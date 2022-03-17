Практически в каждом доме есть микроволновая печь, однако не все используют максимум возможностей этого кухонного компаньона. Не многие знают, что с помощью микроволн можно не только разогреть еду, а еще и приготовить десятки разнообразных и вкусных блюд: от простых завтраков – кекса, яйца-пашот или овсяной каши до сложных кулинарных шедевров из мяса, рыбы или птицы.







Почувствовать себя профессиональным поваром возможно с микроволновой печью LG NeoChef™, которая совмещает в себе функции запекания, обжаривания, приготовления на пару и томления. Обилие различных программ позволяет упростить процесс готовки и превратить его в приятное развлечение. Чтобы у вас сложилось полное представление о том, на что способны приборы LG NeoChef™, разберем их основные возможности на примере следующих моделей MS2535GIS и MS2595DIS в черных цветах, MS2535GISH в пепельно-бежевом цвете , и встраиваемой микроволновой печи MS2595CIST в серебристом цвете , доступных в Казахстане.







Микроволновые печи NeoChef™ оснащены технологией Smart Inverter. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления, продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно1, а блюда порадуют вас разнообразием. Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерный подогрев и размораживание пищи, сохраняя при этом ее вкусовые качества и структуру.







LG NeoChef™ решает и нестандартные кулинарные задачи. В микроволновой печи можно сделать домашний йогурт для завтраков и полезных десертов, а также растопить шоколад или сливочное масло без водяной бани. Например, во встраиваемой модели MS2595CIST есть даже режим фритюра, с помощью которого вы можете жарить картошку фри или хрустящие крылышки в домашних условиях. Из всего этого следует вывод – чем шире функционал вашей микроволновой печи, тем больше кулинарных идей вы способны реализовать.



Помимо готовки, модели LG NeoChef™ просты и в уходе. Внутренняя поверхность приборов имеет специальное антибактериальное покрытие EasyClean™, которое помогает очистить микроволновую печь от капель жира или кусочков еды всего в пару движений. Для этого не нужны моющие средства или растворы – достаточно обычной влажной салфетки. К тому же, такое покрытие препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям.







Внутри приборов также скрывается LED-подсветка белого цвета, которая в три раза2 ярче, чем в традиционных моделях. Это позволяет контролировать процесс приготовления пищи без открывания дверцы и обеспечивает меньшее потребление электроэнергии.



И напоследок изюминка линейки LG NeoChef™ – дизайн. Для кулинарных подвигов необходимо вдохновение, и внешний вид прибора играет немаловажную роль. Микроволновые печи NeoChef™ выполнены в строгом минималистичном стиле, который гармонично сочетается с любым интерьером кухни и другой бытовой техникой. Дверца изготовлена из цельного закаленного стекла без разделений и лишних деталей, что также подчеркивает премиальность продукта. При своих стандартных габаритах все три модели имеют увеличенный объем 25 литров, а это значит, что теперь вы можете готовить или разогревать порции большего размера.



LG NeoChef™ переосмысливает привычные способы приготовления любимых блюд. А удобство и простота, которые могут предложить микроволновые печи LG, позволят готовить с удовольствием и при этом не тратить много времени.





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1 Внутренний тест компании LG. Сравнение печи LG NeoChef™ и обычной печи LG.

2Внутренний тест компании LG. Использование печи LG NeoChef™.