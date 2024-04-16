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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года

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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года

65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED evo AI QNED9M 4K 2025 года

65QNED9MA6B
()
  • Front view of LG QNED evo AI QNED9M TV. LG QNED evo AI Logo on the. op corner. LG QNED evo TV depicts colorful paintike textures coming together. Zero Connect Box in the corner with the title, Zero Connect Box with 4K 144Hz wireless video & audio transfer.
  • Zero Connect Box with its corresponding size dimensions in millimeters.
  • Front view and side view of LG QNED evo AI QNED9M 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
  • A whale swims out towards the viewer through a QNED9M placed amidst the corals in the ocean. Text talks about how detail is impressive showing visually lossless 4K quality.
  • A dimly lit living room with a game screen depicted on the QNED9M. Zero Connect Box sits inside a coffee table. Text talks about 144Hz ultra-responsive wireless gaming with low latency.
  • Three icons that represent the 3 Free benefits from LG True Wireless TV. Location-free, clutter-free, hassle-free. Text talks about breaking free from the limits of wired TV and enjoying an effortless setup and clean, open space.
  • Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
  • 3D holographic flower in many different shades and hues against a black background. The definition and detail of the flower shows off QNED MiniLED's capability to produce visuals with exceptional color, brightness, and contrast. The title talks about how MiniLED enhances clarity and provides exceptional contrast.
  • The alpha 9 AI Processor Gen8 lights up with different shades of blue and bolts of light shoot out from it highlighting its circuits. Performance statistics are visible. 1.7 times greater AI neural processing, NPU. 1.7 times faster operation, CPU. 2.1 times improved graphics, GPU.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
  • LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
  • LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
  • Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
  • Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
  • A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar. Zero Connect Box sits inside a coffee table.
Front view of LG QNED evo AI QNED9M TV. LG QNED evo AI Logo on the. op corner. LG QNED evo TV depicts colorful paintike textures coming together. Zero Connect Box in the corner with the title, Zero Connect Box with 4K 144Hz wireless video & audio transfer.
Zero Connect Box with its corresponding size dimensions in millimeters.
Front view and side view of LG QNED evo AI QNED9M 4K Smart TV showing its length, width, height, and depth dimensions.
A whale swims out towards the viewer through a QNED9M placed amidst the corals in the ocean. Text talks about how detail is impressive showing visually lossless 4K quality.
A dimly lit living room with a game screen depicted on the QNED9M. Zero Connect Box sits inside a coffee table. Text talks about 144Hz ultra-responsive wireless gaming with low latency.
Three icons that represent the 3 Free benefits from LG True Wireless TV. Location-free, clutter-free, hassle-free. Text talks about breaking free from the limits of wired TV and enjoying an effortless setup and clean, open space.
Splashes of paint burst from the floor up in diverse colors. Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3. The title talks about LG’s new and unique wide color gamut technology that allows you to see vivid color on your screen.
3D holographic flower in many different shades and hues against a black background. The definition and detail of the flower shows off QNED MiniLED's capability to produce visuals with exceptional color, brightness, and contrast. The title talks about how MiniLED enhances clarity and provides exceptional contrast.
The alpha 9 AI Processor Gen8 lights up with different shades of blue and bolts of light shoot out from it highlighting its circuits. Performance statistics are visible. 1.7 times greater AI neural processing, NPU. 1.7 times faster operation, CPU. 2.1 times improved graphics, GPU.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar with a little girl pointing to a screen depicting two dolphins. The title talks about how every action is more thrilling on a massive screen.
LG AI Magic Remote with the AI button highlighted. Around it are the different functionalities that a user can access from the button. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. The text explains that the LG AI Magic Remote completes your AI experience with a dedicated AI button and can be used like an air mouse. Just point and click.
LG TV screen with an AI Magic Remote on the foreground. The AI button is highlighted and a speech bubble shows text, suggest a movie I like. On the screen we see the user icon E, indicating how AI Voice ID was able to identify which user it was and give personalized recommendations just based on their voice.
Close-up of an LG TV screen showing how AI Search works. A small chat window is open showing how the user asked for what sports games are available. AI search responded via chat and by showing thumbnails of available content. There is also a prompt to ask Microsoft Copilot.
Sci-fi content is playing on an LG TV screen. On the screen is the Al Chatbot interface. The user messaged the chatbot saying that the screen is too dark. The chatbot offered solutions to the request. The whole scene is also split in two. One side is darker, the other side is brighter, showing how Al Chatbot solved the issue for the user automatically. Text explains Al Chatbot can understand user intent and provide solutions to troubleshoot.
A family sits on a couch facing a LG QNED TV mounted on a wall above a LG Soundbar. Zero Connect Box sits inside a coffee table.

Основные характеристики

  • Беспроводная передача в 4K 144Hz с визуально безупречным качеством через блок Zero Connect
  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8
  • Высокое разрешение на огромном экране Ultra Big TV
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
Больше
Значок награды CES для Android Authority с надписью «Лучшее на CES 2025».

Лауреат выставки CES 2025 (QNED9M)

Нам понравилось соотношение цены и качества, которое предлагает LG 4K True Wireless QNED TV

Значок премии CES Innovation Awards со ссылкой на 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New)

Кибербезопасность

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Полностью беспроводной Качество изображения webOS for AI Дизайн Качество звука Развлечения

Только на LG True Wireless TV — Беспроводная свобода, проводное качество

Беспроводная передача в 4K уже здесь. Наша технология True Wireless освобождает вас от ограничений проводных подключений, сохраняя при этом такое же захватывающее изображение и звук, как у проводного телевидения.

Крупный план QNED9M, установленного на стене и подключенного к нескольким устройствам. Провода и устройства исчезают, остаётся только QNED9M, установленный на стене. Камера отъезжает, показывая QNED9M, установленный в современном интерьере. Приставка Zero Connect Box спрятана внутри журнального столика.

Ощутите визуально безупречную 4K-чёткость — как у проводного телевидения

Наша технология True Wireless с передачей видео и аудио в 4K 144Hz обеспечивает такое же качество впечатления от просмотра, как у проводного телевидения. Наслаждайтесь контентом без задержек и видимого ухудшения качества.

Кит выплывает навстречу зрителю через QNED9M, размещённый среди кораллов в океане.

*Отсутствуют потери при передаче изображения по результатам внутреннего тестирования по стандарту ISO/IEC 29170-2 с реальной продуктивностью, зависящей от настроек, условий окружающей среды и использования.

Играйте без задержек с беспроводным геймингом с экстремально низкой задержкой

Сертифицировано для плавного и бесперебойного игрового процесса даже при беспроводной передаче. Наслаждайтесь играми с частотой 144Hz, поддержкой AMD FreeSync Premium и другими технологиями.

Слабо освещённая гостиная с игровым экраном, отображаемым на QNED9M. Приставка для нулевого подключения спрятана внутри журнального столика. Также видны логотипы VRR и 144Hz.

Слабо освещённая гостиная с игровым экраном, отображаемым на QNED9M. Приставка для нулевого подключения спрятана внутри журнального столика. Также видны логотипы VRR и 144Hz.

* Работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz. 

* HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

* Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

Освободитесь от ограничений проводного телевидения

Наслаждайтесь свободой простой установки, создающей чистое и открытое пространство. Подключите другие устройства к блоку Zero Connect и забудьте о проводах.

Без привязки к месту

Коробка Zero Connect легко устанавливается в любом месте. Без необходимости прямого подключения к телевизору вы можете свободно оформлять своё пространство. 

Без загромождения пространства

Преобразите своё пространство, чтобы оно было как можно более визуально привлекательным. Сохраните всё чистым и аккуратным, избавившись от беспорядка с кабелями.

Без лишних хлопот

Подключите все свои устройства к коробке Zero Connect вместо телевизора и удобно создайте идеальную развлекательную систему.

Упростите установку с плотным прилеганием к стене с помощью коробки Zero Connect

Cмонтируйте телевизор на стену с минимальными усилиями. Поскольку ваша коробка Zero Connect беспроводным способом подключает другие устройства к телевизору, нет необходимости в дополнительных изменениях стены, которые могут привести к дополнительным расходам.

