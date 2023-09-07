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Styler – система для ухода за одеждой с помощью пара, 3 вещи, пресс для брюк
Styler – система для ухода за одеждой с помощью пара, 3 вещи, пресс для брюк
* Устраняет 99,99% коронавирусов PEDV / MHV с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чоннам / Чунгнам, Республика Корея, в 2020 году.
* Устраняет 99,9% коронавирусов hCoV-229E с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чонбук, Республика Корея, в 2020 году.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
LG Styler — как это работает?
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Загрузка
-
4 вещи
-
Количество вешалок
-
2 (для рубашек) + 1 (для брюк)
-
Дисплей
-
Сенсорный
-
Шум (Дб)
-
40
-
Оборотов в минуту
-
180
-
Потребление энергии
-
1850 Вт (стандартный цикл освежения)
-
Цвет
-
Зеркальный
-
Вместимость
-
6.5кг
-
Освежить (минуты)
-
- Интенсив (59)
- Стандарт (39)
- Быстро (20)
-
Сушка (минуты)
-
- Стандарт (120)
- После дождя/снега (51)
- Осушение (120)
-
Гигиена (минуты)
-
- Интенсивная (123)
- Постельное белье (93)
- Удаление мелкой пыли (53)
- Стандарт (83)
-
Особый уход (минуты)
-
- Костюмы/Жакеты (34)
- Шерстяные вещи (27)
- Спортивная одежда (54)
- Моя программа (74) Пресс для брюк
-
Вешалка для рубашек
-
2
-
Вешалка для брюк
-
1
-
Пресс для брюк
-
1
-
Руководство по прессу для брюк
-
●
-
Контейнер для воды
-
1
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
● версия 3.0
-
Wi-Fi
-
● (Загрузка циклов)
-
Дистанционное управление
-
●
-
Мониторинг потребляемой энергии
-
●
-
Black Box
-
●
-
Моя программа
-
●
-
Старт в одно касание
-
●
-
Функция пара TrueSteam
-
●
-
Возможность управления через приложение LG ThinQ
-
●
-
Требования к питанию
-
220В, 50 Гц
-
Энергопотребление
-
1850 Вт
-
Размер (Ш x В x Г), мм
-
445 x 1850 x 585
-
Размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
538 × 1915 × 661
-
Вес (без упаковки), кг
-
78
-
Вес (в коробке)
-
86
-
Модель
-
BMA082HAMV
-
Охладитель
-
R134a
-
Вес охладителя (г)
-
155
-
Детали
-
1 год
-
Инверторный компрессор
-
10 лет
-
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S3MFC
Styler – система для ухода за одеждой с помощью пара, 3 вещи, пресс для брюк