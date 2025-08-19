We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Что такое LG QNED evo AI?
Каждый цвет переосмыслен, новый опыт начинается с LG QNED evo
*Модели QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.
Dynamic QNED Color Pro для расширенного цветового спектра
Благодаря новой и уникальной технологии широкого цветового охвата от LG наслаждайтесь реалистичными и насыщенными цветами на экране.
*Dynamic QNED Color Pro действителен и для модели QNED93.
MiniLED с технологией точной затемнённости Precision Dimming Technology
MiniLED с новым процессором alpha AI обеспечивает ультра-резкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.
*Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.
Десятилетие инноваций LG OLED становится основой качества изображения QNED evo
LG QNED evo оснащён процессором LG OLED, который управляет более 8,3 миллиона пикселей, оптимизируя качество изображения, распознавая жанры контента для улучшения глубины и детализации.
*По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro
AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.
*Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
*Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.
Ощутите мощь
большого экрана
Увидьте каждую деталь в большом масштабе до 100 дюймов
Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. AI Super Upscaling и алгоритмы глубокого обучения улучшают ваш контент, обеспечивая потрясающую чёткость даже на экране размером 100 дюймов.
*QNED85 доступен с максимальной диагональю 100 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.
Следующее поколение телевизоров LG AI TV
Дополните свой AI experience функцией AI Magic Remote
со специальной
кнопкой «ИИ»
Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.
*Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
*Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
*AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
*Пульт AI Magic Remote может потребовать отдельной покупки в зависимости от размера, модели и региона вашего телевизора.
AI Voice ID
AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.
AI Search
Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.
AI Chatbot
С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.
*В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент AI Voice ID.
*Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
*Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
*Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
*В США и Корее для ИИ-поиска спользуется модель LLM.
*AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
*Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
*Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
AI Concierge
Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра.
AI Picture Wizard
Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.
AI Sound Wizard
Выбирайте любимое аудио из меню звуковых клипов. Из 40 млн параметров ИИ создает индивидуальный звуковой профиль в соответствии с вашими предпочтениями.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
*Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.