Сравнение установки проводного телевизора и LG True Wireless TV рядом. На стороне боковой панели проводного телевизора потребовались дополнительные строительные работы, чтобы попытаться скрыть все другие устройства за телевизором. Беспорядочная установка и провода всё ещё видны через зазоры. Надпись гласит: установка в стену за дополнительную плату. На стороне LG True Wireless телевизор аккуратно установлен на стену. Не видно проводов или устройств. На ярлыке написано: установка без хлопот и без дополнительных затрат.

* Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

* Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

* Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

*При покупке клиенты получают блок LG QNED Zero Connect.

Совершенно новый динамический QNED Color

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.
Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

MiniLED с технологией продвинутого локального затемнения

MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультра-резкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.

Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью.

* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона. 

Визуальные качества следующего уровня благодаря потрясающему ИИ-процессору alpha 9 Gen8

ИИ-системы нашего процессора анализируют каждый кадр и увеличивают каждую деталь. Распознавая лица, процессор обеспечивает не только визуальное качество 4K, но также улучшенные выражения лица.

ИИ-процессор alpha 9 Gen8 на темном фоне. Бирюзовая подсветка выделяет микросхемы вокруг него. Различимы технические характеристики. В 1,7 раз мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 1,7 раза быстрее работа, ЦПУ. В 21 раз лучше графика, графический процессор (GPU).

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro

AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.

Появляются линии на затуманенном и почти сером изображении попугая в лесу, создавая впечатление анализа элементов кадра суперкомпьютером. Проводят лазером по силуэту попугая, после чего он становится более ярким, четким и красочным. Задний фон также преображается слева направо, и мы видим улучшенные контрастность, глубину и цвета.

* AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro доступны для моделей QNED92, QNED9M и QNED85.

* Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

* Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

Следующее поколение телевизоров LG AI TV

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Пульт AI Magic Remote дополняет AI Experience

Легко управляйте телевизором с помощью AI magic remote –– не требуются дополнительные устройства! Датчик движения и колесо прокрутки пульта позволяют просто наводить указатель и нажимать, используя его как «воздушную мышь». Можно также использовать голосовые команды.

* Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.

* Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

* AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

AI Voice ID

AI Voice ID от LG распознает уникальную сигнатуру голоса каждого пользователя и предлагает персонализированные рекомендации, как только вы начинаете говорить.

* В зависимости от региона и подключения к сети может быть показан сокращенный или ограниченный контент.

* Функция Voice ID доступна в зависимости от региона и страны на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г.

* Она работает только с приложениями, которые поддерживают аккаунт Voice ID.

Крупный план экрана телевизора LG QNED TV, показывающего, как работает поиск AI Search. Открывается маленькое окно чата, которое показывает, как пользователь спрашивает о доступных спортивных играх. Поиск AI Search генерирует ответы в чате, показывая пиктограммы доступного контента. Также есть подсказка для запроса с Microsoft Copilot.

AI Search

Задайте любой вопрос телевизору. Встроенный ИИ распознает ваш голос и предоставляет рекомендации по вашим запросам. Вы также можете получить дополнительные результаты и решения с Microsoft Copilot.

* Функция Voice ID доступна на телевизорах OLED, QNED, NanoCell и UHD, выпущенных с 2024 г. 

* В США и Корее используют модель LLM.

* Необходимо подключение к Интернету. 

На экране телевизора LG QNED TV представлен научно-фантастический контент. На экране показан интерфейс AI Chatbot. Пользователь отправил сообщение чат-боту, что экран слишком темный. Чат-бот предложил решения по этому запросу. Вся сцена разделена пополам. Одна сторона темнее, а другая ярче, показывая, как AI Chatbot автоматически решил проблему для пользователя.

AI Chatbot

С помощью пульта AI Magic Remote AI Chatbot решит все вопросы — от настройки до устранения неполадок. ИИ может понимать, что имеет в виду пользователь, и будет предоставлять немедленные решения.

* Необходимо подключение к Интернету.

* AI Chatbot на основе ИИ предоставляются только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.

