Как выбрать телевизор в соответствии со своими потребностями и бюджетом

Телевизор – неотъемлемый элемент современного дома, устройство, которым мы пользуемся на постоянной основе для разных целей. Выбор телевизора, соответственно, является важным решением, так как он должен прослужить вам много лет. При этом экран устройства нужно подбирать в зависимости от назначения и инвестиций, которые вы готовы в него вложить. Сегодня мы поделимся с вами советами о том, как выбрать телевизор, подходящий по вашим потребностям и бюджету.

Первый шаг в выборе телевизора — понять, как вы планируете его использовать. Любителям кино потребуется телевизор с хорошим качеством изображения и звука, а для геймеров важна высокая частота обновления. Также учтите размер помещения: для маленькой комнаты подойдет телевизор с меньшей диагональю, тогда как для большой гостиной нужен экран побольше.

Начнем с основных характеристик, которые необходимо учитывать при покупке нового ТВ.

Разрешение экрана

Разрешение экрана — это количество пикселей, из которых состоит изображение. Существует несколько основных типов разрешения:

• 1080p (Full HD) — разрешение, которое используется в большинстве телевизоров среднего размера.

• 4K — обеспечивает очень высокое качество изображения, особенно на больших экранах.

• 8K — ультра высокое разрешение, пока мало контента, который его поддерживает.

Типы экранов: LED, OLED, QLED, IPS

Экраны LED (светодиодные дисплеи) популярны благодаря своей доступной цене и хорошей яркости. OLED (органические светодиоды) известны превосходной контрастностью и глубиной черного цвета, что делает их идеальными для кинолюбителей. Экраны QLED (квантовые светодиоды) предлагают яркие и насыщенные цвета, подходящие для ярко освещенных помещений. Плюсы IPS (жидкокристаллические) экранов – широкие углы обзора и качественная цветопередача делают их отличным выбором для просмотра контента в большой компании.

Частота обновления экрана

Частота обновления экрана измеряется в герцах (Hz) и указывает количество обновлений изображения в секунду. Стандартная частота — 60Hz, но для более плавного изображения в динамичных сценах лучше выбирать телевизоры с частотой 120Hz или выше.

Диагональ экрана и оптимальное расстояние до телевизора

Размер экрана зависит от размера комнаты и расстояния, с которого вы будете смотреть телевизор. Общая рекомендация — умножить диагональ экрана на 1,5, чтобы получить оптимальное расстояние до телевизора. Например, просчет для 65-дюймового экрана выглядит следующим образом: умножаем 65 на 1,5, получаем 97,5 дюймов (или 248 сантиметров). Значит, оптимальным расстоянием будет около 2,5 метров.

Далее рассмотрим различные опции: бюджетные телевизоры, экраны в среднем ценовом сегменте и премиум-варианты.

Телевизоры до 700 000 тенге: основные характеристики и примеры

Телевизоры стоимостью до 700 000 тенге подойдут тем, кто заинтересован в просмотре передач на повседневной основе, ищет второй экран для кухни или детской комнаты, либо хотят подобрать бюджетный функциональный телевизор для общежития или съемного жилья. Для данных целей отличным вариантом будет 65-дюймовый телевизор LG UHD 65UT91006LA . Благодаря технологии HDR10 Pro цвета на экране потрясающе выразительны, а яркость настраивается для оптимального просмотра. Рекомендуем рассмотреть также 65-дюймовый телевизор LG NanoCell 65NANO80T6A . Технология NanoCell обеспечивает отличную цветопередачу и четкость картинки. Оба телевизора имеют разрешение экрана 4K, что позволяет наслаждаться просмотром контента в высоком качестве.

Телевизоры от 700 000 до 1 400 000 тенге: что ожидать в среднем ценовом сегменте

В среднем ценовом сегменте представлены самые популярные модели, используемые для семейных просмотров кино, геймерами, которым важна частота обновления, а также в качестве мультимедийных центров для стриминга любимого контента, таких как кино и спорт. Например, 65-дюймовый телевизор LG OLED evo OLED65C4RLA использует технологию OLED с самоподсвечивающимся пикселями для создания четкой и насыщенной картинки, а также оптимизирует изображение и звук для пространства, в котором находится, при помощи искусственного интеллекта.

Телевизоры свыше 1 400 000 тенге: модели премиум-сегмента и их особенности

Модели телевизоров премиум-сегмента отлично подойдут для создания домашнего кинотеатра с наивысшим качеством изображения и звука, для энтузиастов, следящих за последними новинками, а также для дизайнерских интерьеров, где особенно важен внешний вид устройства. Флагманская модель LG OLED evo OLED65G4RLA обеспечивает высочайшую производительность за счет уникального процессора α11 AI, применяет способности передового искусственного интеллекта для улучшенной обработки изображения и воспроизведения впечатляющего звука. Благодаря дизайну One Wall Design отлично вписывается в любой интерьер, сливаясь со стеной и не оставляя зазоров. Премиум модели телевизоров, обладающие продвинутыми и инновационными функциями, подарят вам новый, более совершенный опыт просмотра контента.

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