH ENGINE BUSINESS KAZAKHSTAN (СЁРЧ ЕНЖИН БИЗНЕС КАЗАХСТАН)» является авторизованным продавцом товаров, предлагаемых в этом магазине. С условиями покупки и возврата товаров Вы можете ознакомиться в Условиях продажи.
Q.
Могу ли я отменить заказ?
A.

Да, Вы можете отменить Ваш заказ, нажав кнопку "Отменить заказ" в личном кабинете.

Если заказ уже был передан службе доставки, и кнопка "Отменить заказ" в личном кабинете не активна, Вы можете отменить заказ, позвонив в  службу поддержки интернет-магазина LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный). Когда мы получаем запрос на отмену заказа, мы стараемся сделать все возможное, чтобы остановить доставку без последующего беспокойства покупателя.
Q.
У моего заказа кнопка «Отменить заказ» не активна. Как я могу отменить заказ?
A

Если кнопка "Отменить заказ" не активна, значит Ваш заказ уже передан службе доставки. В данном случае, для отмены заказа, Вам необходимо позвонить в службу поддержки интернет-магазина LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный).
Q.
Я передумал брать товар, но кредит успешно оформлен. Как мне отменить заказ?
A

Вы можете отменить Ваш заказ нажав кнопку "Отменить заказ" в личном кабинете.

Если заказ уже был передан службе доставки, и кнопка "Отменить заказ" в личном кабинете не активна, Вы можете отменить заказ, позвонив в службу поддержки интернет-магазина LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный). 

Сроки расторжения договора рассрочки/кредитования Вы можете уточнить в том банке, который был выбран при оплате заказа.
Q.
Можно ли изменить состав заказа?
A

Нет, к сожалению, изменить состав заказа невозможно.  Если Вы хотите выбрать другой товар, необходимо отменить существующий заказ и оформить новый.

Отменить Ваш заказ возможно, нажав кнопку "Отменить заказ" в личном кабинете.

Если заказ уже был передан службе доставки, и кнопка "Отменить заказ" в личном кабинете не активна, Вы можете отменить заказ, позвонив в  службу поддержки интернет-магазина LG по номеру 2255 (звонок с мобильного телефона бесплатный). 

Когда мы получаем запрос на отмену заказа, мы стараемся сделать все возможное, чтобы остановить доставку без последующего беспокойства покупателя.
Возврат заказа
Q.
В течение какого времени я могу вернуть заказ?
A

Вы можете оформить возврат в течение 14 дней с момента доставки заказа. Дата доставки указана на электронном фискальном чеке, который был отправлен на указанную в заказе почту, в день получения заказа.
Q.
Можно ли вернуть заказ, с момента покупки которого прошло больше 14 дней?
A

Нет, в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан о "Защите прав потребителей", возврат и обмен товара возможен в течение 14 дней с момента доставки. По истечении 14 дней с момента доставки возврат товара не предусматривается.
Q.
Какой товар я могу вернуть?
A

Вы всегда можете вернуть товар в течение 14 дней со дня доставки товара, который:

-не был в употреблении; 

-сохранены его товарный вид и целостность упаковки;

-сохранены потребительские свойства;

-сохранены документы, подтверждающие факт приобретения товара.

Документами, подтверждающими факт приобретения товара являются электронный фискальный чек, который был отправлен на указанную в заказе почту, в день получения заказа, а также "Товарно-транспортная накладная грузоотправителя", подписанная покупателем в момент получения заказа.
Q.
Как я могу вернуть товар?
A

Для возврата товара  необходимо: 

1. Для оформления запроса на возврат необходимо нажать кнопку "Возврат" в разделе Мои заказы  в личном кабинете.

Просим обратить внимание, что по истечении 14 дней с момента доставки, кнопка "Возврат" станет неактивной и оформить возврат будет невозможно.

2. В открывшемся окне необходимо заполнить все доступные поля, указать причину возврата, а так же добавить фотографии возвращаемого товара. 

3. Далее необходимо нажать кнопку "Оформить возврат" в конце формы.

4. После размещения запроса на возврат, с Вами свяжется курьер и согласует удобное время для приема возвращаемого товара. Расходы по доставке товара для покупателя бесплатны. 

