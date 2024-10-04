Как подобрать сушильную машину

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В современном мире, где дорога каждая секунда, без сушильной машины дома не обойтись. Это незаменимый помощник в домашнем хозяйстве, который экономит как драгоценное время, затрачиваемое на сушку вещей, так и пространство. Сушильная машина занимает гораздо меньше места, чем традиционные виды сушки. Поэтому для обустройства дома важно сделать правильный выбор модели и подобрать пространство для ее расположения. Предлагаем подробно рассмотреть несколько вариантов установки, а также альтернативные методы сушки белья.
Установка сушильной машины в прачечной
• Горизонтальное расположение:
В данном варианте сушильная машина располагается рядом со стиральной, что делает процесс сушки максимально удобным. Плюсы такой установки в том, что оба устройства находятся на одном уровне. Это обеспечивает удобство при загрузке и выгрузке белья. У сушильной машины LG DC90V9V9E , например, дверь перенавешиваемая – она может быть установлена как с правой, так и с левой стороны, чтобы обеспечить максимальное удобство использования. А тепловой насос DUAL Inverter Heat Pump™ обеспечивает бережную сушку при низких температурах.
• Вертикальное расположение:
Вертикальная установка предполагает размещение сушильной машины сверху стиральной. Этот вариант подходит для помещений с ограниченным пространством в горизонтальной плоскости. Сушильную машину LG DC90V9V9WN можно расположить колонной, установив поверх стиральной машины с использованием специальной полки для установки 2в1. Благодаря системе автоматической очистки конденсатора сушильная машина всегда готова к работе без использования дополнительных ресурсов с Вашей стороны.
Установка отдельно в другой комнате
Размещение сушильной машины в отдельном помещении имеет свои преимущества. Это избавляет от шума в прачечной, освобождает место для других нужд и позволяет сушить белье в более просторной обстановке. Некоторые предпочитают устанавливать сушильную машину на балконе, особенно если в квартире мало места. С системой умного дома LG ThinQ в сушильных машинах LG Вы сможете дистанционно контролировать процесс сушки, а изящный внешний вид сушильной машины с дверью из закаленного стекла украсит любое помещение.
Установка при ограниченном пространстве
Для квартир с ограниченным пространством отличным вариантом станут стирально-сушильные машины. Они сочетают в себе функции стирки и сушки и становятся все более популярными из-за их функциональности и компактности. Например, стиральная машина + сушка LG WashTower – это первая в своем роде система, объединяющая в себе два устройства. Она позволяет экономить пространство в сравнении с установкой сушильной машины над стиральной, а объединенная центральная панель управления обеспечивает удобство настройки обеих машин.
Другие варианты сушки
Для ухода за деликатными вещами можно использовать паровой шкаф, частью функционала которого является сушка. Паровой шкаф LG Styler™ S3MFC бережно сушит Ваши вещи, а также использует пар, на 100% состоящий из воды, для удаления бытовых аллергенов и бактерий. LG Styler можно расположить в любом интерьере благодаря утонченному дизайну: его зеркальная дверь может даже заменить зеркало в Вашей гардеробной.
Выбор сушильной машины и места ее установки зависит от множества факторов, таких как размер помещения, индивидуальные предпочтения и бюджет. При правильном выборе сушильная машина станет незаменимым помощником в Вашем доме, обеспечивая быструю и эффективную сушку белья. Выбрать подходящую сушильную машину Вы можете в интернет-магазине LG , а став членом Клуба LG Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку некоторых моделей.