Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

*Согласно результатам внутренних испытаний LG, время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Указанное время работы действительно только при использовании двух батарей, одна из которых заряжается в пылесосе, а вторая — непосредственно в зарядной станции. В случае использования одной батареи (батарея заряжается непосредственно от зарядной станции), время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 60, 30 и 7 минут соответственно. Испытания проводились при комнатной температуре (26℃, 78,8℉) без каких-либо насадок и с включенным Wi-Fi.

**Время работы от двух батарей с насадкой Power Drive в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 80, 40 и 12 минут соответственно. Время работы от одной батареи в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 40, 20 и 6 минут соответственно.

***Фактическое время работы может меняться в зависимости от окружающих условий и часов работы.