Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — красиво насыщенное изображение разноцветных брызг краски, подчеркивающее цветовые возможности телевизора. Также виден новый логотип LG QNED evo AI.

Что такое LG QNED evo AI?

Каждый цвет переосмыслен, новый опыт начинается с LG QNED evo

*Модели QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Dynamic QNED Color Pro для расширенного цветового спектра

Благодаря новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG наслаждайтесь реалистичными и насыщенными цветами на экране.

Телевизор LG QNED TV установлен на стене красивой, премиальной гостиной. На телевизоре — абстрактное изображение с градиентом разных оттенков, демонстрирующее, как технология Dynamic QNED Color Pro может воспроизводить широкий спектр цветов.
Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

*Dynamic QNED Color Pro действителен и для модели QNED93.

Последовательность кадров, показывающая, как MiniLED обеспечивает лучшие визуальные эффекты по сравнению с обычными светодиодами. Экран телевизора LG TV с 3D голографическим цветком на тёмном фоне. За телевизором — графическое представление того, как обычные светодиоды размещаются на экране. Светодиоды большие и размещены редко. Цветок тусклый и серый. Переход к MiniLED, где цветок становится ярче, более насыщенным и обладает отличным контрастом. Графическое представление MiniLED также показывает более мелкие светодиоды в большем количестве на экране.

MiniLED с технологией точной затемнённости Precision Dimming Technology

MiniLED с новым процессором alpha AI обеспечивает ультра-резкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.

*Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.

Десятилетие инноваций LG OLED становится основой качества изображения QNED evo

LG QNED evo оснащён процессором LG OLED, который управляет более 8,3 миллиона пикселей, оптимизируя качество изображения, распознавая жанры контента для улучшения глубины и детализации.

ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.

*По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Появляются линии на затуманенном и почти сером изображении попугая в лесу, создавая впечатление анализа элементов кадра суперкомпьютером. Проводят лазером по силуэту попугая, после чего он становится более ярким, четким и красочным. Задний фон также преображается слева направо, и мы видим улучшенные контрастность, глубину и цвета.

Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro

AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.

*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

*Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

Телевизор LG QNED TV на подставке в пространстве, выполненном в основном в белых тонах. На экране телевизора — яркая брызга краски, демонстрирующая, как телевизоры QNED могут отображать широкий спектр насыщенных цветов с приятным контрастом. Новый логотип LG QNED evo AI расположен над телевизором.

Познакомьтесь с QNED93 — нашим самым ярким телевизором QNED evo

Ощутите мощь
большого экрана

Семья находится в своей гостиной. У них установлен на стене телевизор LG с ультрабольшим экраном, который почти занимает всю стену. Они смотрят захватывающий футбольный матч на большом и захватывающем экране.

Увидьте каждую деталь в большом масштабе до 100 дюймов

Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. AI Super Upscaling и алгоритмы глубокого обучения улучшают ваш контент, обеспечивая потрясающую чёткость даже на экране размером 100 дюймов.

*QNED85 доступен с максимальной диагональю 100 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.

Огромный телевизор LG QNED TV и звуковая панель LG Soundbar установлены на стене. Маленькая девочка и её щенок смотрят подводную сцену на телевизоре. Огромный размер телевизора делает контент ещё более захватывающим.

Посмотрите на мир в большом масштабе с 100-дюймовым QNED85

Следующее поколение телевизоров LG AI TV

LG AI Magic Remote с выделенной кнопкой «ИИ». Есть графическое представление пользовательского интерфейса с иконками, показывающее, как кнопка «ИИ» позволяет пользователям получать доступ к различным функциям ИИ. Сервисы включают AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard и AI Sound Wizard. Функциональность демонстрируется, когда курсор появляется на интерфейсе, показывая, как пульт можно использовать как беспроводную мышь — достаточно навести курсор и нажать кнопку.

Дополните свой AI experience функцией AI Magic Remote
со специальной
кнопкой «ИИ»

Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.

*Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

*Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету. 

*AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

*Пульт AI Magic Remote может потребовать отдельной покупки в зависимости от размера, модели и региона вашего телевизора.

Семья из четырех человек собралась вокруг телевизора LG AI TV. Вокруг имени человека, держащего пульт, появляется круг. Демонстрируется, как AI Voice ID распознает голосовую сигнатуру каждого пользователя. Интерфейс webOS затем показывает, как ИИ автоматически переключает аккаунт и предлагает персонализированный контент.
Крупный план экрана телевизора LG QNED TV, показывающего, как работает поиск AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.
На экране телевизора LG QNED TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя.

AI Voice ID

AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.

AI Search

Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.

AI Chatbot

С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.

*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент AI Voice ID. 

*Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

*Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

*Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

*В США и Корее для ИИ-поиска спользуется модель LLM.

*AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

*Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

*Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».
Экран пользователя, выполняющего операцию персонализации с помощью AI Picture Wizard. Представлена серия картинок, где выделяется выбор пользователя. Появляется иконка загрузки, и разворачивается картинка пейзажа слева направо.
Экран пользователя, выполняющего операцию персонализации с помощью AI Sound Wizard. Выбирается серия иконок звуковых клипов. Показаны джазовый певец и играющий на саксофоне музыкант, а звуковые волны представляют персонализированный звук для изображения.

AI Concierge

Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра.  

AI Picture Wizard

Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.

AI Sound Wizard

Выбирайте любимое аудио из меню звуковых клипов. Из 40 млн параметров ИИ создает индивидуальный звуковой профиль в соответствии с вашими предпочтениями.

*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

*Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.