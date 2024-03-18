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Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг

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Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг

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Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг

Простота в использовании и уходе
DUAL Inverter Heat Pump™

Простота в использовании и уходе

Откройте для себя новый подход к сушке одежды. Сушильная машина LG обеспечит бережную сушку тепловым насосом при низких температурах. Быстро, эффективно, надежно.

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺

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В сушильных машинах LG используется Двухроторный инверторный компрессор, благодаря которому обеспечивается высокая энергоэффективность (А⁺⁺⁺ *) и минимальный уровень шума.

(Класс энергоэффективности A++ +) в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и регламентом ЕС № 392/2012

Гарантия 10 лет на инверторный компрессор и 10 лет на инверторный мотор
Гарантия 10 лет на инверторный компрессор и 10 лет на инверторный мотор

Eco Hybrid™

Функция EcoHybrid позволяет вам самостоятельно вы братьэкономию времени или энергии. При этом потребление электроэнергии сокращаетсяна 23%*, а экономия времени до 16%*

Eco Hybrid™

*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени.

Автоматическая очистка конденсатора

Всегда готова к работе

Система самоочистки конденсатора обеспечивает высокую эффективность сушки, избавляет от регулярной чистки и не требует вашего участия.

Всегда готова к работе

Автоматическая очистка конденсатора

Автоматическая очистка конденсатора

Конденсатор промывается автоматически до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины.

*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.

На 99,9% меньше аллергенов
Забота о здоровье

На 99,9% меньше аллергенов

Позаботьтесь о близких с технологией Allergy Care. В режиме сушки «Гипоаллергенная» происходит удаление до 99,9% пылевых клещей, которые являются причиной аллергии и респираторных заболеваний.

 

*Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)
Для идеальной чистоты
Двойной фильтр

Для идеальной чистоты

Двойной фильтр задерживает частицы ворса, обеспечивая бесперебойную работу сушильной машины.
Защита вашей одежды

Одежда снова как новая

Технология сушки тепловым насосом при низких температурах позволяет избежать усадки и бережно ухаживает за деликатными тканями.
Сенсоры контроля влажности и температуры

Сенсоры контроля влажности и температуры

Датчики влажности и температуры автоматически определяют влажность каждой вещи, чтобы оптимизировать время сушки. Это защищает одежду от повреждений, вызванных слишком высокой температурой.

Умная сушка

От установки нужного цикла сушки до загрузки новых программ — ваша сушильная машина теперь стала умнее. Управление по Wi-Fi позволяет дистанционно контролировать процесс сушки, а также синхронизировать работу стиральной и сушильной машин.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Smart Pairing

Сушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки, чтобы гарантировать сохранение внешнего вида и качества одежды.

Загрузка дополнительных программ

Загружайте последние обновления и новые программы сушки, например, «Одежда для спорта», «Освежить одеяло», «Нижнее белье» или «Антисминание».

Дистанционное управление

Контролируйте процесс сушки в любое время, в любом месте.

Smart Diagnosis™

Технология Smart Diagnosis™ позволяет быстро устранить большинство мелких дефектов до того, как они станут серьёзными.

Варианты установки

Сушильная машина станет частью вашей системы ухода за одеждой . В зависимости от целей вы можете подобрать подходящий вариант установки

Варианты установки

*Если у вас недотсаточно места для установки, вы можете поставить сушильную машину на стиральную при помощи специального устройста – полки, для установки 2в1. Она является и соединяющим две машины аксессуаром, а так же удобно полкой, которая может выдержать нагрузку до 16 кг.

Удобное открывание двери
Перенавешиваемая дверь

Удобное открывание двери

Дверь сушильной машины может быть установлена как с правой, так и с левой стороны для вашего удобства.
Дверь из закаленного стекла
Внешний вид и дизайн

Дверь из закаленного стекла

Для придания изящного дизайна и долговечности используется закаленное стекло повышенной прочности. Дизайн сушильной машины идеально сочетается с дизайном стиральной машины серии AI DD.

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump<br> Приключенческий экшен3

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump Приключенческий экшен

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump Шпионский боевик

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump Мистический триллер

Печать

Характеристики

Цвет корпуса

Белый

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 660

Класс энергоэффективности (сушка)

A+++

Самоочищающийся конденсатор

Да

Перенавешиваемая дверца

Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Антискладки

Да

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

Обслуживание конденсатора

Да

Отсрочка завершения стирки

Да

Обслуживание барабана

Да

Подсветка барабана

Да

Уровень сушки

3 уровня

Избранное

Нет

Меньше времени

Да

Больше времени

Да

Сушка на лотке

Нет

Дистанционный пуск

Да

Функция «Пар» (Steam)

Нет

Время сушки

Нет

Wi-Fi

Да

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806084720917

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Регуляторы + cенсорный LED

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Нет

Значок индикатора

18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)

1115

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 x 702

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 660

Вес с упаковкой (кг)

60.0

Масса (кг)

56.0

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (сушка)

A+++

ФУНКЦИИ

Самоочищающийся конденсатор

Да

Технология 6 Motion DD

Нет

AI DD

Нет

Автоматический перезапуск

Нет

Подсветка барабана

Да

Гибридная сушка EcoHybrid

Да

DUAL Inverter HeatPump

Да

Двойной фильтр-уловитель пуха

Да

Гофрирование внутри барабана

Да

Индикатор отсутствия воды

Да

Сигнал окончания цикла

Да

Тип источника нагрева

Электрический тепловой насос

Инверторный двигатель с прямым приводом

Нет

Инверторный мотор

Да

Ножки для регулировки уровня

Да

LoadSense

Нет

Перенавешиваемая дверца

Да

Сенсорное определение сухости белья

Да

Тип

Осушитель конденсатора (без вентиляции)

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

Тип дверцы

Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Нет

ПРОГРАММЫ

Холодный воздух

Нет

Спортивная

Да

Умная сушка

Нет

Гипоаллергенная

Да

Освежение постельного белья

Нет

Объемные вещи

Нет

Хлопок

Да

Хлопок+

Да

Деликатная

Да

Моя программа

Да

Освежить пуховик

Нет

Пуховые вещи

Да

Повседневная

Да

Джинсы

Нет

Смешанная

Да

Быстро 30

Да

Быстрая сушка

Нет

Сушка на решетке

Да

Освежение

Нет

Забота о коже

Нет

Гигиена паром

Нет

Освежение паром

Нет

Полотенца

Да

Теплый воздух

Да

Шерсть

Да

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Да

Умное соединение Smart Pairing

Да

Мониторинг энергопотребления

Да

Удаленный пуск и контроль цикла

Да

Умная диагностика

Да

ThinQ(Wi-Fi)

Да

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DC90V9V9WN

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг