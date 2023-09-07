About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG WashTower, стирка 18 кг, сушка 16 кг, центральное управление, искусственный интеллект AI DD, ThinQ

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

LG WashTower, стирка 18 кг, сушка 16 кг, центральное управление, искусственный интеллект AI DD, ThinQ

W1S1CVKK2HM

LG WashTower, стирка 18 кг, сушка 16 кг, центральное управление, искусственный интеллект AI DD, ThinQ

Вид спереди

Интегрированное решение «Интеллектуальная стирка»

LG WashTower® - это первая в своем роде система по уходу за одеждой , которая объединяет в себе стиральную и сушильную машины и сочетает все, что нужно: стиль, скорость, легкость и интеллект.
В центре здания из прозрачного стекла стоит Washtower. В нижней части находится полупроводниковый ИИ-чип и он подсоединен к Washtower.

Инновационный подход к уходу за одеждой

Встроенная интеллектуальная технология определяет оптимальные циклы стирки и сушки.

Больше пространства для вдохновения

Свобода воплощений ваших дизайнерских идей с LG WashTower®

Washtower хорошо сочетается с другой мебелью. Женщина использует машину Washtower.

Изображена стена комнаты, похожей на гардеробную. Washtower хорошо сочетается с другой мебелью.

Изображена стена комнаты, похожей на прачечную. Washtower хорошо сочетается с другой мебелью.

*Экономия пространства по сравнению с установкой отдельной сушилки над стиральной машиной.

Удобное центральное управление

Многофункциональная панель управления по принципу «все под рукой» - настолько интуитивно понятная, что вы удивитесь, почему ее не было раньше.
Женщина управляет машиной с помощью панели примерно на уровне пояса.
Стиральная машина с сушилкой
Женщина с поднятыми руками управляет машиной с помощью панели в верхней части прибора.
LG WashTower® с центральным управлением

Умная забота о ваших вещах

Получайте чистое белье благодаря встроенному интеллекту LG WashTower®.
Изображена дверца стиральной машины. За дверцей изображено белье, а над ней значок рубашки.

AI DD™

Технология AI DD™ (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик.
Это изображение панели прибора. Кнопка Duvet сушильной машины и кнопка Duvet стиральной машины подсвечены.

Smart Pairing™

Cушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки, чтобы гарантировать сохранение внешнего вида и качества одежды. Просто нажмите «Пуск».

*Протестировано Intertek. Цикл стирки «Хлопок» с 3 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Изображения и видео продукта приводятся только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

Удалите до 99,9% домашней пыли при выборе цикла гиппоаллергенной обработки Allergy Care.

Носите одежу с удовольствием, зная, что цикл Allergy Care LG удаляет с вашей одежды до 99,9% аллергенов.
  • Allergy Care в стиральной машине
  • Allergy Care в сушильной машине

*Цикл Allergy Care в стиральной машине, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), уничтожает до 99,9% пылевого клеща, а цикл Allergy Care в сушильной машине, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), уничтожает до 99,9% живого пылевого клеща.
*Цикл Allergy Care можно загрузить через приложение ThinQ или выбрать напрямую в Cloud Cycle в приложении.
*Изображения продукта в видео приводятся только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.

Завершите стирку и сушку в течение часа при небольшой загрузке

Благодаря функции быстрой стирки и сушки LG с возможностью подготовки к сушке (Prepare to Dry), полный цикл ухода за одеждой занимает один час при небольшой загрузке, например, спортивной одежды и пижам.
В анимационном ролике показан процесс стирки и сушки в течение одного часа.

*Протестировано Intertek. Протестировано c 3 разными загрузками: женская спортивная одежда, 3 рубашки и две пары пижам. Протестировано с циклом быстрой стирки (Quick Wash) на стиральной машине, с циклом небольшой загрузки Small Load (Quick Dry) на сушильной машине и с функцией подготовки к сушке "Prepare to Dry".
*Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

Изображена дверца стиральной машины. Вода затекает с пяти сторон за закрытой дверцей.
TurboWash™ 360

Эффективная стирка за 30 минут

Ваше белье может быть полностью постирано всего за 30 минут без повреждения ткани.

*Протестировано Intertek, цикл стирки «Хлопок» с параметрами по умолчанию при загрузке 3 кг белья.