* Можно синхронизировать AI Chatbot со cлужбой поддержки клиентов.

Пульт AI Magic Remote от LG перед экраном телевизора LG TV. На экране отображается персонализированное приветствие от ИИ LG с ключевыми словами, подобранными на основе истории поиска и просмотров пользователя. Рядом с пультом находятся иконка и ярлык, показывающие, что функциональность AI Concierge легко доступна одним коротким нажатием кнопки «ИИ».

AI Concierge

Одно короткое нажатие кнопки «ИИ» на вашем пульте открывает сервис AI Concierge, который предоставляет персонализированные ключевые слова и рекомендации на основе вашей истории поиска и просмотра. 

* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.

* Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска изделия.

* Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток.

AI Picture Wizard

Усовершенствованные алгоритмы запоминают ваши предпочтения, сканируя 1,6 млрд вариантов. На основе ваших предпочтений телевизор создает персонализированную картинку для вас.

AI Sound Wizard

Выбирайте любимое аудио из меню звуковых клипов. Из 40 млн параметров ИИ создает индивидуальный звуковой профиль в соответствии с вашими предпочтениями.

Человек в своей гостиной. Облачко с текстом вокруг него показывает, как он взаимодействует с телевизором LG TV, просто сказав «Привет, LG».

Скажите «Привет, LG» для начала взаимодействия с телевизором

ИИ вашего телевизора всегда готов ответить на ваши запросы. Не нажимая кнопки, можно просто сказать «Привет, LG», чтобы ИИ начал реагировать на ваши запросы.

Логотип и название программы webOS Re:New со значком CES Innovation Awards 2025 Honoree рядом.

Обновления по программе webOS Re:New Program в течение 5 лет

Получайте полные обновления и наслаждайтесь преимуществами новейшего программного обеспечения и его функций. Система webOS отмечена наградой CES Innovation в категории кибербезопасности. Ваши данные и конфиденциальная информация в безопасности.

* Программа webOS Re:New применима к телевизорам OLED/QNED/NanoCell/UHD 2025 г. выпуска.

* Программа webOS Re:New предусматривает в общей сложности четыре обновления в течение пяти лет, порогом является предустановленная версия webOS, а график обновлений варьируется от конца месяца до начала года.

* Обновления и график работы некоторых функций, приложений и сервисов могут отличаться в зависимости от модели и региона.

* Обновления, доступные в 2022 г., распространяются на модель OLED, а доступные в 2023 г. обновления –– на модели с разрешением UHD и более поздние модели.

Телевизор LG TV с Home Hub на экране. В пользовательском интерфейсе отображаются Google Home, ThinQ и другие элементы Интернета вещей, показывая, как просто управлять всеми своими умными устройствами с телевизора.

Home Hub — платформа все-в-одном для вашего умного дома

Беспроблемно управляйте различными бытовыми устройствами LG вместе с устройствами Google Home и многими другими. Испытайте непревзойденный комфорт управления всем домом с одной интуитивно понятной рабочей панели. 

* LG поддерживает устройства Wi-Fi со стандартом Matter. Поддержка сервисов и функций Matter может отличаться в зависимости от подключенных устройств. Начальное подключение для ThinQ и Matter осуществляется через мобильное приложение ThinQ.

* Использование функции голосовой громкой связи без пульта дистанционного управления возможно только с ИИ-процессором alpha 9 и ИИ-процессором alpha 11. Они могут отличаться в зависимости от устройства и региона.

Ультрабольшой телевизор Ultra Big TV

Смотрите все любимые фильмы, спортивные события и игры на телевизоре LG Ultra Big. Погружайтесь в высокое разрешение на экране супер-класса.

Семья сидит на диване лицом к установленному на стене телевизору LG QNED TV, а сверху звуковая панель LG Soundbar с маленькой девочкой, указывающей на экран, где изображены два дельфина.

*QNED9M доступен с максимальной диагональю 86 дюймов, и размеры могут варьироваться в зависимости от региона.

Ультратонкая конструкция

Ультратонкая конструкция вашего телевизора переосмысливает современность и делает просмотр более иммерсивным.

