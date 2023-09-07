Более высокое качество изображения с LG OLED evo. Помимо мощности миллионов самосветящихся пикселей, которые могут независимо включаться и выключаться, модернизированная OLED панель включает в себя дополнительный слой и более излучающий материал. В результате изображение получается более ярким и четким, а впечатления от просмотра непревзойденными.