5. В условленное время курьер приедет и проведет визуальный осмотр товара для проверки:

-Сохранности его товарного вида и потребительских свойств;

-Целостности упаковки; 

-Наличия вкладышей и прилагающихся к заказу аксессуаров и подарков.

 В случае несоответствия заказа по одному из пунктов, указанных выше, покупателю будет отказано в возврате.

6. Курьер проверит наличие подтверждающих покупку документов и соответствие возвращаемого товара с товаром, указанным в документах.

Документами, подтверждающими факт приобретения товара являются электронный фискальный чек, который был отправлен на указанную в заказе почту, в день получения заказа, а также "Товарно-транспортная накладная грузоотправителя", подписанная покупателем в момент получения заказа.

7. При соответствии заказа указанным пунктам, после осмотра курьер заполнит "Форму возврата заказа" и заберет товар.

8. Возврат денежных средств будет осуществлен после доставки заказа на склад LG.

В случае оплаты банковской картой: возврат денежных средств со стороны продавца производится в течение 48 часов с момента поступления возвращенного товара на склад LG, дальнейшие сроки поступления денежных средств зависят от политики принимающего банка. Возврат будет осуществлен на ту же карту, с которой производилась оплата.

В случае оплаты наличными: возврат денежных средств будет осуществлен на банковскую карту покупателя. Для получения возврата денег на банковскую карту покупателя, при оформлении возврата в поле "Комментарии",  необходимо указать:

Название банка

Номер лицевого счета получателя

БИК банка

Номер банковской карты физического лица

Номер текущего счета по банковской карте физического лица

ФИО владельца банковской карты

В случае покупки в рассрочку/кредит: рассрочка/кредит аннулируется в сроки,  установленные кредитующим банком. 

Несмотря на отказ от товара, возврат будет произведен в полном объеме и без задержек после возвращения заказа курьером на склад LG. 
Q.
Как происходит процесс расторжения рассрочки/кредита в случае возврата?
A

Рассрочка или кредит будут аннулированы в сроки указанные в договоре кредитования того банка, который Вы выбрали при оплате заказа.
Q.
Должен ли я платить за перевозку товара, в случае возврата?
A

Нет, доставка возвращенных товаров является бесплатной.
Установка техники, купленной в интернет-магазине LG
Q.
На какие товары действует бесплатная установка?
A

Бесплатная установка действует на:

-весь модельный ряд стиральных машин LG

-весь модельный ряд встраиваемой техники LG;

-весь модельный ряд телевизоров LG OLED;

-телевизоры LG OLED Flex c диагоналями 42 и 48 дюймов;

-UHD телевизоры LG с диагональю свыше 55 дюймов;

 

Просим обратить внимание, что для установки телевизора на стену, необходимо заранее приобрести соответствующие настенные крепления для выбранной модели.
Q.
В каких городах доступна бесплатная установка товаров?
A

Установка товаров мастерами авторизованных сервисных центров LG осуществляется в 24 городах Республики Казахстан: 

Алматы

Астана

Актау

Актобе

Атырау

Балхаш

Жезказган

Жетысай

Караганда

Кокшетау

Костанай

Кызылорда

Оскемен

Павлодар

Петропавловск

Рудный

Семей

Талдыкорган

Тараз

Темиртау

Туркестан

Уральск

Шымкент

Экибастуз
Q.
Что включает в себя установка товара?
A

Для стиральных машин и сушильных машин установка включает:

- Извлечение из упаковки.

- Подключение водозаборного шланга к крану.

- Подключение дренажного шланга к водоотводу (канализации),  либо к соответствующему отводу сифона сливной системы ванны или раковины.

- Снятие транспортировочных болтов.

- Подключение кабеля питания стиральной, сушильной машины к электророзетке.

- Услуги по вертикальной сборке стиральных и сушильных машин.

- Выставление стиральной, сушильной машины по уровню.

- Объяснение основных функций, включение, краткое руководство по использованию. 

 

Для телевизоров установка включает:

- Распаковку.

- Сборку (монтаж подставки для установки на тумбу).

- Установку отдельно приобретенных покупателем настенных креплений и монтаж телевизора на настенное крепление.