  • Обычный компрессор
    Нерегулируемая скорость сжатия
  • Дуал инвертор компрессор
    Регулируемая скорость сжатия
DUAL Inverter Heat Pump™

Энергоэффективный способ
сушки

Увеличивает скорость циркуляции с очень высокой до медленной, не включая и не выключая ее.
Воздух очищается через три фильтра в конденсаторе.
Автоматическая очистка конденсатора

Удобная очистка

Конденсатор промывается автоматически до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины.

*Изображения или видео продукта приводятся только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
*Чистота конденсатора может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
*Периодичность работы «самоочищающегося конденсатора» может отличаться в зависимости от размера и изначального количества влаги в белье.

Удалённое управление

Мониторинг

Подключайтесь и управляйте удалённо

Приложение LG ThinQ™ позволяет легко подключаться и управлять башней WashTower®. Запускайте стирку и сушку одним касанием кнопки.

Эффективная эксплуатация

Проверяйте процесс работы WashTower®, загружайте новые циклы и отслеживайте расход энергии в приложении LG ThinQ™.

*В настоящее время технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.
*Интеллектуальные функции зависят от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.

Высокая надежность, отсутствие вибраций, низкий уровень шума

В башне WashTower™ используется супер надежный и очень тихий инверторный двигатель с прямым приводом обеспечивая при этом длительную работу с 10-летней гарантией на двигатель cтиральной машины.
Благодаря энергоэффективному тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ с 10-летней гарантией, вы можете быть спокойны за сушильную машину.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

W1S1CVKK2HM
Загрузка
стирка 18 кг/ сушка 16 кг
Размеры (Ш х Г х В)
700x770x1890
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD™, LG DUAL Inverter Heat Pump™
ОСОБЕННОСТИ
Единый корпус, центральное управление, умное сопряжение

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки

Отдельно стоящий

Максимальная скорость отжима (об/мин)

1100

Изменяемая скорость отжима (об/мин)

1100/1000/800/600/400

Диапазон температуры стирки (℃)

холодная/20/40/60/95℃

Тип барабана

Пузырьковый

Угол открытия дверцы

150

Диаметр загрузочного люка (см)

600 мм

Объем барабана, л

127.4

Материал перегородок в барабане

Нержавеющая сталь

Автоперезапуск

Интеллектуальная система стирки

Функция автовзвешивания

Датчик пенообразования

ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН

Размеры (Ш х Г х В, мм)

700x770x1890

Размеры с упаковкой (Ш х Г х В, мм)

754x802x1997

Цвет

Зеленый/бежевый

Цвет дверцы

Хромированный обод + Стеклянная Дверь

Вес (кг)

156

Вес с упаковкой (кг)

165

ЗАГРУЗКА

Тип загрузки

Фронтальная

Максимальная загрузка при стирке (кг)

17

Максимальная загрузка при сушке (кг)

16

ТЕХНОЛОГИИ

Искусственный Интеллект AI DDTM

Инверторный мотор с прямым приводом

Функция пара Steam

6 движений заботы

Технология TurboWash

●(30 минут)

Добавить белье

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

Технология Tag On

Wi-Fi

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Количество программ

6

Хлопок

Хлопок+

TurboWash30

Повседневная стирка

Пуховые вещи

Шерсть

Очистка барабана

Полоскание+Отжим

Моя программа

ПРОГРАММЫ СУШКИ

Количество программ

6

Хлопок

Хлопок+

TurboWash30

Повседневная стирка

Пуховые вещи

Шерсть

Деликатная

Стандартная

Экстра

Для глажки

Освежить пуховик

Сушка по времени

Моя программа

Очистка барабана

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ СТИРКИ

Предварительная стирка

Отжим+Полоскание

Очистка барабана

Интенсивная стирка

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Дисплей

LED

Сенсорный дисплей

Индикатор рисунка (Время пребывания, температура, обороты в минуту)

●18:88

Таймер задержки

3-19 hrs

Индикатор блокировки дверцы

Индикатор ошибок/Самодиагностика

Звуковой сигнал Вкл/Выкл

ОСОБЕННОСТИ

Функция очистки барабана

Удаленный старт

Система пеноподавления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Гарантия 10 лет на Инверторный Прямой Привод

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

Вид спереди

W1S1CVKK2HM

LG WashTower, стирка 18 кг, сушка 16 кг, центральное управление, искусственный интеллект AI DD, ThinQ

Найти онлайн