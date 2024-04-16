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86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года
86-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года
Основные характеристики
- Беспроводная передача в 4K 144Hz с визуально безупречным качеством через блок Zero Connect
- Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8
- Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
Лауреат выставки CES 2025 (QNED9M)
Нам понравилось соотношение цены и качества, которое предлагает LG 4K True Wireless QNED TV
CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New)
Кибербезопасность
* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
Только на LG True Wireless TV — Беспроводная свобода, проводное качество
Беспроводная передача в 4K уже здесь. Наша технология True Wireless освобождает вас от ограничений проводных подключений, сохраняя при этом такое же захватывающее изображение и звук, как у проводного телевидения.
Ощутите визуально безупречную 4K-чёткость — как у проводного телевидения
Наша технология True Wireless с передачей видео и аудио в 4K 144Hz обеспечивает такое же качество впечатления от просмотра, как у проводного телевидения. Наслаждайтесь контентом без задержек и видимого ухудшения качества.
*Отсутствуют потери при передаче изображения по результатам внутреннего тестирования по стандарту ISO/IEC 29170-2 с реальной продуктивностью, зависящей от настроек, условий окружающей среды и использования.
Играйте без задержек с беспроводным геймингом с экстремально низкой задержкой
Сертифицировано для плавного и бесперебойного игрового процесса даже при беспроводной передаче. Наслаждайтесь играми с частотой 144Hz, поддержкой AMD FreeSync Premium и другими технологиями.
* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.
* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
Освободитесь от ограничений проводного телевидения
Наслаждайтесь свободой простой установки, создающей чистое и открытое пространство. Подключите другие устройства к блоку Zero Connect и забудьте о проводах.
Упростите установку с плотным прилеганием к стене с помощью коробки Zero Connect
Cмонтируйте телевизор на стену с минимальными усилиями. Поскольку ваша коробка Zero Connect беспроводным способом подключает другие устройства к телевизору, нет необходимости в дополнительных изменениях стены, которые могут привести к дополнительным расходам.
* Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.
* Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.
* Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.
*При покупке клиенты получают блок LG QNED Zero Connect.
Совершенно новый динамический QNED Color
Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.
* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
MiniLED с технологией продвинутого локального затемнения
MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультра-резкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.
* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.
Визуальные качества следующего уровня благодаря потрясающему ИИ-процессору alpha 9 Gen8
ИИ-системы нашего процессора анализируют каждый кадр и увеличивают каждую деталь. Распознавая лица, процессор обеспечивает не только визуальное качество 4K, но также улучшенные выражения лица.
* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro
AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.
* AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro доступны для моделей QNED92, QNED9M и QNED85.
* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
* Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.
Следующее поколение телевизоров LG AI TV
Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience
Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.
* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.
* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.
* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.
* В США и Корее используют модель LLM.
* Необходимо подключение к Интернету.
* Необходимо подключение к Интернету.
* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.
* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.
* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.
* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.
* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.
* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.
* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.
* LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.
* Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.
Ультрабольшой телевизор Ultra Big TV
Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Погружайтесь в высокое разрешение на экране супер-класса.
*QNED9M доступен с максимальной диагональю 86 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.
Ультратонкая конструкция
Ультратонкая конструкция вашего телевизора переосмысливает современность и делает просмотр более иммерсивным.
AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта
* Включается через меню режима звука (Soundbar Mode).
* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar
* Звуковая панель может быть приобретена отдельно.
* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.
* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.
* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.
* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы.
* Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.
* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона.
Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр
Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.
* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.
* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.
Лучший телевизор QNED TV для просмотра фильмов
Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с режимом FILMMAKER MODE и компенсацией окружающего света в зависимости от освещенности, что обеспечивает качество изображения, соответствующее высочайшим стандартам.
Dolby Vision и режим FILMMAKER Mode
Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.
* Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.
* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.
* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.
* Все изображения выше представляют собой симуляцию.
* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.
* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.
* Пульт AI Magic Remote может потребовать отдельной покупки в зависимости от размера, модели и региона вашего телевизора.
Характеристики
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Dolby Atmos
Да
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1929 x 1114 x 51.9
-
Вес телевизора без подставки
45.5
Все характеристики
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α9 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
-
Dolby Atmos
Да
-
Чистый голос Pro
Да (обработка голоса на основе ИИ)
-
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
20Вт
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
2.0 Канал
-
WOW-оркестр
Да
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.3)
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
-
Ethernet- вход
1шт
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
CI-слот
1шт
-
HDMI-вход
3 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
2400 x 1215 x 253
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1929 x 1114 x 51.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1929 x 1213/1165 x 415
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
496 x 415
-
Вес телевизора без подставки
45.5
-
Вес телевизора с подставкой
52.8
-
Вес упаковки
69.3
-
Крепление VESA (ШхВ)
600 x 400
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да (До 144Гц)
-
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Съемный)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
Да
-
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
Технология затемнения
Локальное затемнение
-
Motion (Технология обработки движений)
Motion Pro
-
Режим изображения
10 режима
-
AI Изображение Pro
Да
-
Авто калибровка
Да
-
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
Да
SMART TV
-
Работает с Apple Home
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 25
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
AI Чатбот
Да
-
Всегда готов
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Google Cast
Да
-
Google Home / Hub
Да
-
Home Hub
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
LG Каналы
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
Voice ID
Да (за исключением России)
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