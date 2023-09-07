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Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт
Беспроводной вертикальный пылесос CordZero™ A9 Kompressor™ с системой прессования пыли, 200 Вт
*1 год гарантии на пылесос
*10 лет гарантии на инверторный мотор (работа и выезд оплачивается потребителем)
*Сравнение с пылесосом CordZero™ A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
*Согласно результатам внутренних испытаний LG, время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Указанное время работы действительно только при использовании двух батарей, одна из которых заряжается в пылесосе, а вторая — непосредственно в зарядной станции. В случае использования одной батареи (батарея заряжается непосредственно от зарядной станции), время работы в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 60, 30 и 7 минут соответственно. Испытания проводились при комнатной температуре (26℃, 78,8℉) без каких-либо насадок и с включенным Wi-Fi.
**Время работы от двух батарей с насадкой Power Drive в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 80, 40 и 12 минут соответственно. Время работы от одной батареи в разных режимах (Нормальном, Высокой мощности и Турбо) составляет до 40, 20 и 6 минут соответственно.
***Фактическое время работы может меняться в зависимости от окружающих условий и часов работы.
* Тест, проведенный SLG, был основан на IEC 62885-2 и EN 60312-1, способность удерживать пыль при размере частиц 0,5–4,2 мкм в режиме Turbo была протестирована и составила в среднем 99,999% («Отлично», 5 звезд). Способность удерживать пыль может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
Насадки и аксессуары
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип пылесоса
-
Беспроводной вертикальный пылесос
-
Тип мотора
-
Smart Inverter Motor
-
Объем пылесборника, л
-
0.44 л *2.4
-
Цвет
-
Черный
-
Способ хранения
-
Универсальная зарядная станция
-
Циклоническая система фильтрации пыли
-
Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)
-
Технология против запутывания волос, шерсти
-
●
-
Индикатор заряда батареи
-
●
-
Тип управления
-
На ручке
-
Тип трубки
-
Телескопическая
-
Уровень шума
-
82 дБ
-
Предмоторный фильтр
-
● (2)
-
Выпускной фильтр
-
HEPA
-
Сертификат качества SLG
-
● (4 звезды)
-
Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (Allergy UK)
-
●
-
Power DirveTM Для ковра
-
●
-
Power DirveTM Для пола
-
●
-
Power DriveTM Mini Для шерсти
-
●
-
Power DriveTM Для влажной уборки
-
●
-
Щелевая
-
●
-
2в1: мебель/пыль
-
●
-
Количество
-
2
-
Тип
-
Литий ионный
-
Вольтаж
-
25.2 В
-
Турбо режим
-
7 × 2 (Два аккум) = 14 мин
-
Высокая мощность
-
20 × 2 (Два аккум) = 40 мин
-
Норм. Мощность
-
40 × 2 (Два аккум) = 80 мин
-
Норм. Мощность (Без насадки)
-
60 × 2 (Два аккум) = 120 мин
-
Без упаковки
-
260 x 270 x 1120
-
В упаковке
-
720 x 295 x 240
-
Вес
-
2.7
-
1 год
-
●
-
10 лет на мотор
-
●
-
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