*Первый в мире по сравнению с традиционными телевизорами с тюнером для трансляций.

*4K 144Hz применяется к моделям OLED M5 83/77/65 дюймов и QNED9M. Другие модели True Wireless оснащены частотой обновления 120 Гц.

*Беспроводной телевизор OLED TV относится к подключению между приставкой для нулевого подключения и экраном.

*Размещение Zero Connect Box в шкафу может привести к интерференции сигнала в зависимости от материала и толщины шкафа.