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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

A9K-MAX1

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

Высокая мощность всасывания для эффективной уборки3

Высокая мощность всасывания для эффективной уборки

Сочетание инверторного мотора Smart Inventer Motor тм и осевого турбо циклона эффективно разделяет крупные и мелкие частицы пыли и мусора.
Технология для длительной и тщательной уборки

Технология для длительной
и тщательной уборки

Бесщеточный инверторный мотор Smart Inventer Motor™ вращается на высоких скоростях и формирует в циклоне мощные потоки воздуха.
Компания LG предоставляет 10-летнюю гарантию на мотор пылесоса.

*1 год гарантии на пылесос
*10 лет гарантии на инверторный мотор (работа и выезд оплачивается потребителем)

Прессование пыли и мусора

Прессование пыли и мусора
в пылесборнике, простота
в обслуживании

Технология Kompressorтм позволяет спрессовывать пыль и мусор в пылесборнике, увеличивая объем собранного мусора в 2.4 раза*, что позволяет очищать пылесборник реже и удобнее.

*Сравнение с пылесосом CordZero™ A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса. 

Одновременная сухая и влажная уборка

Одновременная сухая и влажная уборка

Насадка Power Drive Mopтм удаляет пыль, а вращающиеся накладки для влажной уборки протирают поверхность. Электрический насос обеспечивает оптимальную подачу воды, сохраняя накладки влажными.
Длительная уборка без подзарядки

Длительная уборка без подзарядки

2 сменные литий-ионные батареи обеспечивают до 120 минут* работы беспроводного пылесоса.

*Согласно результатам внутренних испытаний LG, время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Указанное время работы действительно только при использовании двух батарей, одна из которых заряжается в пылесосе, а вторая — непосредственно в зарядной станции. В случае использования одной батареи (батарея заряжается непосредственно от зарядной станции), время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 60, 30 и 7 минут соответственно. Испытания проводились при комнатной температуре (26℃, 78,8℉) без каких-либо насадок и с включенным Wi-Fi.
**Время работы от двух батарей с насадкой Power Drive в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 80, 40 и 12 минут соответственно. Время работы от одной батареи в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 40, 20 и 6 минут соответственно.
***Фактическое время работы может меняться в зависимости от окружающих условий и часов работы.

Удобное хранение и подзарядк

Удобное хранение и подзарядка

C 3мя вариантами размещения зарядной базы (на стене, на полу вертикально, на полу горизонтально)
пылесос LG CordZeroтм A9 можно аккуратно хранить в любом подходящем месте в доме.
Управление в одно касание

Управление в одно касание

Включать, выключать, переключать режимы и активировать турбо режим пылесоса можно одним нажатием пальца на кнопки управления пылесоса.
Регулируемая длина для удобства и многозадачности

Регулируемая длина для удобства и многозадачности

Телескопическая трубка регулируется на 4 разные длины, что позволяет компактно хранить ее или удлинять для уборки в труднодоступных местах.
Съемная система моющихся фильтров и циклон

Съемная система моющихся фильтров и циклона

Со временем грязь и пыль забиваются в фильтры пылесоса. Фильтры можно легко вынуть из пылесоса и промыть в проточной воде.
Эффективная система фильтраци

Эффективная система фильтрации

5-ступенчатая система фильтрации отделяет пыль в пылесборнике и отфильтровывает оставшуюся мелкую пыль, удерживая в среднем до 99,999% частиц размером 0,5–4,2 мкм.

* Тест, проведенный SLG, был основан на IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 мкм в режиме Turbo была протестирована и составила в среднем 99,999% («Отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.

Умный подход к уборке с функцией подключения к WiFi.

Умный подход к уборке с функцией подключения к Wi-Fi

Приложение LG ThinQ информирует о необходимости очистки фильтров,
уровне заряда батареи, обеспечивает проведение диагностики
и ведение журнала уборки.

Насадки и аксессуары

Насадка для влажной уборки

Позволяет одновременно пылесосить и проводить влажную уборку пола.

Мини турбо насадка

Предназначена для уборки тканевых поверхностей от шерсти домашних животных

Универсальная насадка с электроприводом

Встроенный мотор обеспечивает лучший результат уборки на коврах и твердых поверхностях.

Щелевая насадка

Подходит для уборки труднодоступных мест.

Комбинированная насадка 2в1

Совмещает мягкую щетину и твердую насадку.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

A9K-MAX1
Объем пылесборника (л)
0.44 л *2.4
Размеры (Ш х Д х В, мм)
260 x 270 x 1120
Основная технология
Kompressor™
Особенности
Smart Inverter Motor, Power Drive™ Mop, до 120 минут работы

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Беспроводной вертикальный пылесос

Тип мотора

Smart Inverter Motor

Объем пылесборника, л

0.44 л *2.4

Цвет

Черный

Способ хранения

Универсальная зарядная станция

Циклоническая система фильтрации пыли

Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)

Технология против запутывания волос, шерсти

Индикатор заряда батареи

Тип управления

На ручке

Тип трубки

Телескопическая

Уровень шума

82 дБ

ФИЛЬТРАЦИЯ

Предмоторный фильтр

● (2)

Выпускной фильтр

HEPA

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

● (4 звезды)

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (Allergy UK)

НАСАДКИ

Power DirveTM Для ковра

Power DirveTM Для пола

Power DriveTM Mini Для шерсти

Power DriveTM Для влажной уборки

Щелевая

2в1: мебель/пыль

АККУМУЛЯТОР

Количество

2

Тип

Литий ионный

Вольтаж

25.2 В

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Турбо режим

7 × 2 (Два аккум) = 14 мин

Высокая мощность

20 × 2 (Два аккум) = 40 мин

Норм. Мощность

40 × 2 (Два аккум) = 80 мин

Норм. Мощность (Без насадки)

60 × 2 (Два аккум) = 120 мин

ГАБАРИТЫ, ГХШХВ, ММ

Без упаковки

260 x 270 x 1120

В упаковке

720 x 295 x 240

Вес

2.7

ГАРАНТИЯ

1 год

10 лет на мотор

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A9K-MAX1

Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт

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