Семья сидит на кушетке и смотрит на телевизор LG QNED TV, установленный на стене выше звуковой панели LG Soundbar, в современной гостиной. Приставка для нулевого подключения спрятана внутри журнального столика.

Телевизор LG QNED TV, установленный на стене выше звуковой панели LG Soundbar, в современной гостиной. Приставка для нулевого подключения спрятана внутри журнального столика.

AI Sound Pro настраивает звук максимально точно для достижения нужного эффекта

Группа людей идет по взлетной полосе аэропорта. За ними находится самолет. Похоже, что группа людей только что вышла из самолета, так как еще работают двигатели. Абстрактные звуковые волны исходят от людей в ходе разговора, что демонстрирует, как легко можно различить и понять сказанное с помощью технологии Al Voice Remastering, несмотря на фоновый шум.

Четкость звука с AI Voice Remastering

Больше не нужно регулировать звук, чтобы услышать диалог в людном месте. AI Voice Remastering распознает и усиливает каждый голос, что упрощает понимание.

Телевизор LG QNED TV отображает мужчину на мотоцикле, из колеса которого выходят фиолетовые абстрактные круги, визуализирующие звуковые волны.

Динамическое усиление звука с ИИ-процессором

Обработка с помощью ИИ улучшает звук телевизора, обеспечивая более мощные звуковые впечатления.

Гостиная с закрепленным на стене LG TV. Изображения звуковых волн в пространстве показывают, как создается виртуальный объемный звук на 11.1.2 каналов.

Объемный 11.1.2-канальный звук

Насладитесь объемным звуком просто со своим телевизором LG TV. Алгоритмы глубокого обучения ИИ для создания впечатления объемного 11.1.2-канального звука.

* Включается через меню режима звука (Soundbar Mode).

* Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.

Сделайте звук более насыщенным с телевизором LG TV и звуковой панелью LG Soundbar

Вид LG TV вблизи над LG Soundbar символом WIFI над ним.

WOWCAST позволяет подключать телевизор и саундбар по беспроводной связи

Попрощайтесь с проводами и смотрите телевизор без лишнего беспорядка.

Гостиная с телевизором LG QNED TV и звуковой панелью LG Soundbar, с графикой, представляющей, как оба устройства заполняют пространство многоканальным звуком.

WOW Orchestra, объемный звук благодаря идеальной синергии

Телевизоры LG QNED TV и звуковые панели LG Soundbar — идеальное сочетание, созданное для работы в гармонии, чтобы обеспечить многоканальные звуковые окружения.

Звуковая панель LG Soundbar расположена под телевизором LG QNED TV. На экране телевизора отображается интерфейс управления звуковой панелью и громкостью телевизора.

WOW Interface — управлять звуком с телевизора легче

* Звуковая панель может быть приобретена отдельно. 

* Управление режимом звуковой панели может отличаться в зависимости от модели звуковой панели.

* Обратите внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.  

* Модели звуковых панелей, совместимые с телевизором, могут различаться в зависимости от региона и страны.

* Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

Человек в гостиной с телефоном в руках. Иконка передачи на телефоне показывает, что экран телефона дублируется на телевизор. На экране телевизора показывают баскетбольный матч со статистикой игроков на дублирующемся экране рядом.

Максимизируйте веселье, используйте несколько экранов с функцией Multi View

Получите максимум от своего телевизора с функцией Multi View. Дублируйте изображение со своих устройств с Google Cast и AirPlay. Разделите свой экран пополам для идеального развлечения в мультиэкранном режиме.

* Настройки изображения и звука на обоих экранах одинаковы. 

* Apple, логотип Apple, Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

* Поддержка AirPlay 2, HomeKit и Google Cast может отличаться в зависимости от региона и языка.

На главном экране LG Channels показан различный контент, доступный для телевизора LG TV.

Передавайте различный контент при помощи потоковой передачи. Бесплатно.

Благодаря эксклюзивному стриминговому сервису LG –– LG Channels –– к вашим услугам огромный выбор каналов, бесплатно доступных по запросу и в прямом эфире. 

* Доступный контент и приложения могут отличаться в зависимости от страны, продукта и региона. 

