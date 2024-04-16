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По-настоящему беспроводной телевизор. Свобода без проводов, качество без компромиссов.

Крупная типографика: True Wireless. Гостиная с закрепленным телевизором на стене. Под телевизором – беспорядок из проводов и подключенных устройств. Они исчезают, демонстрируя беспроводное преимущество LG True Wireless TV, и заменяются аккуратной LG Soundbar без проводных подключений. Остальная часть гостиной показывается, и Zero Connect Box вместе с другими устройствами аккуратно размещены под боковым столиком.

*По-настоящему беспроводной на основании подтверждения NVIDIA G-Sync Compatible работы со сниженным количеством зависаний, низкой задержкой ввода и отсутствием мерцания.

Первый в мире настоящий беспроводной телевизор с передачей видео и аудио в 4K 144Hz

Наша приставка для нулевого подключения транслирует изображения 4K в безупречном качестве с низкой задержкой. Избавьтесь от беспорядочных кабелей и наслаждайтесь различным контентом без неудобств сложных проводных подключений.

Показаны разные гостиные, каждая с настенным LG True Wireless TV. В каждом из этих пространств настройка аккуратная и организованная. Zero Connect Box аккуратно спрятан под боковым столиком. Контент на экранах отображается с разрешением, похожим на 4K, подчеркивая передачу видео и аудио на 144Hz для разных типов контента, таких как фильмы, музыка и игры.

*Первый в мире по сравнению с традиционными телевизорами с тюнером для трансляций.

*4K 144Hz применяется к моделям OLED M5 83/77/65 дюймов и QNED9M. Другие модели True Wireless оснащены частотой обновления 120 Гц.

*Беспроводной телевизор OLED TV относится к подключению между приставкой для нулевого подключения и экраном. 

*Размещение Zero Connect Box в шкафу может привести к интерференции сигнала в зависимости от материала и толщины шкафа.

Наслаждайтесь визуально безупречным качеством изображения и деталями, как при проводном подключении телевизора

Смотрите контент без потери качества и задержек. Современная беспроводная передача видео и аудио обеспечивает такие же захватывающие визуальные эффекты и насыщенные звуковые ландшафты, как при проводном подключении телевизора.

Перспектива изнутри пещеры, взгляд на вход. Пещера выглядит сюрреалистично с высокодетализированными каменными и кристальными образованиями. Сцена подчеркивает визуально безупречное качество изображения на телевизорах LG True Wireless.

*Отсутствуют потери при передаче изображения по результатам внутреннего тестирования по стандарту ISO/IEC 29170-2 с реальной продуктивностью, зависящей от настроек, условий окружающей среды и использования.

Играйте без задержек с беспроводным геймингом с экстремально
низкой задержкой

Наша передача без задержек имеет сертификацию NVIDIA® G-SYNC® Compatible и сертифицирована по стандарту AMD FreeSync, обеспечивая погружение в игру даже при беспроводной передаче. Играй без прерываний с частотой до 144Hz в 4K.

Гостиная с закрепленным на стене LG True Wireless TV. На экране — гоночная игра в 4K. Сцена приближает изображение игры, чтобы подчеркнуть погружённость, которую создаёт телевизор. По мере того как автомобиль ускоряется по гоночной трассе, демонстрируется частота обновления 144Hz и плавный игровой процесс.
Также видны сертификаты, связанные с играми, такие как Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium и другие.

*OLED M5 оснащен функциями NVIDIA G-Sync, FreeSync Премиум, GeForce NOW, игровой портал, VRR, ALLM, eARC и HGiG.

*Nvidia G-Sync and AMD FreeSync validation based on low input lag, stutter reduction, and flicker-free performance.

*Совместимость QNED9M с AMD FreeSync Premium подтверждена на основе низкой задержки ввода, уменьшения рывков изображения и отсутствия мерцания.

*Частота 144Hz применяется к OLED M5 83/77/65 дюймов и QNED9M.

*144Hz работает только с играми или входами ПК, поддерживающими 144Hz.

*HGiG — это добровольная группа компаний из индустрии игр и телевизионных дисплеев, которые встречаются, чтобы определить и предоставить общественности рекомендации по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

*Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

*clearMR — это программа сертификации стандарта VESA, которая измеряет размытие движений на дисплее.

Освободитесь от ограничений проводного телевидения

Без привязки к месту

Коробка Zero Connect легко устанавливается. Без необходимости прямого подключения к телевизору вы можете свободно оформлять своё пространство.

Без загромождения пространства

Преобразите своё пространство, чтобы оно было как можно более визуально привлекательным. Сохраните всё чистым и аккуратным, избавившись от беспорядка с кабелями.

Без лишних хлопот

Подключите все свои устройства к коробке Zero Connect вместо телевизора и удобно создайте идеальную
развлекательную систему.

Упростите установку вровень
со стеной с помощью коробки
Zero Connect

Повесьте телевизор на стену с меньшими усилиями. Поскольку ваша коробка Zero Connect беспроводным способом подключает другие устройства к телевизору, нет необходимости в дополнительных изменениях стены, которые могут привести к дополнительным расходам.

Сравнение установки проводного телевизора и LG True Wireless TV рядом. На стороне боковой панели проводного телевизора потребовались дополнительные строительные работы, чтобы попытаться скрыть все другие устройства за телевизором. Беспорядочная установка и провода всё ещё видны через зазоры. Надпись гласит: установка в стену за дополнительную плату. На стороне LG True Wireless телевизор аккуратно установлен на стену. Не видно проводов или устройств. На ярлыке написано: установка без хлопот и без дополнительных затрат.

Откройте для себя простоту и удобство настоящей беспроводной свободы

Элитный пентхаус-апартамент. Городской горизонт виден через панорамные окна гостиной. LG True Wireless TV и LG Soundbar установлены на стене. Дизайн пространства очень изысканный и аккуратный. Zero Connect Box почти незаметен под одним из боковых столиков.
Сцены, показывающие, как коробка Zero Connect делает всё простым и удобным. На одной из сцен другие периферийные устройства подключаются к коробке Zero Connect, которая находится под боковым столиком. На другой сцене показано, как коробку Zero Connect можно легко спрятать в отсеке бокового столика с дверцами.

*Приставка для нулевого подключения должна быть установлена ниже, чем беспроводной приемник телевизора.

*Устройства должны быть подключены к приставке для нулевого подключения с помощью провода.

*Требуется подключение кабеля питания как к экрану телевизора, так и к приставке для нулевого подключения.

*При покупке клиенты получат либо коробку Zero Connect для LG OLED evo, либо для LG OLED Signature.

Изучите телевизоры
LG True Wireless TV

LG OLED evo AI M4

Первый в мире True Wireless OLED телевизор с передачей видео и аудио в 4K при 144Hz

Первый в мире настоящий беспроводной телевизор OLED TV с передачей видео и аудио в 4K 144Hz.

*Все изображения выше представляют собой симуляцию.

*M4: Первый в мире беспроводной телевизор 144Hz по сравнению с традиционными телевизорами, которые имеют тюнер для вещания.