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Styler – система для ухода за одеждой с помощью пара, 3 вещи, пресс для брюк

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Styler – система для ухода за одеждой с помощью пара, 3 вещи, пресс для брюк

S3MFC

Styler – система для ухода за одеждой с помощью пара, 3 вещи, пресс для брюк

S3MFC
Простой и удобный уход за одеждой у вас дома1

Простой и удобный уход за одеждой у вас дома

Откройте для себя быстрый и эффективный способ придать вашей одежде опрятный и свежий вид. Теперь вы можете забыть о неприятных запахах, каплях влаги и складках на предметах вашего гардероба.
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Забота об одежде с помощью пара1

Забота об одежде с помощью пара

Система ухода за одеждой с помощью пара LG Styler с функцией TrueSteam™ позволит эффективно избавить одежду от запахов, бережно разгладить ее и удалить бытовые аллергены и бактерии. Благодаря усовершенствованной системе сушки вещей можно еще быстрее привести свой гардероб в порядок без усадки и повреждения даже самых деликатных тканей.
«Встряхните» складки и неприятные запахи1
Свежий образ каждый день

«Встряхните» складки и неприятные запахи

Бережный уход за вашим гардеробом: костюмами, платьями, свитерами и другой одеждой. Одно нажатие на дисплей — и ваша одежда выглядит превосходно!
Эффективная защита от вирусов, бактерий и аллергенов1
Гигиена

Эффективная защита от вирусов, бактерий и аллергенов

Уникальная технология обработки паром TrueSteam™ бережно воздействует на материал и удаляет до 99,9%­ опасных вирусов, бытовых аллергенов и бактерий. Технология TrueSteam™ абсолютно безопасна — пар на 100% состоит из воды и не содержит химических добавок.

* Устраняет 99,99% коронавирусов PEDV / MHV с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чоннам / Чунгнам, Республика Корея, в 2020 году.

* Устраняет 99,9% коронавирусов hCoV-229E с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чонбук, Республика Корея, в 2020 году.

Бережная сушка для заботы о вашей одежде1
Сушка

Бережная сушка для заботы о вашей одежде

Теперь вы сможете бережно высушить вещи даже из деликатных тканей, не беспокоясь об их повреждении. Ваша одежда всегда будет чистой, свежей и приятной на ощупь — именно такой, какой она должна быть!
Стильный уход за вашими брюками1
Пресс для брюк

Стильный уход за вашими брюками

Разглаживание складок и создание стрелок в три простых шага: откройте дверцу пресса для брюк, повесьте ровно брюки на специальную вешалку, закройте пресс. Достаньте брюки после окончания работы программы и наслаждайтесь результатом
Оцените свой образ1

Оцените свой образ

Обновленный LG Styler с зеркальной дверью впишется в любой интерьер и даже заменит зеркало в вашей гардеробной.
Удобное управление с помощью Wi-Fi1
Технология LG ThinQ

Удобное управление с помощью Wi-Fi

Откройте для себя уникальную технологию LG ThinQ, благодаря которой вы сможете управлять системой из любого удобного вам места. Контролируйте энергопотребление, регулируйте режимы и используйте именно те циклы работы устройства, которые вам необходимы.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

LG Styler — как это работает?

Освежение: удаление легких складок, замятий и неприятных запахов
Сушка: бережная сушка деликатных тканей
Пресс для брюк: обновление стрелок на брюках
Установка дополнительных программ
Освежение: удаление легких складок, замятий и неприятных запахов
Сушка: бережная сушка деликатных тканей
Пресс для брюк: обновление стрелок на брюках
Установка дополнительных программ

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

s3mfc
Загрузка
3 вещи + 1 брюки
Размеры (Ш х Г х В)
445 × 585 × 1850
Основная технология
Освежение, Гигиена, Сушка
ОСОБЕННОСТИ
Есть

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузка

4 вещи

Количество вешалок

2 (для рубашек) + 1 (для брюк)

Дисплей

Сенсорный

Шум (Дб)

40

Оборотов в минуту

180

Потребление энергии

1850 Вт (стандартный цикл освежения)

Цвет

Зеркальный

Вместимость

6.5кг

ПРОГРАММЫ

Освежить (минуты)

- Интенсив (59)
- Стандарт (39)
- Быстро (20)

Сушка (минуты)

- Стандарт (120)
- После дождя/снега (51)
- Осушение (120)

Гигиена (минуты)

- Интенсивная (123)
- Постельное белье (93)
- Удаление мелкой пыли (53)
- Стандарт (83)

Особый уход (минуты)

- Костюмы/Жакеты (34)
- Шерстяные вещи (27)
- Спортивная одежда (54)
- Моя программа (74) Пресс для брюк

АКСЕССУАРЫ

Вешалка для рубашек

2

Вешалка для брюк

1

Пресс для брюк

1

Руководство по прессу для брюк

Контейнер для воды

1

ТЕХНОЛОГИИ

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

● версия 3.0

Wi-Fi

● (Загрузка циклов)

Дистанционное управление

Мониторинг потребляемой энергии

Black Box

Моя программа

Старт в одно касание

Функция пара TrueSteam

Возможность управления через приложение LG ThinQ

ПИТАНИЕ

Требования к питанию

220В, 50 Гц

Энергопотребление

1850 Вт

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш x В x Г), мм

445 x 1850 x 585

Размер упаковки (Ш x В x Г), мм

538 × 1915 × 661

Вес (без упаковки), кг

78

Вес (в коробке)

86

КОМПРЕССОР

Модель

BMA082HAMV

Охладитель

R134a

Вес охладителя (г)

155

ГАРАНТИЯ

Детали

1 год

Инверторный компрессор

10 лет

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S3MFC

S3MFC

Styler – система для ухода за одеждой с помощью пара, 3 вещи, пресс для брюк