Три разные иконки, показывающие как можно использовать LG Channels без подписок, оплаты или установки каких-либо периферийных ресиверов.

Бесплатно. Без контракта. Без кабельного подключения.

Выберите канал, и можно начинать смотреть программы, не беспокоясь о скрытых расходах или установке ресивера. 

Gaming Portal превращает ваш телевизор в совершенный игровой центр

Играйте в тысячи игр непосредственно на своем телевизоре LG TV с доступом к таким сервисам, как GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut и приложению Boosteroid! Наслаждайтесь различными играми, от популярных AAA-игр для геймпадов до казуальных игр, в которые можно играть с вашим пультом ДУ.

Домашний экран Gaming Portal. Курсор движется и нажимает на элементы, чтобы показать названия многих популярных игр и дополнительную функцию выбора игр в зависимости от вашего игрового контроллера, будь то геймпад, или пульт дистанционного управления.

* Поддержка Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

* Поддержка облачных игровых сервисов и игр на Gaming Portal может отличаться в зависимости от страны.

* Для некоторых игровых сервисов может понадобится подписка и геймпад.

Лучший телевизор QNED TV для просмотра фильмов

Смотрите фильмы, которые оживают в вашем домашнем кинотеатре, с режимом FILMMAKER MODE и компенсацией окружающего света в зависимости от освещенности, что обеспечивает качество изображения, соответствующее высочайшим стандартам.

Dolby Vision и режим FILMMAKER Mode

Испытайте кино так, как это задумал режиссер, с Dolby Vision и режимом FILMMAKER MODE с компенсацией окружающего света, который адаптируется к обстановке и сохраняет визуальные эффекты максимально приближенными к оригинальному виду.

Технология Dolby Atmos

Позвольте живому объемному звуку поместить вас в самый центр событий.

* Ambient FILMMAKER MODE™ является товарным знаком UHD Alliance, Inc. 

* Поддерживает Ambient FILMMAKER MODE с Dolby Vision.

* Ambient FILMMAKER MODE автоматически запускается на AppleTV+ и приложении Amazon Prime Video.

Телевизоры LG QNED92 и LG QNED85 расположены рядом. Цветные картинки на экранах телевизоров демонстрируют новую технологию LG QNED для воспроизведения ярких и впечатляющих цветов. Показан также логотип АБСОЛЮТНО НОВОГО LG QNED evo AI.

Встречайте абсолютно новый QNED evo

Встречайте абсолютно новый QNED evo Узнать больше

* Все изображения на этой странице приводятся только в качестве иллюстрации. Обратитесь к изображениям в галерее для более точного представления.

* Все изображения выше представляют собой симуляцию.

* Доступность сервисов может отличаться в зависимости от региона или страны.

* Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения. 

* Пульт AI Magic Remote может потребовать отдельной покупки в зависимости от размера, модели и региона вашего телевизора.

Печать

Характеристики

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1456 x 846 x 49.9

  • Вес телевизора без подставки

    23.6

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Съемный)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α9 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    20Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (обработка голоса на основе ИИ)

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.0 Канал

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

  • WOW-оркестр

    Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

  • Аналоговый ТВ-прием

    Да

  • Диджитал ТВ-прием

    DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (v 5.3)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI-вход

    3 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1910 x 970 x 228

  • Вес упаковки

    37.8

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1456 x 846 x 49.9

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1456 x 926/886 x 304

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    500 x 304

  • Вес телевизора без подставки

    23.6

  • Вес телевизора с подставкой

    27.0

  • Крепление VESA (ШхВ)

    300 x 200

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini LED

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц (VRR 144Гц)

  • Широкая цветовая гамма

    Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Изображение Pro

    Да

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α9 4K

  • Авто калибровка

    Да

  • Технология затемнения

    Локальное затемнение

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • Режим изображения

    10 режима

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8

  • QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

    Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • AI Чатбот

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Google Cast

    Да

  • Google Home / Hub

    Да

  • Home Hub

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • LG Каналы

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 25

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Voice ID

    Да (за исключением России)

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

  • Работает с Apple Home

    Да

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