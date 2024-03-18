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Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
Энергоэффективность
Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺
(Класс энергоэффективности A++ +) в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и регламентом ЕС № 392/2012
Eco Hybrid™
Eco Hybrid™
*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени.
Всегда готова к работе
Всегда готова к работе
*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.
Одежда снова как новая
Умная сушка
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
Варианты установки
Варианты установки
*Если у вас недотсаточно места для установки, вы можете поставить сушильную машину на стиральную при помощи специального устройста – полки, для установки 2в1. Она является и соединяющим две машины аксессуаром, а так же удобно полкой, которая может выдержать нагрузку до 16 кг.
Характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 660
-
Класс энергоэффективности (сушка)
-
A+++
-
Самоочищающийся конденсатор
-
Да
-
Перенавешиваемая дверца
-
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
-
Антискладки
-
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
Обслуживание конденсатора
-
Да
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Обслуживание барабана
-
Да
-
Подсветка барабана
-
Да
-
Уровень сушки
-
3 уровня
-
Избранное
-
Нет
-
Меньше времени
-
Да
-
Больше времени
-
Да
-
Сушка на лотке
-
Нет
-
Дистанционный пуск
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Нет
-
Время сушки
-
Нет
-
Wi-Fi
-
Да
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
-
8806084720917
МОЩНОСТЬ
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Тип дисплея
-
Регуляторы + cенсорный LED
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Нет
-
Значок индикатора
-
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
-
1115
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 702
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 660
-
Вес с упаковкой (кг)
-
60.0
-
Масса (кг)
-
56.0
ЭНЕРГИЯ
-
Класс энергоэффективности (сушка)
-
A+++
ФУНКЦИИ
-
Самоочищающийся конденсатор
-
Да
-
Технология 6 Motion DD
-
Нет
-
AI DD
-
Нет
-
Автоматический перезапуск
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Да
-
Гибридная сушка EcoHybrid
-
Да
-
DUAL Inverter HeatPump
-
Да
-
Двойной фильтр-уловитель пуха
-
Да
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
Индикатор отсутствия воды
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
Тип источника нагрева
-
Электрический тепловой насос
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Нет
-
Инверторный мотор
-
Да
-
Ножки для регулировки уровня
-
Да
-
LoadSense
-
Нет
-
Перенавешиваемая дверца
-
Да
-
Сенсорное определение сухости белья
-
Да
-
Тип
-
Осушитель конденсатора (без вентиляции)
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Тип дверцы
-
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Нет
ПРОГРАММЫ
-
Холодный воздух
-
Нет
-
Спортивная
-
Да
-
Умная сушка
-
Нет
-
Гипоаллергенная
-
Да
-
Освежение постельного белья
-
Нет
-
Объемные вещи
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Хлопок+
-
Да
-
Деликатная
-
Да
-
Моя программа
-
Да
-
Освежить пуховик
-
Нет
-
Пуховые вещи
-
Да
-
Повседневная
-
Да
-
Джинсы
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Быстро 30
-
Да
-
Быстрая сушка
-
Нет
-
Сушка на решетке
-
Да
-
Освежение
-
Нет
-
Забота о коже
-
Нет
-
Гигиена паром
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Полотенца
-
Да
-
Теплый воздух
-
Да
-
Шерсть
-
Да
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
-
Цикл загрузки
-
Да
-
Умное соединение Smart Pairing
-
Да
-
Мониторинг энергопотребления
-
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Да
-
Умная диагностика
-
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Да
-
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DC90V9V9WN
Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг