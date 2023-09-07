Встраиваемые холодильники LG предлагают систему Total No Frost – технологию непрямого охлаждения, которая оптимизирует потоки воздуха в различных отделениях, что приводит к более длительной свежести продуктов. Передовой линейный инверторный компрессор от LG, которыми оборудованы встраиваемые холодильники использует линейный поршневой привод вместо обычного обратно-поступательного, что приводит к меньшему внутреннему трению для обеспечения большей надежности, более продолжительному сроку службы, а также к снижению уровня энергопотребления и шума. Специальное покрытие отсека для фруктов и овощей с ячеистой поверхностью абсорбирует конденсат, позволяя фруктам и овощам дольше оставаться свежими. Более того, обновленная система очистки воздуха Hygiene Fresh+™ использует высокоэффективный 4-х ступенчатый процесс, включая УФ LED лампу, удаляющую 99.999 процентов опасных бактерий, которые часто можно встретить внутри холодильников. Беззазорная дверь Zero Clearance, открывающаяся на полные 90 градусов даже в стесненном пространстве, позволит максимально выдвигать все ящики и полки для удобного доступа к вашим любимым продуктам. С холодильниками LG вы сохраните свежесть продуктов и блюд максимально долго.