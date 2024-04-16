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По-настоящему беспроводной телевизор. Свобода без проводов, качество без компромиссов.
*По-настоящему беспроводной на основании подтверждения NVIDIA G-Sync Compatible работы со сниженным количеством зависаний, низкой задержкой ввода и отсутствием мерцания.
Первый в мире настоящий беспроводной телевизор с передачей видео и аудио в 4K 144Hz
Наша приставка для нулевого подключения транслирует изображения 4K в безупречном качестве с низкой задержкой. Избавьтесь от беспорядочных кабелей и наслаждайтесь различным контентом без неудобств сложных проводных подключений.
*Первый в мире по сравнению с традиционными телевизорами с тюнером для трансляций.
*4K 144Hz применяется к моделям OLED M5 83/77/65 дюймов и QNED9M. Другие модели True Wireless оснащены частотой обновления 120 Гц.
*Беспроводной телевизор OLED TV относится к подключению между приставкой для нулевого подключения и экраном.
*Размещение Zero Connect Box в шкафу может привести к интерференции сигнала в зависимости от материала и толщины шкафа.
Наслаждайтесь визуально безупречным качеством изображения и деталями, как при проводном подключении телевизора
Смотрите контент без потери качества и задержек. Современная беспроводная передача видео и аудио обеспечивает такие же захватывающие визуальные эффекты и насыщенные звуковые ландшафты, как при проводном подключении телевизора.
*Отсутствуют потери при передаче изображения по результатам внутреннего тестирования по стандарту ISO/IEC 29170-2 с реальной продуктивностью, зависящей от настроек, условий окружающей среды и использования.
Играйте без задержек с беспроводным геймингом с экстремально
низкой задержкой
Наша передача без задержек имеет сертификацию NVIDIA® G-SYNC® Compatible и сертифицирована по стандарту AMD FreeSync, обеспечивая погружение в игру даже при беспроводной передаче. Играй без прерываний с частотой до 144Hz в 4K.
*OLED M5 оснащен функциями NVIDIA G-Sync, FreeSync Премиум, GeForce NOW, игровой портал, VRR, ALLM, eARC и HGiG.
*Nvidia G-Sync and AMD FreeSync validation based on low input lag, stutter reduction, and flicker-free performance.
*Совместимость QNED9M с AMD FreeSync Premium подтверждена на основе низкой задержки ввода, уменьшения рывков изображения и отсутствия мерцания.
*Частота 144Hz применяется к OLED M5 83/77/65 дюймов и QNED9M.
*144Hz работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.
*HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
*Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
*clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.
Освободитесь от ограничений проводного телевидения
Упростите установку вровень
со стеной с помощью коробки
Zero Connect
Повесьте телевизор на стену с меньшими усилиями. Поскольку ваша коробка Zero Connect беспроводным способом подключает другие устройства к телевизору, нет необходимости в дополнительных изменениях стены, которые могут привести к дополнительным расходам.
Откройте для себя простоту и удобство настоящей беспроводной свободы
*Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.
*Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.
*Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.
*При покупке клиенты получат либо коробку Zero Connect для LG OLED evo, либо для LG OLED Signature.
Изучите телевизоры
LG True Wireless TV
LG OLED evo AI M4
Первый в мире True Wireless OLED телевизор с передачей видео и аудио в 4K при 144Hz
Первый в мире настоящий беспроводной телевизор OLED TV с передачей видео и аудио в 4K 144Hz.
*Все изображения выше представляют собой симуляцию.
*M4: Первый в мире беспроводной телевизор 144Hz по сравнению с традиционными телевизорами, которые имеют тюнер для вещания.