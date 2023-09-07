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LG WashTower, стирка 18 кг, сушка 16 кг, центральное управление, искусственный интеллект AI DD, ThinQ
LG WashTower, стирка 18 кг, сушка 16 кг, центральное управление, искусственный интеллект AI DD, ThinQ
Интегрированное решение «Интеллектуальная стирка»
Больше пространства для вдохновения
Свобода воплощений ваших дизайнерских идей с LG WashTower®
*Экономия пространства по сравнению с установкой отдельной сушилки над стиральной машиной.
Удобное центральное управление
Умная забота о ваших вещах
*Протестировано Intertek. Цикл стирки «Хлопок» с 3 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Изображения и видео продукта приводятся только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
Удалите до 99,9% домашней пыли при выборе цикла гиппоаллергенной обработки Allergy Care.
*Цикл Allergy Care в стиральной машине, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), уничтожает до 99,9% пылевого клеща, а цикл Allergy Care в сушильной машине, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), уничтожает до 99,9% живого пылевого клеща.
*Цикл Allergy Care можно загрузить через приложение ThinQ или выбрать напрямую в Cloud Cycle в приложении.
*Изображения продукта в видео приводятся только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
Завершите стирку и сушку в течение часа при небольшой загрузке
*Протестировано Intertek. Протестировано c 3 разными загрузками: женская спортивная одежда, 3 рубашки и две пары пижам. Протестировано с циклом быстрой стирки (Quick Wash) на стиральной машине, с циклом небольшой загрузки Small Load (Quick Dry) на сушильной машине и с функцией подготовки к сушке "Prepare to Dry".
*Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Протестировано Intertek, цикл стирки «Хлопок» с параметрами по умолчанию при загрузке 3 кг белья.
-
Обычный компрессорНерегулируемая скорость сжатия
-
Дуал инвертор компрессорРегулируемая скорость сжатия
Энергоэффективный способ
сушки
*Изображения или видео продукта приводятся только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
*Чистота конденсатора может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
*Периодичность работы «самоочищающегося конденсатора» может отличаться в зависимости от размера и изначального количества влаги в белье.
Подключайтесь и управляйте удалённо
Эффективная эксплуатация
*В настоящее время технология LG SmartThinQ носит название LG ThinQ.
*Интеллектуальные функции зависят от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.
Высокая надежность, отсутствие вибраций, низкий уровень шума
Благодаря энергоэффективному тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ с 10-летней гарантией, вы можете быть спокойны за сушильную машину.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип установки
-
Отдельно стоящий
-
Максимальная скорость отжима (об/мин)
-
1100
-
Изменяемая скорость отжима (об/мин)
-
1100/1000/800/600/400
-
Диапазон температуры стирки (℃)
-
холодная/20/40/60/95℃
-
Тип барабана
-
Пузырьковый
-
Угол открытия дверцы
-
150
-
Диаметр загрузочного люка (см)
-
600 мм
-
Объем барабана, л
-
127.4
-
Материал перегородок в барабане
-
Нержавеющая сталь
-
Автоперезапуск
-
●
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Функция автовзвешивания
-
●
-
Датчик пенообразования
-
●
-
Размеры (Ш х Г х В, мм)
-
700x770x1890
-
Размеры с упаковкой (Ш х Г х В, мм)
-
754x802x1997
-
Цвет
-
Зеленый/бежевый
-
Цвет дверцы
-
Хромированный обод + Стеклянная Дверь
-
Вес (кг)
-
156
-
Вес с упаковкой (кг)
-
165
-
Тип загрузки
-
Фронтальная
-
Максимальная загрузка при стирке (кг)
-
17
-
Максимальная загрузка при сушке (кг)
-
16
-
Искусственный Интеллект AI DDTM
-
●
-
Инверторный мотор с прямым приводом
-
●
-
Функция пара Steam
-
●
-
6 движений заботы
-
●
-
Технология TurboWash
-
●(30 минут)
-
Добавить белье
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Технология Tag On
-
●
-
Wi-Fi
-
●
-
Количество программ
-
6
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок+
-
●
-
TurboWash30
-
●
-
Повседневная стирка
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Полоскание+Отжим
-
●
-
Моя программа
-
●
-
Количество программ
-
6
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок+
-
●
-
TurboWash30
-
●
-
Повседневная стирка
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Стандартная
-
●
-
Экстра
-
●
-
Для глажки
-
●
-
Освежить пуховик
-
●
-
Сушка по времени
-
●
-
Моя программа
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Отжим+Полоскание
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Интенсивная стирка
-
●
-
Дисплей
-
LED
-
Сенсорный дисплей
-
●
-
Индикатор рисунка (Время пребывания, температура, обороты в минуту)
-
●18:88
-
Таймер задержки
-
3-19 hrs
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Индикатор ошибок/Самодиагностика
-
●
-
Звуковой сигнал Вкл/Выкл
-
●
-
Функция очистки барабана
-
●
-
Удаленный старт
-
●
-
Система пеноподавления
-
●
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Гарантия 10 лет на Инверторный Прямой Привод
-
●
-
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