- Подключение кабеля питания, поставляемого вместе с телевизором, к электророзетке.

- Настройку телеканалов.

- Разъяснение основных функций и возможное подключение к беспроводной сети Wi-Fi.

- Подсоединение к каким-либо приборам, принадлежащим покупателю (декодер, аудиосистема, приложение Miracast).

 

Для встраиваемой техники (газовая поверхность, варочная поверхность, микроволновая печь, духовой шкаф, холодильник) установка включает: 

- Распаковку.

- Установку товара на подготовленное место.

- Выравнивание товара по уровню.

- Проверку точек подключения.

- Подключение с использованием деталей из комплекта.

- Проверку работы на различных режимах.

- Подключение газового прибора, проверка герметичности соединений.

- Консультацию мастера.

 

Для вытяжки установка включает:

- Навеску вытяжки по уровню.

- Подключение с использованием деталей из комплекта вытяжки.

- Монтаж вытяжной гофры к готовому вытяжному каналу.

- Монтаж декоративного кожуха.

- Проверку точки электропитания.

- Проверку работы вытяжки.

- Консультацию пользователя.

 

* Услуги не включают в себя выполнение каких-либо плотницких работ, прокладки труб и всех тех услуг, которые перечислены среди вспомогательных услуг и не включены в основную стоимость аккредитованной установки. 

 

﻿** Услуги по установке и подключению осуществляются в соответствии с действующими нормами. Услуги осуществляются исключительно на уже имеющихся системах (электричество / вода / газ), которые полностью функциональны и соответствуют действующим нормам безопасности.

 

*** Аксессуары, технически необходимые для установки товара, такие как кронштейны, заглушки, адаптеры, гофры, шланги, переходники, кабеля и удлинители предоставляются покупателем. 

 

**** Услуги по  установке товара предоставляются в 24 городах Республики Казахстан. Со списком городов, в которых доступна установка, можно ознакомиться здесь.
Q.
Как подготовить место для установки техники?
A

Для того, чтобы мастер авторизованного сервисного-центра LG смог провести установку, необходимо подготовить место для купленного товара.

 

Для телевизоров:

-Обеспечить расположение электророзетки в радиусе 1 метра от предполагаемого места расположения телевизора.

-Если предполагается установка телевизора на стену, необходимо дополнительно приобрести настенные крепления для выбранной модели до прибытия сотрудника авторизованного сервис-цента LG.

-Обеспечить доступность интернета.

 

Для стиральных машин:

-Обеспечить расположение электророзетки в радиусе 1 метра от предполагаемого места расположения стиральной машины.

-Пространство для установки стиральной машины должно быть освобождено от посторонних предметов.

-К месту установки должны быть подведены кран для подключения воды и канализационный отвод для подключения слива.

 

Для встраиваемых микроволновых печей и духовых шкафов:

-Обеспечить расположение электророзетки в непосредственной близости от предполагаемого места установки.

-Пространство для встраиваемой микроволновой печи необходимо освободить от посторонних предметов.

 

Для встраиваемых посудомоечных машин:

-Обеспечить расположение электророзетки в непосредственной близости от предполагаемого места установки.

-Пространство для встраиваемой посудомоечной машины необходимо освободить от посторонних предметов.

-К месту установки должны быть подведены кран для подключения воды и канализационный отвод для подключения слива.

 

Для встраиваемых варочных поверхностей:

-Обеспечить доступность отдельной линии электропитания.

-Обеспечить доступ к газовому крану.

-Пространство для встраиваемой варочной поверхности необходимо освободить от посторонних предметов.

 

Для встраиваемых холодильников:

-Обеспечить расположение электророзетки в непосредственной близости от предполагаемого места установки.

-Пространство для встраиваемого холодильника необходимо освободить от посторонних предметов.

 

Для вытяжек:

-Обеспечить расположение электророзетки в непосредственной близости от предполагаемого места установки.

-Пространство для установки вытяжки необходимо освободить от посторонних предметов.

 

 

 
Q.
Предоставляется ли гарантия на купленный товар?
A

Да, гарантия предоставляется сроком на один год. С подробной информацией Вы можете ознакомиться по ссылке.

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